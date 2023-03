‘MENI JE TADA PAO MRAK NA OČI’ Vilko ubo Kikija nožem, sve je doznao zbog bonova za mobitel: ‘Sam si je kriv’

Autor: Dnevno.hr

U ljubavi i ratu sva su sredstva dopuštena, tom kontroverznom izjavom iz antike vodio se ljubomorni Vilko iz Zagorja kad je posegao za nožem i izvršio napad na drugog muškarca.

Naime, Vilko je džepnim nožem teško ranio nesretnog Kikija kojeg je optužio da je ljubavnik njegove supruge.

Napadač je sada osuđen je uvjetno na osam mjeseci zatvora, a Kikiju mora platiti i više od 20.000 kuna odštete.





Presudio je tako Općinski sud u Zlataru koji je posljednjih dana u centru pažnje zbog jednog drugog slučaja, ono zambijskog.

Presuda je u međuvremenu postala pravomoćna, a o svemu je pisao portal kojem su ovakvi slučajevi poslastica – Danica.hr.

A što se zapravo dogodilo? Vilko je u ožujku oko 17 sati došao do Kikijeve obiteljske kuće “gdje ga je prilikom naguravanja i verbalnog sukoba džepnim nožićem piknuo zadavši mu ubodnu ranu u predjelu stražnje lijeve strane prsišta s izljevom krvi u prsištu”.

‘Sam si je krvi’

Utvrđeni je da ga je ljubomorni Vilko teško ranio sklopivim džepnim nožićem dužine oštrice sedam centimetara. No, na sudu je upozorio kako je Kiki za to sam kriv pa nema pravo na naknadu štete.

“On je zavodio moju suprugu, slao joj poruke i zvao je telefonom. Tog dana sa ženom sam došao do njegove kuće radi razgovora i tad je došlo do verbalnog sukoba, naguravanja i ozljeđivanja, za što sam osuđen, ali to ne znači da mu još moram platiti i odštetu”, prigovarao je Vilko na ročištu vidno uznemiren što je izabranica njegovog srca imala kontakte s fatalnim Kikijem.

O činu je svjedočila i njegova supruga koja je navela kako se s Kikijem upoznala u autobusu kojim je svakodnevno odlazila na posao.









“Zajedno smo putovali na posao mjesecima, pa mi je počeo slati poruke na mobitel i nazivati me tražeći da se sa njim sastanem. Odbila sam i zatražila da me prestane zvati i pisati poruke. No, on nije prestajao pa sam sve ispričala mužu”, tvrdi žena koja je Vilku očito ispričala da s Kikijem nije imala ništa intimno.

Pao mu je mrak na oči

Vilko je, međutim, naglasio kako je posumnjao da se nešto događa jer ga je supruga stalno tražila novac za bonove za mobitel, što mu je bilo čudno, te je pregledao njezin mobitel i vidio da nije bilo poziva, ni poruka.

Nakon toga se posvađao s njom pa mu je, kaže, priznala da je imala ljubavnu vezu s Kikijem i da želi prekinuti, ali on je stalno naziva i šalje joj poruke te je nagovara da nastave.









“Meni je tada pao mrak na oči te sam sa suprugom otišao do Kikijeve kuće i pitao ga što on ima s mojojm ženom, na što mi je odgovorio da je prvi put vidi u životu. Posvađali smo se, a kako sam u ruci držao džepni nožić, upiknuo sam ga misleći da me želi udariti”, svjedočio je osuđeni suprug.

Kiki je na sudu ustrajao na tome da tu ženu nije vidio nikad u životu i da s njome nije imao ništa te ga je Vilko iz čista mira napao i teško ozlijedio ispred kuće…