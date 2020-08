Matošić oštro na Sky Newsu: Uvedite testove! Turisti nisu problem, već mladi iz Zagreba!

Autor: Dnevno

Državni tajnik za turizam Frano Matušić dao je intverju britanskoj televizijskoj postaji Sky News u kojem je komentirao odluku Ujedinjenog Kraljevstva da Hrvatsku, uz Trinidad i Tobago, stavi na takozvanu crvenu listu, odnosno na popis zemalja iz kojih putnici, domaći ili strani, kada dođu moraju u samoizolaciju na četrnaest dana.

Odluka je, podsjetimo, stupila na snagu u subotu ujutro, a čim je krajem tjedna donesena izazvala je egzodus britanskih turista s Jadrana i zagušenje zračnih luka. Sky ističe kako je pretraživanje na Googleu “eksplodiralo” u četvrtak oko šest sati poslijepodne, nedugo nakon što su vlasti objavile da će Hrvatska na “crvenu listu”. Upit je bio samo jedan – “avionske karte za Veliku Britaniju iz Hrvatske”. Neki od turista požalili su se i da su avionske karte značajno poskupjele.

“Kada smo čuli za odluku Ujedinjenog Kraljevstva, svi smo pomislili da to naprosto nije pošteno jer je Hrvatska uistinu sigurna destinacija – rekao je Matušić Sky Newsu.

Medij podsjeća da je Hrvatska, prema podacima Europskog centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti, u proteklih tjedan dana imala stopu zaraze od 31 slučaj na 100 tisuća stanovnika, što je značajno više od jedanaest zaraženih na 100 tisuća stanovnika što je prosjek u Velikoj Britaniji.

Matušić je Sky Newsu intervju dao iz Dubrovnika, jedne od najpopularnijih destinacija među britanskim turistima.

“Danas je Hrvatska na listi mnogih europskih zemalja kao sigurna destinacija. Naravno, činjenica je da u Hrvatskoj imamo nekoliko vrlo ozbiljnih žarišta, ali do danas nismo registrirali niti jedan slučaj bolesti u hotelima, kampovima i drugim smještajnim jedinicama. To je jako važno jer to znači da se i gosti i svo naše osoblje pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera. Apeliramo na Ujedinjeno Kraljevstvo da promijeni svoju odluku i da umjesto karantene uvede obvezu testiranja” – rekao je za Sky Matušić.

Izražavajući svoje razočaranje britanskom odlukom, Matušić je istaknuo kako se u Hrvatskoj trenutno nalazi oko 700 tisuća turista. Oko 120 tisuća su domaći gosti, dok su ostali iz susjednih zemalja, ali i Njemačke te Velike Britanije. Poručio je da hrvatski epidemiolozi pomno prate svaki pojedinačni novi slučaj zaraze koronavirusom. No, krivnju za novo, pojačano širenje Covida-19 svalio je na – mlade ljude. Ustvrdio je da se mahom radi o mladima koji dolaze iz, kako je naveo, najvećeg žarišta, Zagreba, te da se posljednji slučajevi obolijevanja povezuju s boravkom u noćnim klubovima. Dodao je kako je u dubrovačkoj bolnici danas svega dvoje-troje ljudi oboljelih od Covida-19.

Istaknuo je kako osoblje i gosti moraju poštovati mjere socijalne distance, ali i da se u Hrvatskoj osjećaju sigurno. Zaključno je napomenuo kako se Hrvatska zalaže za model prema kojem bi turisti na zračnim lukama prije odlaska u Veliku Britaniju bili testirani na koronavirus, kako bi bili sigurni da se u svoju zemlju vraćaju zdravi.

Iako je priznao da su nove britanske mjere bile udarac na hrvatski turizam i ostatak sezone, Matušić je, piše Sky News, inzistirao na tomu da je Hrvatska već imala “neočekivano impesivan” uspjeh u sezoni, pandemiji unatoč.