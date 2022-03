‘MATEJA JE PODSJEĆAO NA PRIJATELJA KOJEG JE IZGUBIO’ Privatni detektiv o novim detaljima života nestalog Splićanina

Autor: Dnevno.hr

Brojne informacije o privatnom životu nestalog Splićanina Mateja Periša, koji je posljednji put viđen u beogradskom klubu Gotik u noći s 30. na 31. prosinca prošle godine, svakodnevno izlaze u javnost.

Privatni detektiv Braca Zdravković otkrio nove detalje.

On je na YouTube-u ispričao tužnu priču o Mateju i njegovom prijatelju Ivoru koji je poginuo dok su zajedno vozili motor.

Naime, kako objašnjava privatni detektiv, tog kobnog dana Periš i njegov prijatelj Ivor krenuli su prema Makarskoj, a onda se desila tragedija.

“Ivor je išao u školu s Matejem, sličili su jedan drugome, obojica visoki i plavi. Iako je bio talentiran za književnost, Ivor je odlučio biti skiper. Njega i Mateja spajala je ljubav prema motorima. On je sam skupio novac za motor, Matej i on su motorima išli do Makarske, pored njih je autom prošao njihov prijatelj. Ivor je počeo juriti za njim, želio ga je prestići, Matej ga je pratio, a Ivor je previše oštro ušao u zavoj i izgubio kontrolu nad motorom. Zadobio je fatalni udarac u glavu, Matej je stao, sišao s motora i doživio šok! Pritrčao je Ivoru i pokušao ga reanimirati. Pozvao je Hitnu, međutim Ivoru nije bilo pomoći. U tom trenutku Matej je osjećao da mu se duša raspada”, ispričao je privatni detektiv.

Objasnio je i zašto je, po njegovom viđenju, Matej prodao svoj motor.

“Nije to napravio da pokrije dugove, nego zato što više nije mogao gledati taj isti motor koji ga podsjeća na prijatelja koji više nije tu”, rekao je Zdravković, a prenosi srpski mediji.

Sve što je ispričao Zdravković ukazuje na to da Matej nikad nije prežalio izgubljenog prijatelja.