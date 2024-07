Mesić je izvadio pištolj ispred Busha, a neočekivani mrtvac dignuo je totalnu uzbunu

Autor: Dnevno.hr

Jedan od posjeta Hrvatskoj koji će se dugo pamtiti definitivno je bio posjet Georgea W. Busha početkom travnja 2008. godine. Prije nego što je tadašnji američki predsjednik sletio u metropolu, javnost uopće nije znala kada ga očekivati. Informacije su se servirale u posljednji tren, a kolale su i mnoge dezinformacije, puštene iz MUP-a i protokola, kako bi se valjda preduhitrili potencijalni atentatori.

Odabrani broj novinara kojima je dopušteno dočekati američkog predsjednika na Plesu izvještavali su do predsjednikova slijetanja o dva zrakoplova koji imaju za sletjeli na Pleso, gdje je dočekan kao kralj. Bio je to, naime, prvi službeni posjet jednog američkog predsjednika Hrvatskoj, što je bilo vrlo značajno za prijateljske odnose između Lijepe naše i SAD-a. Inače, Bush je do Hrvatske došao u sklopu svoje turneje po Europi, tijekom koje je sudjelovao na summitu NATO-a u Bukureštu, a jedan od glavnih ciljeva njegovog posjeta bio je izraziti podršku Sjedinjenih Država ulasku Hrvatske u NATO.

“Bush ne samo da vodi, već je on simbol jedne velike države koja simbolizira velik dio svijeta, te sustav demokratskog okruženja. Bez obzira voli li netko SAD ili ne, mora se priznati da upravo oni imaju vodeću ulogu u svijetu demokracije”, komentirao je tog dana u studiju HTV-a Miomir Žužul, nekadašnji ministar vanjskih poslova i veleposlanik.

Šezdesetak uzvanika

Georgea Busha i njegovu suprugu Lauru dočekali su na aerodromu i rukovali se s njim Gordan Jandroković, ministar vanjskih poslova i europskih integracija, Tomislav Jakić, savjetnik za vanjsku politiku predsjednika Republike Hrvatske, Saša Perković, savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Republike Hrvatske, Bianca Matković, državna tajnica za politička pitanja, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Andrea Javor, šef Protokola predsjednika Republike Dr. Miro Kovač, veleposlanik, šef Diplomatskog protokola, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Robert Anthony Bradtke, veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj.

George Bush iz zrakoplova je izašao u pratnji supruge Laure, a u njihovoj su pratnji i državna tajnica Condoleezza Rice te savjetnik za nacionalnu sigurnost Stephen Hadley. Nakon rukovanja s hrvatskim političkim dužnosnicima, Bush je sa svojim izaslanstvom krenuo u koloni automobila prema centru Zagreba, odnosno hotelu Westin, gdje će se odmrio na neko vrijeme.

Oko hotela Westin bili su raspoređeni snajperisti, spremni na najgore, a ljudi se nisu smjeli ni približiti hotelu. Kolonu u kojoj Bush putuje do Westina bilo je zabranjeno je snimati, a više je vozila pratilo auto koji je prevozio predsjednika. U svakom od njih su bila četiri agenta, a svaki od njih imao je vrlo precizno područje koje prati i gleda kako bi na vrijeme primijetili eventualnu opasnost.

Nakon odmora u Westinu, Bush se uputio na večeru s predsjednikom Stjepanom Mesićem. Na večeri kod Mesića Bushu je uz brojne uzvanike iz političkog i javnog života biti poslužen riblji meni uz birana domaća vina.









Mesić je Bushu poklonio bocu kutjevačkog vina od 50 američkih dolara, koje proizvodi predsjednikov prijatelj Enver Moralić, kao i kožni album s fotografijama njegova posjeta Hrvatskoj, drveni antikni model broda bracera te dva poluautomatska pištolja HS 2000, a sve je to skupa vrijedno 1.763 dolara.









Na svečanoj večeri s Bushem kod predsjednika Mesića bilo je šezdesetak uzvanika iz hrvatskog političkog, kulturnog i sportskog života te crkveni velikodostojnici i najviši dužnosnici Hrvatske vojske. Između ostalih i Blanka Vlašić, Lino Červar, Dino Rađa, Sanja Jovanović, Slaven Bilić, Ratko Rudić.

Večeri su nazočili i drugi hrvatski uglednici poput Nadana Vidoševića, Slavka Goldsteina, Ognjena Krausa, Željka Čovića, Đure Gavrilovića, Gibonnija i Bojane Gregorić, dok se tada pisalo da je samo jedna osoba odbila sudjelovanje – Janica Kostelić, umjesto koje je pozvana Sanja Jovanović.

Tijekom susreta s Mesićem i tadašnjim premijerom Ivom Sanaderom, razgovaralo se o bilateralnim odnosima, sigurnosnim pitanjima i suradnji unutar NATO-a. Bush je održao govor na Trgu svetog Marka u Zagrebu, gdje je izrazio podršku Hrvatskoj i čestitao zemlji na napretku prema članstvu u NATO-u.

A pisalo se tada i o malenom kovčegu koji je uvijek uz američkog predsjednika. Riječ je bila o nuklarnog kovčegu koji navodno ne smije biti udaljen od njega više od 50 metara a u kojemu se nalaze kodovi za pokretanje nuklearnog oružja. Prema nekim informacijama Bushu su pokušali ukrasti taj kovčezić, no uz tristotinjak agenata koji čuvaju Busha i njegov kovčezić lopovi nisu imali šanse.