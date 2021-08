MEDIJSKI RAT: Izrezali fotografiju, a Škoro objavio bankovnu potvrdu s podacima tko sve ima karticu računa DP-a!

Autor: L.B.

Javni sukob koji traje već neko vrijeme između Miroslava Škora i njegove stranke Domovinski pokret, na čijem je čelu bio i dao ostavku, polako prerasta u pravi medijski rat.

Optužbe pljušte na sve strane, a nakon što su ga nedavno optužili kako su jedino Škoro i njegova asistentica Nikolina Brajković imali kartice računa, on je na svom Facebooku objavio potvrdu banke u kojoj stoji navedeno tko sve ima debitnu karticu računa Domovinskog pokreta i čija je aktivna.

Ispod objave je napisao kratak komentar “I još malo istine…”

Ovo dolazi nakon što je Miroslav Škoro kazneno prijavio troje dužnosnika Domovinskog pokreta.

Osim toga, problem je nastao i s fotografijom objavljenoj u tiskanom i web izdanju Jutarnjeg lista, na kojoj se nalaze Miroslav Škoro i Nikolina Brajković. Navodno je snimljena na jednom od stranačkih druženja, koje je ključne ljude stranke okupilo na carting stazi. Fotografija je uspravnog formata i na njoj se nalaze samo njih dvoje. Iz Jutarnjeg tvrde da su je u takvom formatu dobili, kao i odobrenje za njezinu objavu.

Međutim, iz Škorina tabora ističu kako je riječ o gruboj manipulaciji fotografije jer je u originalu ona vodoravnog formata te na njoj, kako tvrde, poziraju još dvije osobe iz stranke koje su, tvrde, na fotografiji koja je poslana Jutarnjem namjerno izrezane kako bi se sugerirao poseban odnos između Škora i asistentice.

“Ta fotografija je nastala na humanitarnom događaju na kartingu u kampanji lokalnih izbora i tamo je bila većina ljudi iz vrha Domoivinskog pokreta. Nevjerojatno na što su oni danas spremni, kad tu fotografiju, i još izrezanu šalju okolo, očito nikome u toj stranci nije stalo do Domovinskog pokreta. Jer ovime se samo ruši ugled stranke. Škoro takvih fotografija s raznim obožavateljicama ima zaista puno, to ništa ne dokazuje. Ali nije mi jasno što oni žele postići”, rekla je Škorina sestra, Vesna Vučemilović koja se pita i kako to da je novo vodstvo spremno neslužbeno blatiti druge, a kad se njih pita, onda šute.