MATURALNA IZ PAKLA, HRVATSKA U ŠOKU! Zubi i krv na pločniku, roditelji sleđeni: Gradonačelniku neugodno, horda isprebijala mladiće

Autor: N.K

U Puli je noći s petka na subotu došlo do napada na skupinu maturanata koji su došli proslaviti kraj škole. Kako se doznaje, na mladiće je nasrnula nepoznata grupa muškaraca.

Navodno ima ozlijeđenih, iako, kako javlja PU istarska, nitko nije potražio liječničku pomoć u Puli. Nekima su razbijeni zubi i natučene glave.

“Opet se moram ispričavati zbog skupine mladića koji su svoje frustracije iskazali na ovoj djeci. Ne znam do kada i kako. Žao mi je kao gradonačelniku grada u koji ljudi dolaze živjeti i ostati. U gradu u kojem je svatko dobrodošao, sada već niz ovakvih sukoba. Ispričavam se svima!





Od policije očekujem da privede sve te huligane. Govorim ovo kao gradonačelnik i kao roditelj. Dosta više toga! To nije nikakva hrabrost! Isprike gradonačelniku Rijeke, Elektro-tehničkoj školi iz Rijeke, djeci i roditeljima. Sram me i žao mi je. Idući tjedan ćemo sazvati Vijeće za prevenciju kriminaliteta i vidjeti što je to trulo, da se takve stvari događaju.”, napisao je pulski gradonačelnik Filip Zoričić.

Maturanti nisu dali povod?

Oko 15 maturanta riječke Elektrotehničke škole tvrdi da ih je u Puli, na pulskoj rivi, napalo 50-ak nasilnika.

“Otišli na trodnevni izlet u Pulu kako bi proslavili završetak srednjokolskog školovanja, da bi već prve noći završili razbijenih glava te izbijenih zubi. Bio bi to najkraći, ali i silno tužni epilog događaja koji je oko 1.30 sati u noći s petka na subotu kad je na pulskoj Rivi 15 maturanata riječke Elektrotehničke škole napalo pedesetak nasilnika, javlja Novi list.

Prema pisanju tog medija, riječki maturanti nisu dali nikakvog povoda za napad da bi ih golema skupina huligana krenula mlatiti. Jedan od roditelja tvrdi da su itekako zatražili liječničku pomoć na hitnom odjelu pulske bolnice gdje satima čekaju na obradu jer je težina ozljeda vrlo ozbiljna.