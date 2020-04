MATURANTICA ZALIJEPILA ŽESTOKU PORUKU DIVJAK: Dobila oštar odgovor u komentaru! ‘Kako se to obraćas?’

Autor: Dnevno

Skupina učenika koja je u posebnoj neizvjesnosti oko završetka ove nastavne godine su maturanti. Iako je polovica travnja, još uvijek ne znaju hoće li i za kada državna matura biti odgođena. Nekolicina splitskih maturanata ovih je dana ministrici uputila pismo u kojemu traži da odluku donese čim prije. Pismo je ministrici Blaženi Divjak i to direktno na njenu Facebook stranicu, postavila maturantica VII. gimnazije u Zagrebu, Nika Ložnjak, inače vrsna učenica i sudionica nekoliko natjecanja u znanju. U pismu zaključuje kako je iz ministričinih poteza jasno da joj maturanti nisu prioritet, iako to konstantno naglašava, te od nje traži da konačno odluči što će biti s državnom maturom, piše Srednja.hr. Dok je većina pljeskala bilo je i onih kojima se nije svidio ton ovog pisma. Jedna gospođa reagirala je poprilično oštro. Njezino pismo prenosimo u cijelosti.

Poštovani,

Pišem ovo iako sam uvjerena da nećete ni vidjeti, no vrijedi pokušati.

Želim Vam zorno dočarati trenutno stanje većine maturanata.

Počnimo otpočetka godine. Štrajk. Nastave nije bilo skoro mjesec dana. Zbog koga? Zbog profesora? Zbog toga što su tražili svoja prava? Ne! Bilo je do vas! Mogli ste nam olakšati situaciju. Do dogovora je moglo doći i prije, a ne nakon skoro mjesec dana. Možda niste svjesni, ali to razdoblje je za nas bilo vrlo stresno. Zahvaljujući vama. Vidite, to je situacija na koju ste mogli itekako utjecati i riješiti da ne naštetite nama.

Pandemija, naravno, nije vaša krivnja. To je nešto što nitko nije mogao predvidjeti. Koliko će potrajati sve ovo, ovisi samo o tome koliko smo spremni pridržavati se mjera koje su nam propisane.

Također, ne zaboravimo napomenuti i potres koji je nedavno zadesio Zagreb.

Mislite da nam je u ovoj situaciji lako? Mislite li da ovo vrijeme ide nama u korist jer možemo učiti? Mislite li na djecu koja su sada u teškoj situaciji? Možda strepe za život bližnjih. Možda su zbog potresa ostali bez doma. Mislite li da smo svi mi roboti, bez osjećaja? Mislite li da nas ova situacija nimalo ne pogađa? Mislite li da smo mi samo lutke u vašoj kućici? Na kraju krajeva, zašto bi vas uopće bilo briga za nas? Pa tko smo mi? Ipak bolje je da ostanemo glupi. Kad ste nam već vi uskratili pravo na obrazovanje na samom početku godine, zašto ne biste iskoristili ovu situaciju i još više nam ovu godinu učinili stresnom. Osobno, nikad nisam imala problem s učenjem. Uvijek ispunjavam sve svoje obaveze i trudim se što više mogu. Ali, ova situacija je jednostavno previše stresna za sve nas. Nastava koja se emitira na TV-u je besmislena. Možda je od koristi nižim razredima, ali vjerujte nama nije. Naravno, ne zaboravimo i online nastavu. Vrlo je zanimljiva, moram vam priznati. Zašto? Zato što je vrlo komično to što ne znate jesmo li izgubljeniji mi ili profesori. Inače u školi dnevno provedemo cca 6 sati. Trenutno, radimo puno više nego što bismo radili u školi. Trenutno osim što moramo raditi dvostruko više, uz to što učimo za maturu, možda mislimo i na to što će biti sutra. Kako će se odvijati ova situacija? Mislite li da se mi to ne pitamo?

Znate, u vaše vrijeme nije bilo državne mature. Je li vam nešto manjkalo?

Također, voljela bih znati jeste li ikada riješili ijednu maturu iz nekog predmeta? Voljela bih da pogledate par matura. Voljela bih da pogledate i količinu besmislenih pitanja. Voljela bih znati znaju li i gospoda koja slažu istu maturu odgovore na sva ta pitanja?

Opet ponavljam, ovo je perspektiva osobe koja nije lijena i koja uvijek daje svoj maksimum. No, ova je godina vrlo vrlo stresna za sve nas.

S obzirom na vaše dosadašnje odluke, jasno mi je da vama naše obrazovanje nije bitno. Jasno mi je da, iako uporno tvrdite, maturanti nisu prioritet ove godine. Pogledajte samo kako su pojedine države već donijele odluku. Ah, zaboravljam, rekli ste da oni imaju maturu prije nas. No, ne zaboravite i vi da ste nam ‘oduzeli’ dio školske godine već na samom početku. Ne mislite li da zaslužujemo barem malo drugačije uvjete godine? Barem da nam malo olakšate. Ne kažem da je ukidanje mature jedina opcija. Ali ne mislite li da postoje i još neke bolje opcije? Uostalom, sjetite se kako je bilo u vaše vrijeme, prije mature. Uostalom, gdje ćemo pisati maturu? U Areni? U Lisinskom? Možda u Saboru? Kao što znate, nekim školama je zbog potresa potrebna obnova.

Možda i ovo sve nema smisla, ali želim vam pokazati da je nama stalo do našeg obrazovanja. Mi nismo samo mala djeca kojima ćete ponuditi slatkiše da ih se riješite. Vjerovali ili ne, mi smo budućnost ove države. Ali, zaboravljam opet. U ovoj državi se više cijeni čovjek koji ima više u džepu nego u glavi. Možda će nam budućnost biti bolja ako ne završimo ništa i učlanimo se u neku stranku. Ionako je to sve normalno u Lijepoj našoj.

Napokon da završim. Molim vas, i mi postojimo u ovoj državi, odlučite što će biti sa našim obrazovanjem. Molim vas, isto tako, da u obzir uzmete i ono što ste nam priuštili na početku godine.

Molim vas, pitajte nas što mi mislimo o svemu ovome. Probajte se staviti u našu situaciju. Poštovana ministrice (i cijeli Vaš tim), molim Vas da donesete odluku koja će zaista biti najbolje rješenje za ovu našu situaciju.

Mi možda ne pridonosimo ovoj državi kao sportaši. Mi svakako nismo važni kao Agrokor, možda zato ne možete brzo odlučiti kao što je Vlada učinila u tom slučaju. Mi možda želimo ostati u ovoj državi. Možda ne želimo više da nas tjerate da idemo izvan granica RH da bismo imali bolju budućnost.

Lijep pozdrav,

Nika Ložnjak, VII. gimnazija

Među brojnim oduševljenim ljudima našao se i ovaj komentar, zbog kojeg je nastala i svađa.

“Draga Nika,

Već od samog početka vidi se da bi ti možda bilo pametnije potrošiti vrijeme na učenje, nego na pisanje pisama ministrima koji nemaju veze sa odlučivanjem o iznosu plaća, a još manje o „prekidu nastave“. Da si više pratila PIG možda bi i znala o čemu govorim. Drugo, kada se obraćaš nekome starijem od sebe, tko ima puno više iskustva i znanja od tebe, „vi“ se piše velikim početnim slovom. Da si slušala na hrvatskom, možda bi i znala o čemu govorim (o drugim pravopisnim greškama neću ni govoriti jer ovo ne bi bio podulji komentar, već seminar na temu „Pismo ministrici“, Nika Ložnjak). Eto tako, sad možemo nastaviti: naime, o iznosu plaća odlučuje SABOR i MINISTARSTVO FINANCIJA, a u prvom polugodištu je nastava prekinuta ZBOG ŠTRAJKA UČITELJA, ne zato što se ministrici tako prohtjelo. Svi radnici imaju pravo na štrajk, tako da za manjak odrađene nastave možete zahvaliti svojim nastavnicima i učiteljima te premijeru i saboru, NE ministrici. Dalje, sama si odabrala gimnaziju kao mjesto svog srednjoškolskog obrazovanja i ne možeš očekivati da se svo stečeno znanje negdje, nekad neće ispitati. Slažem se da su neka pitanja na maturi „glupa“, ali to ne znači da se zato ne mogu pojaviti na testu, u ovom slučaju na maturi, a samo postavljanje zadatka automatski znači da onaj tko napiše zadatak zna na njega odgovor (tužno što se jednoj maturantici to mora reći). „Glupo“ je očekivati da po završetku višeg obrazovanja, u što spada srednja škola, neće biti nikakve provjere. Strukovne škole također imaju provjeru na zadnjoj godini, treba li se i njima ukinuti završni rad ako bi se gimnazijalcima ukinula matura? Nastavu na TV-u imaju samo niži razredi, tako da stvarno ne znam kako to utječe na maturante 2020. i stvarno ne shvaćam kako se možete žaliti na online nastavu kada je to savršen oblik održavanja nastave srednjoškolcima. Doma si, slušaš nastavnika iz kreveta i, ajme meni, moraš napisati zadaću u obliku PowerPoint prezentacije ili sastavka u Wordu. Ti bi radije sjedila 6 sati u klupi i odbrojavala minute do zvona? Ne bi. Nitko normalan ne bi. Problem je jedino to što vas nitko nije naučio odgovornosti (skidam kapu klincima koji jesu odgovorni, ali kako se kaže: „Iznimka potvrđuje pravilo.“) jer si za SVOJE obrazovanje i uspjeh odgovorna JEDINO TI, ne nastavnik, ne roditelj, a pogotovo ne ministrica Divjak. Zato, prestani(te) cendrati, ostani(te) u krevetima i uči(te) doma tih 6 sati jer sve uvijete za to imate: udžbenik, bilježnica, penkalo i internet. Ovo je najbolja priprema za faks koju možete imati jer ćete tamo 90% gradiva učiti sami, doma, bez literature, samo sa dobrom voljom i motivacijom. Ideju ukidanja mature ne želim ni komentirati, sretno na prijemnima ako vam je ukinu, trebat će vam! 😊

Za kraj, želim napomenuti da bi se trebali početi ponašati sukladno svojim godinama.”