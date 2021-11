MESIĆ O RUČKOVIMA SA SANADEROM! Savjet Plenkoviću i Milanoviću: ‘Nazvao bih Ivu, a on bi već znao što želim reći!’

Autor: N.K

Bivši predsjednik Stjepan Mesić gostovao je u RTL Direktu gdje je govorio o vojsci, Plenkoviću, Milanoviću i uvredama koje padaju na relaciji Ministarstvo obrane – Pantovčak. Dotaknuo se i cijepljenja.

Kako on ocjenjuje sukob ministra i predsjednika?

“Ja mislim da je to najvećim dijelom pitanje ega, ali to je i pitanje stila. Znate, ja mislim da bi trebalo malo voditi računa o tome da se mandat ne odvija tjedan dana ili mjesec dana, ne može se čitavo vrijeme biti u konfliktu. Ja sam isto u moja dva mandata imao loših odnosa. Nije bilo osobnog vrijeđanja, nikada ne idem ad hominem. Idem uvijek od problema koji treba riješiti. Kao i na sudu. Mene optužuju zašto sam išao svjedočiti. Ja svjedočim o onome što mi je poznato. Kome to ide u korist ili ne, to me ne interesira.

“Treba se držati Ustava i Zakona”

“Da vam budem iskren, nisam vodio o tome računa u svoje vrijeme. Ja sam uvijek o svojim putovanjima informirao protokol i oni su to rješavali. Tko je koga pitao, to nisam znao”, rekao je Mesić.

“Uvijek se gledalo koji su troškovi. Oni su nevidljivi. Vidjeli ste koje je troškove imala ministrica Žalac”, rekao je Mesić.

O Žalac

“Začuđuje me to, jer ako je tako sposobna, zašto nije shvatila gdje griješi. To je nedozvoljivo i neprihvatljivo.

Stanje u vojsci

Slažete li se s Milanovićem da je stanje loše?

“Ja ne bih htio komentirati kako izgledaju vojarne, ali ako vojarne ne smiju biti u gradovima, uz obrazloženje da to može štetiti građanima. Ako godinama te vojarne nisu korištene, one ne mogu izgledati dobro i velik je trošak da se one osposobe. Kada će ona ponovno trebati, ne znam”, rekao je Mesić.

“Liči sve na politizaciju, ako premijer saziva vojni vrh, a ne konzultira se s predsjednikom, onda je to nešto drugo. U moje vrijeme smo depolitizirali vojsku. Ako se grupa generala dogovara i izađu u javnost s političkim pamfletom, svaki časnik ima mogućnost komunicirati s višim zapovjednikom. Ali zašto bi to trebalo ići u medije? Što je to trebalo biti? Očekivali su da će građani dati podršku generalima i da će natjerati predsjednika na ostavku. Zato sam ih uputio sve u mirovinu. Oni se mogu baviti politikom, ali ne u uniformi”, rekao je Milanović.









“Sanader i ja smo išli na ručkove”

“Ja mislim da je ta komunikacija nedozvoljena, ali polazim od toga da ne može ministar upućivati svojem Vrhovnom zapovjedniku poruke da podnese ostavku i da je medicinski slučaj. Ja da sam na njegovom mjestu, u moje vrijeme, nazvao bih Sanadera i rekao Ivo, a on bi već znao što želim reći. Rekao bi ‘već je smijenjen’.

“Sanader i ja smo mjesečno imali zajednički ručak. I tako se to ponavljalo. Javnost s time nismo opterećivali, ali smo ljudski iskomunicirali stvari. Tako se snizuju tenzije, a svako ostaje pri svojoj političkoj opciji.”

“Ja svakako ne prihvaćam njegov način komunikacije s javnošću i novinarima. To je jedan podcjenjivački način. Čim netko progovori, on odmah pronalazi tuđu grešku. Tako se ne stiče autoritet. On se stiče dobrim odlukama, a ne prenemaganjem”

Lažni ljevičar i desničar?

Upitan je i kako komentira govorkanja da je Milanović lažni ljevičar, a Plenković lažni desničar?









“Pitanje je što je danas ljevica, a što desnica. Nekada čovjek može nastupati u nekom problemu da se približi i desnici ili ljevici. Imali ste ujedinjenje opozicije kako bi stopirali jednu odluku. Mnogi su to osuđivali, ali mene to žalosti”.

Milanović miljenik desnice?

Voditeljica ga je pitala je li Milanović miljenik desnice i igra li se on biračima?

“Ne znam je li to igranje biračima, ali njemu očito odgovara da dobiva podršku i sa desnog spektra, to je očito, ali da li je to dobro pro futuro, to je druga stvar. Najviše se raspravlja o BiH. Jedan notorni razbijač, to je Dodik, ima brata blizanca, Dragana Čovića, isto razbijač BiH. On je ovdje posve prihvaćen u vrhu vlasti. A isto to je i sa Miloradom Dodikom u Beogradu. U BiH će se stvari pokrenuti kada se Beograd i Zagreb neće miješati u poslove BiH. Ovako, Hrvati uvijek misle da imaju zaleđe i da ne moraju surađivati sa ostala dva naroda iako sada predstavnici Srba i Hrvata dobro surađuju. To malo bode oči, ali vidjet ćemo do kada će to trajati. Ako idu na soluciju koju nudi Dodik, pitanje je tko to može prihvatiti i može li to svijet prihvatiti”, rekao je Mesić.

Rat u BiH?

“Ona je na jedan način izvedena, ali treba stati na loptu. Prije svega imali smo tamo međunarodnog predstavnika koji nije imao veliku podršku međunarodne zajednice, a sada je došao njemački diplomat za kojeg ne znamo koliku podršku ima, ali njegove izjave nisu izjave koje puno obećavaju. On sve govori u kondicionalu što nikoga ne ohrabruje”, smatra Mesić.

Je li se cijepio i što misli o tome?

“Dva puta sam se cijepio. Mislim da su oni koji su protiv cijepljenja, da nisu dovoljno obaviješteni. Ipak moramo znati u povijesti, kada su izumljena cjepiva, nestale su mnoge bolesti. Možda je Stožer mogao bolje, ali pitanje je kako je ta edukacija išla. Meni se čini da je to prihvaćeno na početku malo i sa manje opasnosti, jer nije izgledalo da će to postati jedan svjetski problem kao kuga ili guba, trbušni tifus. Svi su mislili da je prolazna bolest koja će se riješiti s toplijim danima. Postoji cjepivo koje omogućuje organizmu da se brani i u tom je smislu trebalo ići u kampanju. Ona je sada malo uspješnija. Ljudi su se ipak malo uplašili”, rekao je Mesić.