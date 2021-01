MEDAK I JAKOMINIĆ: Dokument nam je na uvid dala osoba od povjerenja, nazire se atmosfera bunta, neki ugostitelji bi na silu otvorili, a mi ne želimo predvoditi bune

Marin Medak i Vedran Jakominić povukli su se s čela Nacionalne udruge ugostitelja.

Odluka je pala nakon što im je u ruke dospio prvi obris radnog dokumenta o dinamici otvaranja ugostiteljskih objekata, a u kojem se može iščitati da se prvo razmišlja o otvaranju restorana što bi se moglo dogoditi početkom ožujka, a oko tri tjedna kasnije mogle bi se otvoriti i terase kafića.

Razgovarali smo s obojicom, malo je reći da su strašno razočarani.

“Koliko god da se mi trudimo, stojimo na raspolaganju i trudimo se ne napadati Stožer, odnosno držati otvorene kanale komunikacije, predstavljamo struku, ugostitelje koji imaju svoje poslove, račune, zaposlenike, djecu, kredite i obveze, imam osjećaj kao da je sve uzalud. Svaki se puta odluke donose jednostrano koje mi onda moramo u našoj bazi pokušati prezentirati i umiriti ljude koji su izuzetno potrošeni, ozlogrđeni i nervozni”, kaže nam predsjednik Udruge ugostitelja Kvarnera i Istre Vedran Jakominić. Napominje koliko je situacija ozbiljna.

“Gotovo da se pokreće nekakav bunt i protest i htjeli smo ukazati na potpunu promašenost ideje da se po ne znam koji put definira tko nešto treba raditi, a ne što se i kako radi. Imate situaciju da kafići, kojima je jedini posao da spravljaju i poslužuju kavu, to ne mogu raditi na prozorčiću. Epidemiološki gledano nije dobro da mi prstićima kopamo po aparatu za kavu, pa u jednom danu nas ne znam koliko razdvaja one poklopčiće za kavu za van, nego da konobar pod potpunim epidemiološkim mjerama napravi kavu i posluži je. I sad nakon što smo u toj situaciji dolazi ‘fantastična’ ideja da se kafiće koji su devastirani drži zatvorenima, a da se restoranima dozvoli rad. To nam je nepojmljivo”, odlučan je Jakominić.









Jakominić: Nazire se atmosfera bunta, ljudi su potrošeni

Pričali smo o prvim obrisima radnog dokumenta Stožera u kojem se govori o dinamici otvaranja ugostiteljskih objekata. U njemu se navodi kako se prvo planiraju otvoriti restorani, a tek onda kafići. Jakominić nam potvrđuje da je vidio taj dokument koji im je na uvid dala osoba od povjerenja.

“Duboko vjerujemo da je taj dokument stvaran. Datumi nisu navedeni, jako je nezgodno općenito da mi datume hvatamo iz šturih informacija koje Stožer daje na pressicama i nemamo pojma što se događa. Mi cijelo vrijeme nemamo nikakvu metriku na temelju koje je netko odlučio već imamo osjećaj da to ide po principu kako je pao grah. Bilo je rečeno da kada broj zaraženih padne ispod 300, počet će s otvaranjem. To se dogodilo, pa ipak ništa. Ljude je to dovelo do toga da su stvarno nervozni. U tom dokumentu koji smo vidjeli definira se otvaranje restorana, pa onda tri tjedna nakon toga otvaranje kafića, ali samo na terasama. Ako je to hladan ožujak, terase ne znače nikome ništa. Pa onda tek nakon toga postupno otvaranje. Ako je to epidemiološki opravdano, neka nas drže zatvorenima, ali ljudima treba dati obeštećenje. Svaki mjesec malog kvartovskog kafića stoji 30 tisuća kuna. Ako se ne može pomoći poduzetnicima, a pomaže se Croatia Airlinesu, brodogradnji i drugima…Ovdje se radi o sitnišu koji bi ljude održao iznad vode”.









Rekao je ljudi su potrošeni, osjeća se atmosfera bunta. Pitali smo ga što to konkretno znači.

“Puno njih želi otvoriti na silu, što mi kao čelnici udruge ne možemo podržati jer je to kazneno djelo protiv sigurnosti građana. No, razumijem očaj ljudi i potrebu da prihoduju. Svi oni imaju kredite, zaposlenike, nama kao firmama nije došla ni jedna lipa pomoći. Najgore je da nam nitko više ni ne želi posuditi novac. U banci imamo šanse samo ako imamo založno pravo. Znamo da ima stotinjak prijava za naknadu za fiksne troškove od 25 tisuća očekivanih. Jer ljudi naprosto nemaju za podmiriti račune kako bi tražili natrag od države, jer trenutno je situacija takva da morate platiti pa tražiti povrat”, rekao je Jakominić. Dodao je, oporavak će biti spor i težak, a neki se neće izvući.

“Mi restoranteri smo u nešto boljoj poziciji, mali kafići su u groznom položaju. Objekti koji su u vlastitom prostoru i nemaju nekih obveze imaju šanse, no ako ste veći objekt s ulaganjima u interijer i opremu, imate obveze prema dobavljačima i oni će imati veće probleme. Znam da je opći stav države i naroda da ima previše kafića, no to se ipak ne bi trebalo rješavati na taj način”, smatra.

Od Vlade smo tražili svega tri posto prometa, no ništa









Jakominić dodaje, nisu samo ugostitelji u problemu, već i zabavna industrija, prijevoznici i putničke agencije. Osobno smatra da je trebalo zadržati mjere za potporu radnim mjestima kakve su bile početkom godine, odnosno u svibnju.

“To je osiguralo da ljudi ne idu u gubitke, uz to bi trebalo osigurati da se ili radi ili pomogne s nekom dotacijom tvrtkama. Mi smo tražili od Vlade svega tri posto prometa da nam se isplati. No, to se nije dogodilo”.

Komunikacija sa Stožerom svedena na PR, vraćamo se kući podvijena repa. Nismo spremni povesti ljude na ulicu

Pitali smo, jesu li u zadnje vrijeme pozvani na kakav sastanak u Vladu ili neko od resornih ministarstava te kako su zadovoljni komunikacijom sa Stožerom. Jakominić kaže, nikako.

“Čini nam se da je ta komunikacija svedena na PR, javnost je svjesna da problem postoji i čini mi se da je ona dizajnirana da bi se stvorio dojam suradnje, no da se i dalje ona nije stvarna. Bili smo neki dan na sastanku s ministrom financija. Ne želim prozivati ljude i nije to ništa osobno, no mislim da ili mi loše komuniciramo ili da, ako niste radili u realnom sektoru, naprosto ne znate kakva je stvarnost, mislim da postoji jako puno omalovažavanja struke. To ne polučuje rezultate, vraćamo se kući podvijena repa i na kraju smo se Marin Medak i ja odlučili zahvaliti i predati novim ljudima da nastave priču, postali smo lice loših odluka Stožera jer ljudi ne razumiju da mi ne donosimo te odluke. Nismo spremni povesti ljude na ulicu, vrijeme je epidemije i nismo ti koji ćemo ljude voditi na cestu. Pritisci za tako nešto su enormni, no mi nismo ti”, odlučan je Jakominić.

Medak: Postali smo lice oporbe, ne glas struke, to što Stožer radi je šarada

Razgovarali smo i s Marinom Medakom koji nam je rezignirano objasnio svoje razloge za izlazak iz Nacionalne udruge ugostitelja.

“Mi smo postali lice oporbe, a ne glas struke. Imamo situaciju da znanstveno tijelo, savjet, ne vodi nikakav zapisnik što rade, na temelju čega donose mjere. To je teška šarada što rade. Restorani u hotelima najnormalnije rade, a drugi restorani koji su se pridržavali mjera ne smiju raditi, to je samo jedan primjer nelogičnosti. To su paradoksi, caffe barovi ne smiju raditi kavu za van. To su sve idiotske stvari napravljene temeljem nekih paušalnih razloga bez dokumentacije, studije, ičega”, rekao je Medak i dodao da o dokumentu Stožera, odnosno nacrtu kako bi mogle izgledati mjere otvaranja s njima nitko nije razgovarao.

“Neslužbeno nam je s više strana potvrđeno da je istina to što rade, ne navode se datumi, ali smo iz konteksta izvukli da bi se restorani mogli otvoriti početkom ožujka, a kafići krajem ožujka ili početkom travnja. Kako ćemo se oporaviti? Nikako, štete će biti više milijardi kuna. Tko se može od toga oporaviti, ljudi dižu kredite u vrijednosti 50 posto svog biznisa. Mi se od ovoga nećemo oporaviti pet godina. Vedran i ja ja ne želimo biti lice bunta, ne želim predvoditi pobune, odradio sam svoju dionicu no sada mi se diže želudac od toga. Stožer radi veliku šaradu. Bili smo na sastancima s ministrom financija, no oni i dalje rade što njima paše, a ne što treba”, razočarano zaključuje Medak.