‘MEDVED SE PREZNOJAVAO, PLENKOVIĆ JE BIO UZNEMIREN!’ Borković uletio u Vladu, cure detalji sastanka: ‘Imate 30 dana’, premijer govorio da nije znao

Autor: I.G.

Velimir Bujanec, voditelj TV emisije Bujica, na Facebooku je objavio transkript svojeg razgovora s ratnim zapovjednikom obrane Vukovara Brankom Borkovićem, nakon njegovog današnjeg prosvjeda pred Vladom.

Objavu prenosimo u cijelosti:





“EVO ZBOG ČEGA JE PROSVJEDOVAO MLADI JASTREB: Bujica doznaje detalje dramatičnog sastanka u Banskim dvorima!

BORKOVIĆEV ULTIMATUM PLENKOVIĆU I MEDVEDU: “Imate 30 dana!”

Ratni zapovjednik obrane Vukovara pred Plenkovićem je prozvao Matu Laušića, Perkovića i Manolića! Medved ga je morao smirivati…

Kada je Branko Borković jutros došao pred zgradu Vlade, novinarima nije htio otkriti razloge zbog kojih se odlučio na prosvjed. Brzo je pozvan Vukovarac Zvonko Milas, koji ga je odveo kod premijera. Na dramatičnom sastanku bio je i general Tomo Medved…

Glavni razlog prosvjednog dolaska Mladog Jastreba na Trg sv. Marka je ultimativni zahtjev za otkrivanje pune istine o progonu vukovarskih branitelja nakon okupacije Grada heroja – od strane famozne Manolićeve komisije. O tome su već neki izvijestili, a Bujica je doznala i detalje dramatičnog sastanka na kojem su osim ratnog zapovjednika obrane Vukovara, bili još i državni tajnik Zvonko Milas, ministar branitelja Tomo Medved i premijer Andrej Plenković.

Borkovićevog nezadovoljstvo radom tzv.Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara traje već trideset godina, a zahtjev za reviziju njezinog rada ignoriralo je već nekoliko Vlada…

U neformalnom razgovoru s Mladim Jastrebom doznali smo da mu je ispravljanje nepravde koja mu je nanijeta 1991. godine obećavala i Jadranka Kosor, ali konkretnih rezultata nije bilo.

Borković nas uvjerava da ovaj puta sigurno neće odustati i kako ne namjerava čekati još jedne izbore i neka nova obećanja…

“Ako Manolić poživi 105 godina, ja sam spreman živjeti i 110, ali istina o mom progonu mora izaći na vidjelo,” rekao je Branko Borković uredniku Bujice.

Na sastanku kod Plenkovića Mladi Jastreb je kao jednog od glavnih progonitelja, imenom i prezimenom prozvao nekadašnjeg šefa Vojne policije – Matu Laušića, ali i osuđenog udbaša Josipa Perkovića te neke njegove suradnike!









Borković je podsjetio da su ga nakon dolaska iz Vukovara, doslovce oteli, a s lisicama na rukama proveden je kroz Hrvatski državni sabor kao neki kriminalac. Glavne konce vukao je Manolić i njegovi ljudi, al’ duboka država se pobrinula da za protuzakonit progon nikada nitko ne odgovara…

Premijer Plenković je na sastanku bio prilično uznemiren, čudio se nekim detaljima i govorio da za mnoge stvari “nije znao”, nakon čega se okretao Tomi Medvedu i tražio odgovore… Medved se preznojavao i bio je prilično uznemiren, uglavnom smirivao Borkovića i govorio da će se “stvari riješiti”… Milas je veći dio razgovora šutio, ali je navodno i potvrdio neke Borkovićeve navode i optužbe na račun pojedinaca, koji su i danas bliski vrhu HDZ-a i imaju utjecaj u državnim strukturama.

“Rekao sam Plenkoviću da me ne zanima njegova svađa s Milanovićem, niti koje je brdo ovlašteno riješiti ovaj slučaj, ali istina se mora znati,” povjerio nam se Borković i objasnio:









“Nek’ oni sami smisle procedure i način na koji će zakonito završiti ova agonija, koja traje već 30 godina! Jel’ to nadležni saborski odbor, neko Vladino tijelo, premijer ili predsjednik – to se mene ne tiče! Zanima me po čijem su me nalogu oteli i ponizili. Stavljanjem lisica na moje ruke, stavljene su lisice svim braniteljima Vukovara, a oni koji su to učinili moraju odgovarati!”

Autor ovih redaka i osobno je bio nazočan jednom razgovoru kod tadašnjeg ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamarka, kada je Branko Borković, pored ostalih tema pitao – što je s otvaranjem arhiva Manolićeve komisije i punom istinom o progonu Vukovaraca nakon okupacije grada?”, stoji u Bujančevoj objavi.