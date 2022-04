MESIĆU IZVUKLI KONTORVERZNU IZJAVU O ISLAMISTIMA U BiH: ‘Ta državica bi bila centar terorizma narednih pedeset godina’

Autor: Dnevno.hr

Željko Komšić, član Predsjedništva BiH u utorak se sastao s bivšim hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem. Trenutak njihova susreta Komšić je podijelio na svom Facebook profilu.

“Uvijek mi je drago razgovarati i razmijeniti mišljenje s predsjednikom Mesićem, prijateljem naše Bosne i Hercegovine. Stipe vrlo dobro poznaje prilike u BiH i regiji, a u jednom se slažemo bez dileme – jedino rješenje za Bosnu i Hercegovinu je građanska država!”, napisao je Komšić.

Mesić također za Komšića ima riječi hvale. “Što se tiče Željka Komšića, prema mojem mišljenju, njegov izbor predstavlja korak prema građanskoj državi, jer za njega su uz Bošnjake i Hrvate glasali Srbi i pripadnici manjina. Oni su glasali za Komšića jer on podržava BiH, bio je pripadnik Armije BiH. Jednostavno, Komšiću se ne može prigovoriti da je bilo gdje bio protiv Bosne i Hercegovine. Osim toga, u Predsjedništvo BiH ne bira se predstavnik Hrvata, Srba i Bošnjaka. Bira se po jedan član iz hrvatskog korpusa, kao i iz bošnjačkog, odnosno, srpskog, međutim, oni svaki za sebe ne predstavljaju nikoga, nego predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu”, rekao je Mesić nedavno u razgovoru za Jutarnji list.

Ovako je govorio dok je bio u HDZ-u

No, izljevi ljubavi između Komšića i Mesića nisu baš svima sjeli. Tako je portal Poskok.info izvukao je što je Mesić rekao 11. svibnja 1993. godine na Sjednici VONS-a, dok je još bio član HDZ-a. Inače, spomenutu izjavu u javnost je plasirao Vladimir Šeks u svojim memoarima iz 2017. godine.

“Meni se čini da jedan dio islamskih fundamentalista ide na to – osvojiti što više teritorija bez obzira na čiju štetu i stvoriti jedan nukleus – islamsku državu na europskom tlu. I, ako gledamo u perspektivi, ta državica bi bila centar terorizma narednih pedeset godina, ali bi bila i centar ekspanzije islama u Europi, kada i ako gledamo s fundamentalističkog stanovišta. Svakako da bi islamske zemlje tu najviše pomagale. Sutra možemo očekivati jedan od najvećih aerodroma u Europi, jer odatle bi išle sve akcije koje islam zanima, jer je to vjera koja po svojoj logici ekspandira. Ta vjera nikada nije rekla da će stati, nego uvijek da će se širiti. Svijet na islamsku zemlju ne može pristati. Zato Srbija inzistira na državi i srpskoj republici, jer to onda tjera i Muslimane da inzistiraju na svojoj državi”, izvukao je Šeks.