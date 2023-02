MATIĆ U RATU PROTIV ‘KONZERVA’: ‘Mentalno još žive u srednjem vijeku!’ Bivši ministar kaže da nas vuku prema zemlji gdje su ‘žene na korak od marama preko glave’

Autor: Dnevno.hr

Europarlamentarac Fred Matić redoviti je gost na N1 televiziji pa tu praksu nije propustio niti ove nedjelje.

Govorio je u emisiji na tjedan o navodnim zalaganjima konzervativnih snaga da ženama nametnu vrijednosti čednosti i pokrivanja u javnosti.

Na pitanje koji je ključni udar na prava žena u ovom trenutku, Matić odgovara da su to nazadnjačke politike te dodaje da one stižu najprije na mala, a potom i na široka vrata dolaze u hrvatski mainstream i razmišljanja ljudi.





“Mi smo debelo zakoračili u 21. stoljeće, ali mnogi, nažalost, mentalno još žive u srednjem vijeku. Pametniji ljudi već razmišljaju i o 22. stoljeću”, rekao je Matić.

Nema ništa protiv ljudi koji mole

Osvrnuo se i na molitvu muškaraca koja se održava svake prve subote u mjesece na Trgu bana Jelačića kad muškarci kleče.

“Želim naglasiti da nemam ništa protiv ljudi koji mole. Kada bi oni molili na tragu onoga što propovijeda papa Franjo ili naš biskup Uzinić, kamo sreće, možda bi im se i priključio. Međutim, njihove molbe na prvu izgledaju vrlo banalno, kako se žene odijevaju, što će skuhati žena ili ne, a iza toga se krije opasna agenda. Imali smo to i prije nekoliko godina, bilo je to dosta smiješno, prihvatili smo to s dozom humora i na kraju su te stvari ušle u Ustav”, rekao je Matić.

Za primjer je povukao paralelu i s prosvjedom branitelja za koji je rekao da smo ga “doživljavali kao kamilicu, a kada su našim građanima ruknuli plinske boce pod nos onda smo shvatili da su teroristi i prozvali ih šatorašima”.

“Meni je žao da te ljude zovemo klečavcima, ali ti ljudi koji svake prve subote mole na glavnom zagrebačkom trgu ne mole za to da se Hrvatska spasi od lopovluka HDZ-a, da nam se vrati INA, neke plemenite stvari”, rekao je Matić pa nastavio:

Kritizirao Vladu

“Ono što sam ja čuo s oltara je pozivanje na jednakost, milosrđe, ljubav, opraštanje, a ja to kod ovih ljudi ne vidim. To je pod vodstvom onih, ne želim uopće spominjati njihovo ime, oni su mali, dosadni kao komarci, ali mic po mic je to agenda koja nas vuče prema Poljskoj. Prije dva mjeseca sam bio u Poljskoj, vjerujte, žene su tamo na korak od marama preko glave”, smatra Fred Matić.









Kritizirao je Vladu zbog koketiranja s krajnjom desnicom, ali i dodao da premijer Andrej Plenković u Bruxellesu predstavlja sliku kao da vodi potpuno drugačiju politiku.

“Naš premijer kada dođe u Bruxelles, on je ljubimac tamo jer on njima prodaje priče da imamo Istanbulsku konvenciju, provodimo rezoluciju o reproduktivnim pravima žena, ne damo fašizmu ni na mala vrata. A kad pređe Breganu, onda je priča potpuno drugačija. To zasad u Europi još ne primjećuju”, rekao je Matić.