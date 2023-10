Mato Palić o MOST-ovom ideološkom muljatoriju

Autor: Mato Palić

Naziv kolumne je inspiriran izrazom ideološki moratorij koji je na neki način zazvao član MOST-a Nino Raspudić komentirajući neke buduće moguće oblike političke suradnje između stranaka koje se svjetonazorski međusobno razlikuju. Cilj je zapravo na neko vrijeme ostaviti po strani ideološke razlike između MOST-a i stranaka koje pripadaju lijevom dijelu političkog spektra kao što su SDP i Možemo i formirati vlast koja će zauzeti HDZ-ovu poziciju.

Mudri ljudi kažu kako ne treba drugima vjerovati što govore nego ocjenjivati prema onome što rade. MOST je nakon relativno dugog razdoblja od nastanka usvojio Političku deklaraciju u kojoj sam sebe smješta na desni centar političkog spektra. Vrlo zanimljivo je što tekst te deklaracije sadrži i osudu totalitarizma, komunizma, fašizma i nacizma te kako kažu baštine iz hrvatske prošlosti samo ono što je vodilo prema demokratskoj hrvatskoj državi. Lijepo napisano nema što.

Zabrana petokrake

Međutim, nedavno je zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe pokušao prikupiti potpise zastupnika u Hrvatskom saboru za zabranu crvene zvijezde petokrake. Taj zastupnik je rekao kako se ne radi o zabrani petokrake iz 1945. ustašama i partizanima nego o zabrani zvijezde koju su imali MIG-ovi koji su bacili bombe na Markov trg, ali i bombe na Škabrnju, Banovinu i Vukovar. Ukratko bi se moglo reći da je cilj inicijative zabrana obilježja agresorske vojske pod kojim je razarana suvremena hrvatska država. Iako se takvoj inicijativi s načelnog stajališta teško može bilo što prigovoriti najpoštenija stranka u Hrvata je odbila to potpisati. Najpošteniji je naravno MOST. Jesu li MIG-ovi i tenkovi JNA vodili prema demokratskoj hrvatskoj državi ili prema stvaranju Velike Srbije?

Svi su drugi prljavi korumpirani lopovi, ali kod njih bi se uskoro mogla usvojiti nova deklaracija koja sadrži postupak stranačke beatifikacije važnih ljudi. Tu naravno posebno mjesto pripada upravo onima koji imaju specijalni status.

Dvostruko učlanjenje u istu stranku

O kakvom se to statusu radi? Na što se to odnosi? Na istinu o pripadnosti stranci koja se uobičajeno naziva članstvo. Tko ima specijalni status u smislu kandidature za stranačku beatifikaciju? Tko je taj koji se prema Hrvatskom saboru početkom godine deklarirao na jedan način, a nakon toga u izljevu iskrenosti ili manjka koncentracije pred voditeljem popularne emisije Nedjeljom u 2 urbi et orbi rekao kako slijedi učlanjenje i odmah mjesto u predsjedništvu? Naravno, ovakva najava je oduševila sve one javnosti nevidljive članove MOST-a koji eto to nisu zaslužili. Ti obični mali MOST-ići su tek tada shvatili kako je moguće dvostruko učlanjenje u istu stranku. Samo u pravu postoji zabrana dvostrukog suđenja o istom, ali ovo ipak nije suđenje nego članstvo. Nadamo se samo kako suđenja neće ni biti jer kaznena prijava koju su zastupnici DP-a sigurno ima kontekst političkog progona pa će ju USKOK “pod kontrolom HDZ-a odbaciti”. Taj odbačaj je sigurno napisan, ali još nije dostavljen DP-u.

Politička deklaracija MOST-a sadrži i temeljne vrijednosti za koje se oni namjeravaju politički zauzimati ideološkom muljatoriju unatoč. Njih je nedavno u gostovanju na N1 televiziji naveo i aktualni predsjednik MOST-a doktor Božo Petrov. Koje su to vrijednosti? Odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan i lako ga je doznati ukoliko ste poslušali doktora i zapamtili ili ukoliko niste možete provjeriti na njihovim službenim stranicama. Krenimo redom – pravednost, obitelj, sloboda pojedinca samo su neke vrijednosti za koje se MOST zalaže. Realno gledano tko bi mogao biti protiv tih univerzalnih ljudskih vrijednosti. Međutim, prisjetimo se ponovo onih mudrih ljudi s početka teksta i što su oni rekli.

Obitelj je vrijednost, zar ne? Politička obitelj je još veća vrijednost jer ima pridjev politička. Upravo djelima je MOST, a to čak i prije usvajanje spomenute političke deklaracije, odlučio svima pokazati jedan novi oblik uključivanja u politiku koji se najjednostavnije može nazvati OMG. Ne to nije kratica od oh my God što bi nekima mogla biti prva asocijacija. To je obiteljsko mandatno gospodarstvo – rezervirano samo za odabrane i to ne bilo koje nego upravo ljude koji nisu članovi, ali će to nekad u budućnosti postati. Jednom, odjednom ili više puta tko bi to mogao znati.