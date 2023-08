Mentalno su nas pokorili: Amerika je najjača zemlja na svijetu, i to ne zbog oružja

Autor: Jasmin Krpan/7dnevno

Koja je zemlja najjača sila na planetu pitanje je na koje će samo izuzetno neinformirani sudionici ili oni s pivom viška na stolu za vrijeme lokalnog pub-kviza pogrešno odgovoriti. Jer odgovor kako je to Amerika zna svaki klinac koji je u kinodvorani uz masne kokice napeto promatrao hoće li Tom Cruise u “Top Gunu 2” uspjeti izvesti neviđenu zračnu akrobaciju kako ne bi slupao dragocjeni F-18.

Moć svake zemlje mjeri se trima parametrima: njezinom vojnom silom, ekonomskom moći i tzv. mekom snagom. Vojna sila je razumljiva i prilično mjerljiva vojnim proračunom svake zemlje. Jednako je i s ekonomskom snagom koja se izražava u GDP-u. No treći element moći neki zemlje, “meka snaga” (soft power) nije tako jednostavna za prikaz u egzaktnim brojkama. Razlog je jednostavan, ona se ne sastoji od broja tenkova i aviona ili proizvedenih cipela, nego od proizvoda kojima smo okruženi, za razliku od tenkova, svakog dana. Dijelovi “meke snage” su filmovi, televizijske serije, popularna glazba, moda, sportska događanja, društveni trendovi.

Zvuči bizarno, no kad Joža, Stipan ili Biserka i Koraljka sjednu pred televizor, daleko od ratova i tvornica automobila, vjerojatno su konzumenti junakinja i junaka koji su proizvod “mekane moći” određene zemlje. Najčešće, kad je riječ o televizijskom programu HRT-a, to nije vlastita zemlja.





Vojna moć

Prije nego što krenemo u detaljniju analizu te moći i njezine važnosti u kreiranju globalne politike, krenimo redom kako bismo vidjeli zašto je svaki sudionik pub-kviza u pravu kad kaže da je ta zemlja, kolokvijalno zvana Amerika, SAD, najmoćnija u 2 od 3 nabrojena segmenta.

Domaći mediji, kao i autori političkih eseja koji se pojavljuju u subotnjim izdanjima niskotiražnih dnevnih novina između dosadnih filmskih kritika i satiričkih uradaka u posljednje vrijeme ubacuju članke upozorenja na opasnost od Kine i njezina rasta kao vojne sile sa svim posljedicama koje će se, ako se ne zaustavi, dogoditi. Prosječan čitatelj takvih eseja budući posjet američkog nosača aviona USS “Gerald R. Ford” Splitu mogao bi zamisliti potpuno drugačije od stvarnosti nedavnog posjeta.

Recimo, grupa mornara izlazi u grad i nosi sa sobom paštete i limenke Bud Light piva jer su bez prebijene pare. Do toga neće doći tako brzo. Međutim, pogled na listu zemalja s velikim vojnim proračunima daje drugu sliku. Idemo redom od trećeg mjesta na listi do prvog. Na trećem mjestu je vojni proračun Rusije, zemlje koja je trenutno u ratu, i iznosi 86 milijardi dolara. Kina je na drugome mjestu pa zemlja koja, ako je suditi po medijima, ne ugrožava samo Europu poput Rusije nego cijeli svijet ima vojni proračun od 292 milijarde dolara. Razlika u odnosu na Rusiju je zaista velika. Na prvome mjestu po veličini vojnog proračuna je Amerika, čiji vojni proračun iznosi 877 milijardi dolara.

Razlika u odnosu na Rusiju i Kinu je jako, jako velika. Podaci se odnose na 2023. Pritom treba imati na umu kako Ameriku štite dva golema oceana te je mogućnost iskrcavanja i invazije na njezino ozemlje neke agresorske vojske manja od mogućnosti da autor ovog teksta dobije Euro jackpot. Pustimo sad interkontinentalne rakete s nuklearnim glavama koje nikomu ne donose pobjedu. Pobjeda u ratu je ona kad vojska fizički zauzme neki teritorij. Recimo kao kad je HV ušao u Knin. Zaključak je kako je Amerika bez ikakve sumnje i dalje najmoćnija vojna sila po kriteriju veličine vojnog proračuna. Drugo je pitanje koliko je moćna kad je riječ o ljudskom faktoru s obzirom na neuspješne vojne pohode od Vijetnama do posljednjeg rata u Afganistanu, iz kojeg su se nedavno neslavno povukli. No to je već druga tema.

Meka snaga

Izraženo u GDP brojci, Amerika je i dalje najmoćnija zemlja na svijetu. Njezin GDP je 20,89 trilijuna dolara, što je više od GDP-a Japana, Njemačke, Velike Britanije, Francuske, Italije, Kanade i Španjolske zajedno. Druga zemlja po veličini GDP-a je Kina s 14,72 trilijuna dolara.

Kina je tako, kad je riječ o GDP-u, u nevjerojatnom roku od okruglo 40 godina gotovo sa samog dna ljestvice prestigla, osim Sjedinjenih Američkih Država, sve razvijene zemlje svijeta. Svi podaci se odnose na 2022. godinu. Vrijedi napomenuti kako su Europska unija kao jedinstven ekonomski prostor i njezin ukupni GDP do početka rata u Ukrajini u veljači 2022. bili u trendu prestizanja američkog GDP-a. No rat u Ukrajini zaustavio je taj trend i EU je, posebno Njemačka, gubitkom jeftinih ruskih energenata počeo polako zaostajati.









“Meku” snagu čine dva dijela: iracionalni i racionalni. Iracionalni dio, kao što mu ime kaže, nešto je za što nema univerzalnog razumnog objašnjenja. Na primjer, Gucci i Louis Vuitton predstavljaju elemente “meke” snage Italije i Francuske. Svaki ljubitelj odjeće Gucci ima svoje razloge zašto voli Gucci. Nema univerzalnog razumnog razloga za odabir jedne ili druge marke. Kad bi netko uspio dokučiti tu tajnu, onda bi i Varteks mogao biti Gucci, ali to nije uspjelo ni najboljim hrvatskim investitorskim imenima.

Racionalni dio meke snage je zarada. Tvrtke poput Louisa Vuittona ili Applea zarađuju milijarde prodajući ono neobjašnjivo. U modernoj ekonomiji to neobjašnjivo naziva se brendom. No, mnogo važniji dio “meke” snage neke zemlje od modnih brendova su medijski proizvodi. Filmovi, televizijske serije, popularna glazba. Oni oblikuju svijest, uče nas tko su dobri, a tko loši momci. Većina ljudi stvara sliku našeg svijeta ponajprije putem medija. A Amerika i njezin koncern megamedijskih korporacija Hollywood najvažnija su svjetska industrija u kategoriji oblikovanja naše slike svijeta.

Važan segment

Kad je prosječni gledatelj u kinu prije nekoliko desetljeća gledao film “Rambo” ili prije nekoliko godina suvremenu seriju “48 sati” na televiziji, vjerojatno nije vjerovao kako s jednim ili s drugim ima veze američka vojska ili CIA. I prevario se. Riječ je o prevažnom segmentu sveukupne moći da bi se prepustio slučaju.









Ured za zabavne medije Ministarstva obrane SAD-a omogućuje korištenje raznih vojnih sredstava i lokacija filmskim kompanijama u zamjenu za kontrolu nad scenarijem. Svi rodovi američke vojske, osim Mornaričkog pješaštva, imaju urede u samom Los Angelesu na Wilshire bulevaru kako bi bili u središtu industrije zabave. Želiš snimiti film i koristiti neku vojnu opremu? Odneseš scenarij u vojni ured i problem riješen. Krajem svibnja 2022. Los Angeles Times objavio je rezultate velikog istraživanja te su utvrdili kako su Pentagon i CIA imali izravnu kontrolu nad 2500 filmova i televizijskih serija. Odmah treba reći kako ni Pentagon ni CIA nisu diktirali Hollywoodu da proizvodi glupe propagandne filmove jer ih nitko ne bi gledao. Ono o čemu su vodili brigu bilo je i još jest briga da vojska i CIA budu prikazane u pozitivnom svjetlu. Zahvaljujući takvom pristupu, “Rambo” s crnim povezom na glavi postao je globalno prihvaćen lik vojnika koji se bori za pravdu.

Rambo, Marlboro i Coca-Cola simbolički su nositelji američke “meke” moći kojima se ni jedan sličan proizvod iz bilo koje zemlje nije ni približio. Padom Berlinskog zida i raspadom SSSR-a američka “meka” moć u vidu filmova i TV serija preplavila je nekadašnje zemlje Istočnog bloka. Pojavile su se prve generacije koje su odrasle uz nove vrijednosti u kinodvoranama.

Dobar primjer je kako je uzalud Crkva u tim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj, kroz usta pojedinih svećenika, protestirala protiv uvezenog američkog Haloweena, tj. Noći vještica kao nečega što nikad nije postojalo u domaćoj kulturi. Formula koja omogućuje širenje američke “meke” moći je jednostavnost konzumiranja i atraktivnost medijskog proizvoda te zarada. U teoriji se to naziva “mekdonaldizacija” društva.

Crkveni promašaj

Za gledanje filmova poput “Top Guna” ili “Ramba” ne treba puno pameti, a koji će se vlasnik lokala buniti protiv Noći vještica ako će mu donijeti zaradu. U većini filmova koje su gledali milijuni gledatelja loši momci bili su Rusi, što je holivudski standard. Na drugome mjestu su Nijemci, pa su tako roditelji u Hrvatskoj ispisivali djecu iz 5. razreda ako su trebala učiti njemački iako je većina kuća u nekim dijelovima Hrvatske izgrađena novcem zarađenim u Njemačkoj.

Istina, nekima poput glumca Rade Šerbedžije holivudska šablona ruskih negativaca donijela je mnogo uloga, od ludih ruskih generala, gangstera pa do odbjeglih znanstvenika. Zanimljivo je da je većina tih filmova uredno igrala i u ruskim kinima. No nije širenje “meke” moći prošlo bez poraza.

Nakon što se Kina pretvorila u najveće kinematografsko tržište na svijetu, Hollywood je prvi put udario glavom u neprobojan zid. Naučivši lekciju iz Europe koju je američka “meka” moć, posebno filmska industrija, osvojila bez problema, Kina je spustila rampu u obliku ograničenja za prikazivanje američkih filmova u Kini. U kineske kinodvorane pusti se između 10 i 20 stranih filmova. Prije prikazivanja kineska komisija pregleda film kako u njemu ne bi bila ni jedna negativna rečenica na račun Kine ili kineske kulture i povijesti, ni jedan zlikovac kojega progoni junak filma ne može biti Kinez, za razliku od Rusije koja nije tako tretirala američke filmove.

Nije uspjelo

Film također ne smije promicati nezavisnost Tajvana ili Hong Konga. Nastavak globalnog hita “Top Gun” s Tomom Cruiseom koji je u prvom filmu u napetoj borbi prepunoj akrobacija rušio ruske avione ima zaplet u kojem se Tom Cruise u pilotskoj kabini aviona F-18 bori protiv imaginarnih neprijatelja za koje gledatelj ne zna iz koje su zemlje, što je radikalan scenaristički odmak za publiku koja je naučena da Cruise ruši ruske avione ili likvidira ruske agente u “Nemogućoj misiji”. Naravno, bio je to producentski pokušaj ulaska filma “Top Gun 2” na kinesko kinotržište. No pokušaj nije prošao.

U trenutku pada Berlinskog zida Amerika je bila ekonomska sila bez premca. Danas je u fazi kad njezina ekonomska dominacija više nije bez konkurencije. Vojno, mjereno po veličini proračuna za vojsku, i dalje je najmoćnija zemlja na svijetu. No pojavljuju se pokazatelji kako imperijalno doba Pax Americana dolazi neumitnom kraju. Autor ovih redova sumnja da će Amerika uspjeti proširiti svoju “meku” moć kroz metaforički gledano kulturu “Noći vještica” na Kinu kao što je to uspjela uz pomoć osrednjeg istoimenog holivudskog filma u Hrvatskoj.

***

Američke željeznice se mogu sakriti pred kineskima

Kineski ekonomski rast jedan je od najvažnijih ne samo ekonomskih nego i političkih događaja na kraju 20. i početku 21. stoljeća. No, iako se Kina sve više približava Americi u kategoriji ekonomske moći, ne zaboravimo, kad je riječ o vojnom proračunu, Amerika je i dalje dominantna. Kina, za razliku od Amerike, troši ogromna sredstva na izgradnju infrastrukture, počevši od autocesta do željeznica pa tako ima izgrađenih oko 40 tisuća kilometara pruga kojima voze 33 tisuće superbrzih vlakova.

Tako se udaljenost od 1318 kilometara između Pekinga i Šangaja svela na četiri i pol sata vožnje u ugodnom vlaku sa simpatičnim stjuardesama. Amerika uopće nema superbrze vlakove i željeznička infrastruktura joj je iz 19. stoljeća. 738 kilometara od San Diega do San Francisca prelazi se vlakom za 12 sati. Vožnja malo brža od one na željezničkoj relaciji Zagreb – Split.

No pustimo sad to kako Kina ili Amerika troše svoj novac. Rusija je na listi zemalja s najvećim GDP-om na 11. mjestu u svijetu. Njezin GDP iznosi 1,48 trilijuna. Iz ovih podataka vidi se da je EU kao potencijalno najmoćnija svjetska tvorevina ili paradržava koja je u jednom trenutku bila u prilici da prestigne Ameriku po veličini GDP-a u silaznom trendu. Rat u Ukrajini u tome je ključan čimbenik. Kina raste. Samo ozbiljne ekonomske sankcije od Amerike i Europske unije prema Kini mogu zaustaviti njezin ekonomski rast. Takva situacija, jednako kao i rat u Ukrajini, bila bi pogibeljna za europsku ekonomiju.

***

Imaju svog Ramba i baš ih briga

I dok su Rusi snimali filmove poput “Rubljova”, koji svaki kritičar širom svijeta stavlja na listu 10 najvažnijih filmova svih vremena, ali koji nikad nije došao do široke publike, Kina je posegnula za rješenjem “klin se klinom izbija”. Tako je na listi 10 filmova s najvećom zaradom svih vremena u Kini samo jedan američki – “Osvetnici: Završnica”. Ostalih devet su kineski.

Istina, ni jedan nema umjetničku snagu “Rubljova”, ali ih kineska publika obožava. Kineska publika ima i svog vojnika superheroja zvanog “Wolf Warrior”, a filmovi o njegovim avanturama obaraju rekorde gledanosti u Kini. Hollywood nikad nije uspio, osim Japana, osvojiti azijsko tržište. Ni filmovima niti televizijskim sapunicama. Kina to polako, ali sigurno uspijeva. Kad je riječ o “mekoj” moći, Amerika završetkom hladnog rata nije uspjela proširiti svoju moć širom svijeta, posebno u Kini.