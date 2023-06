‘Mercedes je već imao nesreću, popravljen je u Hrvatskoj’ Sudski vještak otkriva nove informacije: ‘Ima crnu kutiju’

Stalni sudski vještak Krunoslav Ormuž komentirao je stravu koja se u petak navečer dogodila na parkiralištu u Buzinu. Ormuž je otkrio kako je skupocjeni Mercedes koji je vozio mladić proizveden u 33.500 primjeraka za prodaju i da ih je u Hrvatskoj registrirano između sedam i 12.

Osim toga, otkrio je kako takav automobil ima crnu kutiju koja pamti sve što je vozač napravio netom prije sudara.

Ultimativni sportski automobil

“Event Data Recorder (EDR) je uređaj, odnosno računalo, koje pamti niz podataka koji su događali zadnjih 5 sekundi prije same kolizije. To znači da će se moći utvrditi je li vozač stiskao ‘pun gas’ ili ‘pola gasa’, je li kočio ili nije i u kojem je modu rada motora odnosno ovjesa bio u tom trenutku automobil”, pojasnio je za HRT.





Ormuž je dodao i kako je ovaj model “ultimativni sportski automobil koji je prigušen ili uravnotežen za upotrebu u javnom cestovnom prometu”, kao i da se baš taj model koristio u Formuli 1 kao ‘safety car’ od 2015. do 2017., moćan je i “zahtjeva “vještine, talent i znanje”.

“Taj automobil je doživio manju prometnu nesreću koliko sam čuo, eto neslužbeno, nisu rekli. I popravljan je u Hrvatskoj”, kaže sudski vještak.

‘Sve je moguće’

Dodaje kako treba imati na umu da se “takvi automobili mogu kvalitetno popravljati isključivo u ovlaštenim servisima”.

“Budući da je automobil većinom sastavljen od aluminija, čak i magnezija – on to sam nije mogao. Sve je moguće, ali ne vjerujem da je to netko radio u nekakvoj garaži, a da nema adekvatne alate i opremu”, tvrdi vještak Ormuž.