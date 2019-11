MESIĆ O KANDIDATIMA: ‘Milanović je ‘fajter’, Škoro je ličnost, a svoju podršku ću dati…’

Autor: Dnevno

Bivši predsjednik Republike Hrvatske, Stipe Mesić, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao kandidate za predstojeće predsjedničke izbore.

Tko su za vas glavni kandidati u utrci za predsjednika?

Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milanović i Miroslav Škoro, ali sad se pojavljuje jedan dosta ozbiljan ne samo političar, nego i znanstvenik, on je iz akademske zajednice, Simonić, bivši ambasador u Kini i puno inicijativa koje dolaze iz Kine je njegovom zaslugom, tako da može se i on još uključiti u ovu utrku.

Mislite da ima šanse?

Pa mislim da stara obećanja nisu na mjestu, Kolinda Grabar Kitarović je obećala da će Hrvatska biti najbogatija država u svijetu i Europi. Ona se kasnije ispravljala da nije mislila da će se to dogoditi za jednoga mandata. To se ne može dogoditi u ovom tisućljeću, a ne u ovom stoljeću, tako da bi bilo dobro da se kandidati drže obećanja koja mogu ispuniti.





Što mislite o ideji Miroslava Škore o povećanju predsjedničkih ovlasti?

Možda je on dao jedno objašnjenje koje se na razne načine tumačilo, ali da treba biti nešto više ovlasti predsjedniku, meni je recimo bio problem, ako Sabor donosi jednu odluku, ja ga moram potpisati kao predsjednik. Dakle, nemam pravo staviti veto na zakon, a onda pošto zakon ode u primjenu, tek onda mogu tražiti Ustavni sud da reagira. To je samo onda razvlačenje problema. Problem je onda kad se donosi jedan zakon, ako smatraš da nije ustavan, da nije u skladu s Ustavom, onda staviš primjedbu, veto i stvari se onda rješavaju. Škorine izjave nisam shvatio kao opasnost, to je njegov prijedlog, idu procedure da bi se ostvarile bilo koje ideje koje predsjednik predlaže.

Milanović je bivši premijer, može li u drugoj ulozi ostvariti pobjedu?

Svi troje imaju šanse za pobjedu, a vidjet ćemo tko će u završnici kampanje biti uvjerljiv da može ostvariti svoje ciljeve. Prvo treba obznaniti koji su njegovi ciljevi i da ga onda tjeraju da se toga i drži. Kod Milanovića je vidljiva velika promjena, on je fajter. Predsjednica je funkciju estradizirala, što na prvu izgleda dobro, navijačica, pjevačica, što dobro izgleda za opću upotrebu, ali možete li zamisliti Angelu Merkel da dođe na utakmicu s dresom njemačke reprezentacije? Jasno da ne možemo. Ali reći da smo bili iza Željezne zavjese? Ona kao diplomatkinja, predsjednica, mora znati da je Jugoslavija potpisala Balkanski pakt s Grčkom i Turskom 1954. godine. Dakle, Jugoslavija potpisuje s dvije članice NATO pakta, dakle, prislanja se na NATO pakt. Ona je trebala 10 puta provjeriti prije nego je rekla, jer kako je mogla putovati u Ameriku, ako smo bili iza Željezne zavjese?

Za koga biste se odredili?

Konkretnu podršku ja ću dati tek u drugom krugu, ali mislim da i ovaj izlazak gospodina Simonića da može biti dosta interesantan. Ja sam ga slušao više puta, sretao sam ga u Kini kao ambasadora, on je jedan kompletan čovjek, sveučilišni profesor i političar.

O Škori se niste konkretno izrazili.

On je ličnost o kojoj se mora voditi računa. Njegova izjava u vezi Jasenovca, o tome se nema što razgovarati, neki to žele preuveličati, sigurno da to nisu stvarne brojke, ali ovo što je utvrđeno je utvrđeno. Nema se tu što više utvrđivati. U Jasenovcu su poginuli i ubijeni oni koji nisu bili krivi, u Bleiburgu se predala kvislinška vojska. Zašto se ide u Bleiburg? Zbog kojih žrtava? U Bleiburgu nitko nije poginuo. Neka bude vjerski obred za one koji su na Križnom putu umrli ili poginuli, ali to ne može biti nešto gdje država mora sudjelovati.

Mislite li da će Plenković otići s mjesta predsjednika HDZ-a izgubi li Grabar-Kitarović predsjedničke izbore?

Mislim da ne mora biti baš tako. To je jedno zaključivanje s obzirom da HDZ podržava gospođu Grabar-Kitarović, koja više nije član HDZ-a, iako se ona vlada kao član HDZ-a, što nije dobro. Ona je morala biti ustrajna da nije ni u jednoj stranci.

Da ste na njezinom mjestu, vi ne biste otišli na Kongres EPP-a?

Taj kongres njoj ne može niti pomoći niti odmoći, to je stranačko druženje, obavljeno, i to je gotova stvar. Svašta se može dogoditi u HDZ-u, ali ima nešto u čemu sadašnje vodstvo HDZ-a griješi. Naime, predsjednik Tuđman nikad nije rekao da je HDZ demokršćanska stranka. Tuđman je rekao Hrvatska je građena na kršćanskoj civilizaciji, kao i cijela Europa. To je on rekao. I Europa i Hrvatska su građene povijesno na kršćanskoj civilizaciji.