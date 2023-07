Medveda rešetaju u Saboru, Ćipe: ‘Recite nam koliko je branitelja preminulo za vrijeme vašeg mandata’

Na sjednici Sabora u četvrtak ministar branitelja Tomo Medved odgovarao je na pitanja zastupnika o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Podsjetimo, Medved je ranije izjavio kako je ovim izmjenama Zakona Vlada ispravila nepravdu prema 62.000 branitelja i njihovim obiteljima, kojima su za 10 posto bile smanjene mirovine ostvarene po posebnim propisima.

Za riječ se javio Stipe Mlinarić “Ćipe” iz Domovinskog pokreta:

“Moju ruku imate za ovaj zakon. Da samo jedan branitelj ostvari to pravo, on to zaslužuje. Nismo mu dali to mi ni ja, već je on to zaslužio svojom borbom. Ali, sada bih vas upitao koliko je ratnih vojnih invalida umrlo u vašem mandatu? Koliko ih nije dočekalo ovaj zakon da dobiju sramotno malo povećanje invalidnina? Dajte nam taj podatak da znamo kako ljudi svakodnevno umiru”, rekao je Mlinarić.





Uslijedio je Medvedov odgovor:

“Poštovani zastupniče, najtragičnije je svakoga dana zaprimiti informaciju o smrti. Na tom tragu ulažemo ogromne napore u svjetlu očuvanja zdravlja kroz rehabilitacjiu u veteranskim centrima. Na žalost, kao posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, smrtnost je izrazito velika. Više od 1000 ratnih i vojnih invalida u mojem je mandatu izgubilo život”, rekao je Medved.

Zatim je Željko sačić iz Suverenista upitao medveda o pročelniku za branitelje Grada zagreba.

“Lijepo je čuti da se nakon 20 gdina netko u Vladi sjetio poboljšati stanje branitelja te da im vrati ono što im je netko davno oduzeo. mi ćemo podržati ove izmjene, ali vas molim da nam razjasnite jednu stvar. U kontaktu sam s pročelnikom za branitelje Grada Zagreba, koji je u teškoj situaciji. Čini li se išta da ovo operacionaliziramo u nejgovu korist?”, upitao je Sačić.

“Obojica smo u kontaktu s kolegom kojeg ste spomenuli. Uz mjere koje sam ovdje predstavio, postoje i druge mjere koje se odnose na stambeno zbrinjavanje. Nema hrvatskog branitelja koji neće osjetiti benefite koje donosi ovaj prijedlog izumjena i dopuna Zakona”, rekao je Medved.

Orešković: Bez branitelja HDZ-ove pljače ne bi bile moguće

Dalija Orešković iz Centra javila se za riječ:









Hrvatski branitelji moraju dobiti sve što im pripada za zasluge iz Domovinskog rata. Ove izmejen i dopune podržavamo, no unatoč tome neke stvari nedostaju, pa ću ja predložiti dva amandmana.

Prvim amandmanom dodijeljuje se poseban bonus za onu skupinu branitelja koja je pokazala podršku HDZ-u, jer bez toga sve ove pljačke koje su opustošile Hrvatsku više od ratnih razaranja, ne bi bile moguće. Drugim amandman kaže da će posbenu nagradu u stotsrukom iznosu najviše braniteljske mirovine dobiti svaki branitrelj koji se javno pobuni protiv ove mafijaške pljačke koju provodi HDZ i ujedno će dobiti orden časti branitelja domovinskih vrijednosti u miru.

Nakon ovog govora nekoliko zastupnika javilo se za povredu poslovnika.









Josip Đakić prvi je ustao i preuzeo riječ:

“Vrijeđajući nas zastupnike, koji dolazimo iz redova branitelja kolegica naziva svakakvim pogrdnim riječima. Kao drugo, svjesni smo vaše bolesti i vaše mržnje, kao i naziva za nas, da smo metastaza hrvatskog društva, zajedno s predsjednikom Tuđmanom. Ne morate ponavljati, vi ste bolesna osoba i liječite se”, rekao je Đakić.

“Kolegice i kolege, ono što je izgovorila kolegica Orešković jednako je teško kao i ovo što je izgovorio koelga Đakić. Niti jedno niti drugo nije ok, ali nisam dao opomenu kolegici Orešković, pa neću niti Đakiću. Sve je to izvan onoga što smatram prihvatljivim. No, budući da se Orešković opredijelila za tako teške riječi. mora očekivati da će jednako toliko žestok udarac primiti i s druge strane”, rekao je predsjednik Sabora Gordan jandroković.