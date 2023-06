‘Medo’ i ‘Zeko’ se zakačili oko homoseksualaca! ‘Nitko me nije pitao za orijentaciju, možda kod Mede postoje indicije…’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Peđa Grbin je tijekom iznošenja stajališta u Saboru ‘pecnuo’ Hrvoja Zekanovića pa je došlo do neobičnog prepucavanja koje se nikako nije moglo očekivati s obzirom na temu.

Naime, Grbin je došao za govornicu i govorio o slučaju franak, no prije toga odlučio se osvrnuti da diskriminaciju koju, kako tvrdi, trpi jedan dio građana.

“Vezano je za darivanje krvi. Homoseksualci ne mogu darivati krv, unatoč tome što postoje smjernice WHO-a koje sugeriraju da se takvo što omogući”, rekao je na početku pa nastavio o temi.





“Danas je 14. lipnja, nastupa zastara u slučaju švicarskog franka i obeštećenja. Prema podacima, podnijeto je oko 60 tisuća tužbi, a Vrhovni sud još nije donio odluku. Četiri mjeseca im treba da odluče u ovom predmetu koji je važan zbog neizvjesnosti i nedostatka pravne sigurnosti koja postoji kod dijela građana”, rekao je Grbin pa nakratko prekinuo govor jer je primijetio kolegu zastupnika.

“O, Zekanović, i ti si se pojavio”, rekao je pa krenuo dalje s govorom.

“Nepotrebno je da je pravosudni sustav zatrpan sa 60 tisuća predmeta jer Vrhovni sud stoji pa ih pozivam da rade svoj posao i donesu odluku. Mora se spomenuti i HNB koji šuti, kao i HDZ-ovu Vladu koja je imala priliku to ispraviti u korist građana. Je li to zbog one nesretne nagodbe sklopljene s bankama, koju kriju kao zmija noge? Znam da nisu napravili što su trebali u korist građana”, rekao je Grbin, pa na odlasku s govornice opet ‘bocnuo’ Zekanovića.

“Zeko…”, rekao je Grbin.

“Dajte, nemojte, ridikuliziramo cijelu situaciju”, zamolio ih je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Zekanović je morao odgovoriti.









“Medo, pardon, Grbin, rekao je neistinu. Ja sam dobrovoljni darivatelj krvi, možda je kod njega bio slučaj jer postoje neke sumnje. Ne pitaju za seksualnu orijentaciju. Nitko me nikad nije pitao. Možda je kolegu Medu pitao, možda postoje neke indicije…”, zaključio je Zekanović i dobio opomenu.