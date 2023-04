MEDICINSKA SESTRA U OČAJU, ISTRESLA DUŠU: ‘Ja, koja radim na intenzivnoj 39 godina, jedva ću zaraditi 900 eura!’ Evo što nas očekuje ako krenu u štrajk

Autor: Lucija Brailo

“Tražimo ravnopravnost i dostojanstvo svih radnika u sustavu i tražimo da ministar i predsjednik Vlade konačno prepoznaju da u sustavu zdravstva postoje i drugi radnici osim liječnika”, tvrde to medicinske sestre i tehničari te drugi zaposlenici u sustavu zdravstva, kao što su čistačice i kuharice.

Svi oni najavili su prosvjed pred zdravstvenim ustanovama u kojima rade, počevši od sljedeće srijede, 3. svibnja. Iako ih je više, glavni njihov zahtjev je povećanje plaća za najmanje 10 posto, a žele razgovarati i s premijerom. Osim toga, na Dan sestrinstva najavljuju i veliki prosvjed na Trgu bana Jelačića, ako se do tada ne udovolji njihovim zahtjevima.

Međutim, medicinske sestre kažu kako “ovog puta ne namjeravaju stati”, a osim niskih primanja, kao glavni problem navode i to što im se djelokrug i opseg rada drastično povećao, pa osim poslova zdravstvene njege, one i naplaćuju usluge, rade poslove tajnice i tako dalje. O tome nam je pričala medicinska sestra iz KBC-a Zagreb Gordana Miškulin, koja je i članica Glavnog vijeća sindikata medicinskih sestara i tehničara.





‘Sve opcije su na stolu’

“Ovo što sada počinje sljedeći tjedan, medicinske sestre i tehničari kreću u prosvjed. Nije riječ o štrajku, ali sve opcije su na stolu u slučaju neispunjavanja naših zahtjeva, a jedan od ciljnih zahtjeva je da se naše plaće minimalno povećaju za 10 posto i naravno, još niz dodatnih pitanja.

Kao što je to da naše kolegice u privatnoj zdravstvenoj zaštiti zaslužuju da budu u većem rangu, da nisu u rangu s onima koji nisu niti zdravstveni radnici. Mi jednako tako tražimo da i nama bude ispunjen zahtjev kad se krene u Zakon o radnopravnom statusu u javnom zdravstvu. Očekujemo i da sve naše razine obrazovanja budu više plaćene i da nema diskriminacije u obrazovanju”, iznijela je Miškulin.

Nakon Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara prosvjedu su se pridružili i iz Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi. .

“Zajedno sa sestrinskim sindikatom krenut ćemo u prosvjedne aktivnosti. Tražimo ravnopravnost i dostojanstvo svih radnika u sustavu i tražimo da ministar i predsjednik Vlade konačno prepoznaju da u sustavu zdravstva postoje i drugi radnici osim liječnika. To su zdravstveni i nezdravstveni radnici koji su potrebni sustavu i pacijentima”, rekao je Stjepan Topolnjak, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi.

Mini prosvjedi, pa veći prosvjedni skup

Najavio je da će se “mini prosvjedi sada organizirati u vrijeme pauze na koju svi imaju pravo”. Kreću s prosvjedima u srijedu ispred bolnica u Splitu, KB Dubrave i OB Dubrovnik. Svakim danom zaključno s 10. svibnja. Onda će organizirati veći prosvjedni skup na Trgu bana Jelačića u Zagrebu 12. svibnja na Dan sestrinstva. Međutim, o tome svi moraju dogovoriti s drugim sindikatima i Komorom.

Ministar Vili Beroš se osvrnuo nakon sjednice Vlade osvrnuo na prosvjede koje najavljuje sestrinski sindikat, nezadovoljan povišicom koeficijenata u današnjoj vladinoj uredbi. Kazao je kako je u “srpnju prošle godine za magistre sestrinstva koeficijent povećan za 34 posto, a za glavne sestre u županijskim bolnicama za 11,39 posto”.









U danas predstavljenoj uredbi također je, kaže, ispravljena i “povijesna nepravda iz 2012. godine kada je SDP-ova vlada snizila koeficijent sestrama za četiri posto”. To znači da je danas za prvostupnice sestrinstva i srednju stručnu spremu povećan koeficijent od 3 do 5,4 posto. Podsjetio je da će do kraja lipnja biti donesen novi zakon o plaćama u javnim i državnim službama, a nakon toga slijedi izrada dviju uredbi o koeficijentima za javne i državne službe do kraja godine. To će biti način da ovu priču s koeficijentima i domino-efektima neutraliziramo i ujednačimo tako da nitko ne bude zakinut, poručio je.

‘U Hrvatskoj nije razvijen sustav pomoći medicinskim sestrama’

Međutim, čini se kako su ovog puta medicinske sestre odlučne u svojim zahtjevima, a ne dođe li do dogovora s Vladom, kako kaže Gordana Miškulin, sve opcije su na stolu, pa i štrajk.

“Sve opcije jesu na stolu i otvorene, naša tijela, budući da sam ja članica Glavnog vijeća sindikata će staviti sve na stol i donijeti najbolje opcije koje su potrebne, no ovog puta medicinske sestre doista neće stati”, kaže ona.









Osim činjenice što ih je malo, kaže kako će se taj problem povećati u situaciji u kojoj samo u Zagrebu dvije bolnice odlaze u sanaciju.

“Preko medicinskih sestara direktno taj proces prolazi. Pored toga što ujutro kada dolazimo na posao, naglašavam, nijedna medicinska sestra ne može napustiti svoje radno mjesto dok je netko ne zamijeni. Uz sav posao, tu je i ta naša posebna zdravstvena njega i sve ono što moramo raditi s našim liječnicima i ostalim suradnicima. A bez zdravstvene njege nema tijeka liječenja. U Hrvatskoj nije razvijen onaj sustav da medicinske sestre imaju svoje pomoćnike. To znači da medicinske sestre imaju pomoćne djelatnike u zdravstvu, bolničare koji bi obavljali određene poslove. Pored svih onih pretraga, dijagnostičkih postupaka, terapije i svega ostalog, medicinske sestre apsolutno skrbe i o samoj higijeni pacijenata , pa kod onih najtežih ono što je najvažnije je da pacijenta morate okupati, nahraniti i slično”, nabraja Miškulin probleme koji muče medicinske sestre.

Ono što smatra važnim napomenuti je da je u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koja je, kako kaže, “toliko minimalno plaćena da je to ispod svake razine”, ako su liječnici iz primarne zdravstvene zaštite izjednačeni s bolničkim sustavom, da se isti princip preslika i na kolegice iz zdravstvene zaštite koje ujutro kada dođu obiđu pacijente, prime ih, čak i obračunavaju, naplaćuju, davaju svu terapiju, javljaju se na telefon i tako dalje, kaže.

‘Djelokrug rada postao je vrlo širok’

Problematičnim smatra i to što im je “djelokrug rada postao vrlo širok”.

“Naš djelokrug rada postao je jako velik plus što je s vremenom i naša odgovornost sve veća. Žalosno je da medicinske sestre koje odgovaraju za život i zdravlje pacijenta budu toliko nisko plaćene da recimo ja koja radim i u intenzivnoj, imam 39 godina radnog staža, a ako nemam noćne, dežurstva i ostalo, kao što su povlastice na dijete i slično, kao medicinska sestra u jednoj zdravstvenoj ustanovi nulte kategorije, jedva da ću zaraditi 900 eura mjesečno. Ja mislim da je to ispod svake razine. Tolika bi bila moja plaća da nemam povlasticu na dijete koje se još uvijek školuje i na invaliditet”, objašnjava medicinska sestra.

Napominje i kako se pacijenti ne bi trebali brinuti niti strahovati za uslugu u zdravstvu.

“Nadam se da ćemo 5. svibnja pred KBC-om Zagreb pokazati svu našu snagu, kao i u sljedećim danima. Naši zahtjevi će se povećavati i naše akcije će svakim danom biti sve jače. Mi krećemo s nizom prosvjeda koji počinju u srijedu, pa se prelazi i na tjedan nakon. Za početak ćemo to napraviti tijekom naše zakonski propisane pauze, kada ćemo izaći ispred svojih zdravstvenih ustanova, gdje ćemo pročitati sve svoje zahtjeve”, zaključila je Miškulin.