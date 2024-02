Medved oštro komentirao prosvjed i Milanovića: ‘Neka objasni o kakvoj oluji priča’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved komentirao je prosvjed koji je na Trgu svetog Marka organiziralo 11 lijevo-liberalnih stranaka, rekavši kako on pokazuje da je oporba i dalje bez vizije. „Na žalost, oni i dalje sve svoje politike baziraju na mržnji prema HDZ-u, prema Vladi, a to nikada nikome nije uspjelo“, rekao je ministar.

Naglasio je i kako se od oporbe očekuje da ima konkretne programe, ali da se to, „zasad“ u našoj oporbi ne vidi. „Tih jedanaest stranaka imaju pravo na artikuliranje svojih stavova i svojih pozicija, ali ne vidim da oni to mogu ostvariti uspješno. Čak mislim da ovime neće polučiti, ne samo za njih željen, nego nikakav uspjeh“, izjavio je ministar i dodao da će izbori, kad god budu, to pokazati.

Upitan za jučerašnju izjavu predsjednika Republike u kojoj je spominjao „šatoraško divljanje“ i dizanje „oluje“, Medved je istaknuo kako je 555 dana braniteljskog prosvjeda bilo nužno u nastojanju da se branitelji izbore za ugroženo im dostojanstvo. „A na kakvu “oluju” predsjednik misli, to bi mogao pojasniti samo on“, odgovorio je Medved koji je u Krivom Putu bio na obilježavanju 30. godišnjice pogibije Damira Tomljanovića Gavrana.

Hrebak: To je predizborni skup

Predsjednik Hrvatske socijalno liberalne stranke (HSLS) Dario Hrebak, član vladajuće većine, također je komentirao prosvjed koji je organizirao dio oporbe.

“Oporbeni prosvjed zapravo je predizborni skup, jer bi inače u njega bila uključena cjelokupna oporba, a ne samo lijevi dio političkog spektra”, rekao je Hrebak na konferenciji za novinare HSLS-a.

“To je njihovo pravo, ušli smo u predizborno vrijeme i očekivano je da će se stranke aktivirati, što uostalom čini i HSLS. Volio bih na tom skupu čuti što to nudi alternativa, u čemu u bi oni bili bolji, to je dobro za građane i društvo i kako bismo mi ponudili nešto još bolje i sučelimo se sa konkretnim programima”, dodao je.