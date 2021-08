MEĐU PRVIM GRADOVIMA NA SVIJETU DOBIO JE IZMJENIČNU STRUJU: ‘Light is life’ manifestacijom obilježava taj povijesni datum

Autor: L.B.

U nedjelju navečer, će se u Šibeniku održati ovogodišnji program manifestacije ‘Light is life’. Njome grad obilježava datum 28. kolovoza 1895. godine kada je među prvim gradovima u svijetu dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju. Iako se manifestacija trebala održati u subotu, zbog lošiv vremenskih uvjeta odgođena je na nedjelju.

Manifestacija koja se ove godine održava šesti put će, najavljeno je, započeti u 20 sati i 20 minuta na Obali dr. Franje Tuđmana paljenjem svjetlosnih instalacija i multimedijskih sadržaja, a trajat će do 21.45 sati, kada je predviđen spektakularni vatromet sinkroniziran sa „Šibenskom baladom“, službenom svečanom pjesmom grada Šibenika.

Jedinstveni sustav javne rasvjete zasnovan na izmjeničnoj struji koji je prvi put zasvijetlio u Šibeniku ujedno je i globalni civilizacijski iskorak.

‘Inovativna i eksperimentalna tehnologija’

“Taj datum nastojimo dostojno i inovativno obilježiti već šestu godinu. Grad Šibenik inicijativu Zorana Lučića Luce koji je ujedinio ideju, angažman, veliku volju i znanje pomaže logistički i financijski jer je smatra hvalevrijednom. Ove nam se godine u toj misiji pridružila i Hrvatska elektroprivreda, pa vjerujemo da ćemo idućih godina nastaviti tradiciju manifestacije još bogatijim i zanimljivijim sadržajima” istaknuo je Danijel Mileta, zamjenik gradonačelnika.

Da je Šibenik među prvim gradovima u svijetu poznat i po korištenju izmjenične struje u svrhu industrijske proizvodnje koja je u to vrijeme bila inovativna i eksperimentalna tehnologija rekao je Dino Karađole.

“Zahvaljujući i tom podatku, ova je manifestacija sve prepoznatljivija pa prelazi lokalne okvire i služi nam na ponos”, zaključio je direktor TZ grada Šibenika za Morski.hr

‘Light is life’

Inicijator manifestacije ‘Light is Life’ Zoran Lučić Luca, pak, na konferenciji je novinarima predstavio detalje ovogodišnjeg programa radnog naslova „Film kao svjetlost“. Budući da je električna energija temelj multimedije, ideja je bila, obrazložio je, da se tako povežu događanja vezana za grad Šibenik po kojima je također prvi u ovom dijelu Europe.

Spomenuo se filma „Poznata luka Šibenik“ kojega je 1904. godine u Šibeniku snimio Frank Mottershaw te sedam kratkih filmova Alexandra Promia snimljenih 28. i 29. travnja 1898. godine na koje je ukazao prof. Enes Midžić. Podsjetio je, također, da je upravo u Šibeniku 1930. godine ročni vojnik Cernik u tadašnjoj krugovalnoj postaji Kuline primio prvu televizijsku sliku poslanu iz Londona.









“Smatram da bi na tim važnim povijesnim činjenicama Šibenik mogao graditi svoj brend kao multimedijskog centra. Zato sam ove godine na manifestaciji odlučio predstaviti stare filmove, kako spomenute, tako i one iz 40-ih i 50-ih godina prošlog stoljeća u kojima je zastupljen Šibenik i to na led ekranu od 30 četvornih metara i 20 led panela po šibenskoj rivi. Bit će prikazana i instalacija „SOS, Save our Sea“ postavljena na morskom dnu u povodu “Dana Planete Zemlje“. Neće izostati ni ostale svjetlosne instalacije i svjetleće zemaljske kugle, a bit će osvijetljeni i mnogi značajni gradski objekti. „Light is Life“ će završiti tradicionalnim vatrometom u 21.45 sati uz zvuke Šibenske balade”, rekao je Lučić.

U nedjelju, 29. kolovoza, u vrijeme održavanja programa „Light is life“ od 20 do 22 sata neće biti dozvoljeno prometovanje šibenskom rivom te će promet biti reguliran već od 18 sati.