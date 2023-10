Meteorolog iz naroda ima svoju vremensku prognozu: ‘Ne nasjedajte na budalaštine’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Danas će biti djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka. Najoblačnije će biti u Dalmaciji, na južnom dijelu ponegdje malo kiše.

“U unutrašnjosti ujutro lokalno magla, a moguć je i slab mraz, osobito po kotlinama. Vjetar slab, na Jadranu i umjerena bura, prijepodne podno Velebita na udare i jaka, popodne u Dalmaciji sjeverozapadnjak.





Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu od 10 do 15, duž obale između 18 i 22 °C”, stoji u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Na kopnu moguća magla

Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a ujutro je na kopnu ponegdje moguća magla.

“Više oblaka bit će popodne i navečer pa je lokalno moguće i malo kiše, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, a na moru će popodne i navečer zapuhati umjereno jugo koje će jačati tijekom noći. Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 4 na kopnu, od 9 do 15 °C na Jadranu. Najviša dnevna od 12 do 16 na kopnu te od 18 do 22 °C duž obale i u unutrašnjosti Dalmacije”, izvještava DHMZ.

“Slijedi par stabilnih dana, ali u jesenskom modu, dok za idući vikend, opet po jugu, pa opet ciklona i solidne jesenje kiše. Ne nasjedajte na budalaštine o spektakularnim zatopljenjima iz Afrike, toga naprosto neće biti, već jesensko normalno vrijeme, s temperaturama primjerenim godišnjem dobu”, stoji u prognozi na Facebook stranici meteorologa amatera Dina Dundića.