MESIĆ OPET O BIH: ‘Egzodus Hrvata iz Sarajeva bio je rezultat naredbe HDZ-a i prijetnje da je svaki Hrvat koji ne napusti Sarajevo izdajnik’

Autor: D.R.

“Opasna i suluda priča, odnosno zamisao o trećem entitetu u BiH, ne samo da sporazumom o izborima u Mostaru ne smije biti vraćena na dnevni red, nego mora za sva vremena biti skinuta s dnevnog reda.”

Riječi su to bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića koje je rekao u intervjuu Dnevnom avazu.

“Treći entitet dodatno bi ugrozio opstojnost BiH kao države”.

“To bi, u konačnici, bilo pogubno za pripadnike sva tri konstitutivna naroda u BiH, ali i za cijelu regiju. To je, valjda, svakom razumnom čovjeku jasno”, jasan je bio Mesić.

Osim toga, dodao je da “oni koji nariču nad zlom sudbinom Hrvata u BiH trebaju napokon jednom priznati da je egzodus Hrvata iz Sarajeva bio rezultat naredbe HDZ-a i prijetnje da je svaki Hrvat koji ne napusti Sarajevo izdajnik svog naroda“, piše Avaz.

Smatra da će problemi između BiH i Hrvatske biti na stolu sve dok na obje strane ne sazrije želja i politička volja da se počnu rješavati.

“Izbor Zorana Milanovića za predsjednika Hrvatske utjecat će na promjenu atmosfere u tim odnosima. Ali, s obzirom na to da operativnu politiku vodi Vlada, pri čemu je on, doduše, sukreator, ključno je pitanje kada će hrvatska vlada prestati politiku prema BiH shvaćati i prakticirati kao politiku prema Hrvatima u BiH. Uskoro će biti održani parlamentarni izbori u Hrvatskoj. Možda dobijemo vladu koja će imati sluha za to o čemu govorim.”

Mesićev intervju o trećem entitetu nadovezao se na izjavu aktualnog predsjednika Zorana Milanovića koji je tijekom posjeta Crnoj Gori za Bosnu i Hercegovinu rekao da je “država triju entiteta”.

Milanović je jučer pojasnio da se radi o “maloj omaški” te dodao da je sama riječ entitet pogrešan naziv za “ustrojbene jedinice” te države.

“Mislim da moj rad, moj govor, moji stavovi govore uglavnom da sam zagovornik Bosne i Hercegovine takve kakva jest, kao jamca nekakve stabilnosti”, ‘popravio’ se Milanović.