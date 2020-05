MATURANTI 2020: Organizirali tajnu norijadu na jezeru pa ih spašavali od utapanja?!

Autor: Dnevno

Ovogodišnji maturanti zbog koronavirusa su ostali bez škole, bez maturalne zabave pa čak i bez norijade. Vinkovački maturanti, kako pišu lokalni portali, tom problemu spretno su doskočili te su U PETAK organizirani tajnu norijadu na kojoj je sudjelovalo gotovo dvije tisuće maturanata, javlja Osijek News.

No zabava se navodno pretvorila u horor. Naime, lokalni stanovnici tvrde da su se maturanti našli na prostoru jezera Banja koji je neosvijetljen i za mnoge od njih potpuno nepoznat. Uz to, prostor je to koji se nalazi uz dva jezera i kanal Nevkoš. U nekom trenutku nekolicina njih popadala je u jezero iz kojeg ih je spašavala policija, i ona krim i interventna, kažu stanovnici.

Športsko ribolovno društvo Banja javlja kako su upravo oni, od sigurnog utapljanja spasili najmanje desetak alkoholiziranih djevojka i mladića, a kako bi se pobrinuli da mladi doma dođu živi i zdravi, ostali su uz njih i upozoravali ih na opasnosti.

“Zahvaljujući djelovanju policije ovo veliko, neorganizirano okupljanje je prošlo bez velike tragedije te se jutros pričalo samo o odbačenom smeću, a ne o mladim utopljenicima. Nadamo se da više nikome neće pasti na pamet da okupi ovoliki broj mladih na Banji, po mraku, bez osiguranja djelatnika PU, bez kola hitne medicinske pomoći, bez sanitarnih čvorova, bez redarske službe… a uz velike količine alkohola”, zaključuju iz ribolovnog društva.

Iz policije kažu da se na jezeru u petak navečer skupilo puno manje maturanata od 2000. “Broj mladih bio je višestruko manji od onog o kojemu se piše. Mi smo bili tamo prisutni, ali nema govora o nekakvom utapljanju i izvlačenju iz jezera. Nema govora o remećenju javnog reda i mira”, kazao je glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković za DNEVNIK.hr i potvrdio da je policija tamo bila, ali nije bilo potrebe za njihovim postupanjem.

“Dana 22. svibnja oko 21.00 sati na jezeru ‘Banja’ kod Vinkovaca je počelo spontano okupljanje maturanata što su policijski službenici PU vukovarsko-srijemske popratili svojom nazočnošću.

U pojedinim razdobljima na području oko jezera je bilo okupljeno i do 600 osoba. Policijski službenici nisu zabilježili narušavanje javnog reda i mira niti druge događaje koji bi ugrožavali sigurnost ili ukazivali na nedopušteno ponašanje”, priopćeno je iz PU vukovarsko-srijemske.