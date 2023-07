Matej Periš danas bi navršio 29 godina, slomljeni otac poslao žalosnu poruku: ‘Nedostaješ mi do bola’

Autor: I.G.

Matej Periš iz Splita, koji je stradao za doček Nove 2022. godine u Beogradu, u petak bi proslavio svoj 29. rođendan, a tim povodom se oglasio njegov otac Nenad Periš.

Nenad, koji je te 2022. godine pet mjeseci tragao za svojim sinom koji se vodio kao nestao, sve dok njegovo tijelo nije pronađeno u Dunavu na Adi Huji u Beogradu, objavio je tužnu poruku posvećenu svom pokojnom sinu.

“Prije dvije godine na današnji dan bio sam kao i danas, večeras u ovoj dalekoj zemlji, pričali smo. Rekao si mi tada: ‘Volim te’… Danas, evo, na isti dan koji nisam ni mogao zamisliti da će doći, ja tebi kažem: ‘Nedostaješ mi, do bola, do bola…’. Danas, kada bi na tvojoj torti bilo 29 svjećica, grlim te svom snagom. Zajedno smo kao i tada… Zauvijek zajedno”, napisao je Nenad Periš na svom Facebook profilu.





‘Neka ti je sretan rođendan među anđelima’

Ispod ove njegove objave nizali su se komentari podrške, utjehe i lijepih riječi za pokojnog Mateja. “Matej, neka ti je sretan rođendan među anđelima u vječnom životu. Šaljem vam ljubav i puno snage, a Mateju mir u duši. Nije utjeha, ali nismo ga zaboravili. Uvijek je u našim srcima”, samo su neke od poruka ispod objave Nenada Periša.

Podsjetimo, mladi Splićanin je prošle godine sa društvom iz Splita došao u Beograd na doček nove godine. Prijatelji su uoči dočeka, u noći između 30. i 31. prosinca 2021, otišli u Beton halu, gdje su bili u nekoliko kafića, a na kraju su otišli u klub “Gotik”. On je u jednom trenutku otišao od svojih prijatelja, izašao vani u majici i počeo trčati beogradskim ulicama.









Ne zna se zašto je trčao

Njegovo kretanje snimile su sigurnosne kamere. Trčao je, iako ga nitko nije jurio, sve do kafića “Savanova”, gdje se spustio do rijeke, ušao u vodu, malo plivao i nestao u valovima.

Matejevi prijatelji prijavili su njegov nestanak ujutro.

“Zašto je Matej napustio klub do danas nije razjašnjeno. Njegovi drugovi su ispričali u istrazi da su mislili da je otišao s nekom djevojkom ili do toaleta, kao i da im njegov odlazak nije bio čudan, jer je i ranije imao običaj otići tokom izlaska, ali se uvijek ispostavilo da je otišao s nekom djevojkom ili društvom”, kaže sugovornik i dodaje da je Matej posljednji poziv uputio svojoj prijateljici iz Splita, Maji Sopti, koja je u to vrijeme također bila u Beogradu. Međutim, ona mu se nije javila, piše Espreso.