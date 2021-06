MESIĆ OTKRIO KAKO JE TUĐMAN PAO NA MILOŠEVIĆEV TRIK! ‘Kada se hrvatske i srpske škare slože’: ‘Bio je sav ozaren i sretan nakon Karađorđeva’

Bivši predsjednik Repulike Hrvatske Stjepan Mesić bio je jedna od ključnih političkih figura ratnih 90-ih na području bivše Jugoslavije, ali i suvremene Hrvatske.

U intervjuu za Večernji list govorio je o međunarodnom priznanju Hrvatske te o ključnim problemima države 30 godina nakon uspostave.

Rekao je kako mu je drago što je Hrvatska ušla u EU, ali da ne koristimo dovoljno svoj suverenitet.

Izručenje obavještajaca je bila greška

Kao primjer toga spominje izručenje Perkovića i Mustača Njemačkoj. On smatra kako suverena država ne smije izručivati šefove svojih obavještajnih službi što je na kraju Hrvatska i učinila pod pritiskom drugih država, ali i domaće javnosti. Jedan je to od poteza za kojeg se najviše kritizira današnjeg predsjednika Zorana Milanovića. Međutim, Mesić smatra kako smo se trebali pozvati na zastaru i tražiti sve dokumente kako bi im se sudilo u Hrvatskoj.

Kada je riječ o raspadu Jugoslavije čiji je glavni integrativni faktor bio Tito, Mesić je imao ideju da konstitutivni elementi federacije proglase neovisnost, a da nakon tri ili pet godina potpišu konfederalni ugovor, a da ukoliko to ne bi bilo moguće, da se raziđu bez rata.

Prema Mesiću, moglo se odlučiti hoće li se ići u rat ili ne. Međutim, Milošević je odabrao rat i prevario sve. “Tuđman je dobio na trik”, rekao je Mesić koji smatra da bi se Hrvatska osamostalila i da na mjestu predsjednika nije bio Tuđman.

Milošević je Tuđmana dobio na trik

Bilo je moguće, ali se trebalo odlučiti hoće li se ići u rat ili neće. Milošević se odlučio za rat. Varao je svijet da se bori za Jugoslaviju, a najbrutalnije ju je razarao. Srbe je varao da će svi živjeti u jednoj državi, a Tuđmana je dobio na trik. Ja sam dočekao Tuđmana zajedno s vrhom hrvatske vlasti kada se vratio sa sastanka u Karađorđevu na kojemu je bio s Miloševićem. Bio je sav ozaren i sretan. Tražio je da mu se očisti stol, stavio je mape i potom pričao da mu je Milošević ponudio banovinske granice iz 1939. godine. Prepričao je kako mu je Milošević kazao: „Franja, ti uzmi Cazin, Kladušu i Bihać, to meni ne treba, to je tzv. Turska hrvatska.“ Ja sam na to pitao Tuđmana: „Čuj, Franc, a daj ti meni kaži što kaže Alija Izetbegović.“ Na što je Tuđman kazao kako Alija nema što tražiti kada se srpske i hrvatske škare slože. Objasnio sam mu da je to diranje u BiH, u teritorij priznate države, na što mi je rekao da ne znam povijesne silnice. Kazao sam mu da možda ne znam povijesne silnice, ali da imam logiku i da diranje tuđeg teritorija znači rat u kojem ćemo imati neizmjerne žrtve. Tuđman je na to odmahnuo rukom. I otišao na drugi razgovor s Miloševićem u Titovo lovište Tikveš, ali mene više nije zvao”, rekao je Mesić koji se kasnije sastao s Genshcherom u tajnosti.

Upozoravao sam da će doći do rata

“Rekao sam da će biti krvavo u Hrvatskoj, brutalno u BiH, da će se na kraju i Srbija kupati u krvi”, ispričao je Mesić za Večernji.

Objasnio je između ostalog i što znači “detuđmanizacija”. Mesić objašnjava kako su 2000-ih željeli promijeniti odnose snaga u Saboru i da to znači “detuđmanizacija”, a optužbe da su htjeli rušiti Tuđmana nazvao je “tlapnjama najveće štetočine u hrvatskoj politici, Vladimira Šeksa”.