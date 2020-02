Mesić napokon sve priznao! Stavom o Gotovini šokirao je čak i Račana! Je li moguće da je ovo rekao?

Bivši predsjednik Stjepan Mesić za Zadarski list se prisjetio svojih značajnijih odluka na Pantovčaku. Mesić se u dijeli životopisnog razgovora dotaknuo i umirovljenog generala Ante Gotovine.

Iako Zadar u političkom smislu slovi kao “HDZ-ova utvrda”, a Mesić se rastao davno od HDZ-a, njegov pogled na razvoj Zadra nije opterećen stranačkim pogledima, subjektivnim pristupom. Kaže da je Zadar srećom godinama imao jako i uspješno vodstvo koje se uporno i pametno, ponekad i vrlo sebično borilo za interese svoga kraja. U tom smislu posebno izdvaja Božidara Kalmetu. Iako nije njegov stranački izbor, niti su politički bliski, kaže Mesić, Zadrani mogu biti sretni što su imali takvog čovjeka na čelu grada i takvog ministra koji se svesrdno borio za zadarske interese. On je i kao ministar bio prije svega zadarski ministar i svi su u vrhu politike to znali, nekima se to nije sviđalo, ali Kalmeta je gurao svoj Zadar. Mnogi bi gradovi bili sretni da su imali takvog »fajtera« – kaže Mesić, koji inače nije sklon Kalmeti kao HDZ-ovcu.

Najprije se prisjetio kako je dolaskom na Pantovčak 2000. godine otpustio jednu grupu generala među kojima je bio i Gotovina, a zbog razloga što su se njemu obratili s određenim političkim stavovima.

“Tada mi je premijer Ivica Račan govorio: “Stipe, nemoj tako radikalno, pa ajmo razgovarati s tim ljudima. Ja sam bio uvjeren da je to jedini pravi potez jer šef države, kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, ne smije dopustiti da mu se iz vojske diktira kako će voditi politiku. Uostalom, vrhovni zapovjednik nema što pregovarati s generalima, nego im on zapovijeda”, kaže Mesić, zaključujući da je to jedini zdravi odnos.

No, nedvojbeno se slaže s ispravnošću odluke Haaškog suda o oslobađanju Gotovine te je naglasio još jedan zanimljiv detalj:

“Kada je Ivo Pukanić, poznati novinar kojega su ubili, došao k meni i rekao da se ide naći s generalom Gotovinom, ja sam tada znao da se on nalazi u jednoj europskoj državi. Rekao sam Pukaniću: Pozdravi mi generala i poruči mu da mu ja kao predsjednik države jamčim sigurnost u mome uredu gdje će ga haški istražitelji intervjuirati, da iskoristi ono pravo koje je imao i Stipetić i neki drugi. A tko je njemu i zašto suflirao da pobjegne, ja to ne znam, ali znamo kako je sve to na žalost završilo”, istaknuo je, među ostalim, Mesić.

