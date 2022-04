‘MATEJ NIJE NESTAO, ZNAO JE GDJE IDE!’ Nove informacije od tate Nenada: ‘Ako se pronađe, u Hrvatskoj i Srbiji bi bilo veliko slavlje’

Autor: N.K

Nestalom 27-godišnjem Splićaninu Mateju Perišu i dalje nema traga nakon što je nestao u Beogradu u noći s 30. na 31. prosinac. Njegov nestanak pretvorio se u pravu misteriju nakon što su se pojavile snimke nadzornih kamera koje svjedoče o njegovom neobičnom ponašanju netom nakon što je istrčao iz noćnog kluba Gotik. U Srbiji je namjeravao proslaviti Novu godinu s prijateljima.

I dalje nije poznato iz kojeg razloga je Periš mahnito trčao ulicama Beograda, zaustavljao taksi, a sve da bi se naposljetku uputio prema rijeci Savu nakon čega njegovo kretanje nije zabilježila niti jedna kamera u gradu.

Njegov otac Nenad Periš u subotu je gostovao na TV Prva gdje je govorio o potrazi za svojim sinom.

“Nije važno što se dogodilo, samo da se pojavi”

“Novih informacija nema, ja sam u kontaktu sa srpskom policijom svaki dan i oni me obavještavaju za nova saznanja, ali ta saznanja nisu dovela do novih informacija koje bi pomogle u potrazi za Matejem. Želje da je živ su uvijek prisutne, ja očekujem da se Matej pojavi, jer ništa nije sagledano do kraja i ne postoji činjenica da je Matej završio u rijeci sa sigurnošću.

Mi očekujemo i nadamo se da se Matej pojavi i uopće nije važno što se dogodilo, samo da se pojavi. Sva razmišljanja su otvorena i Bog će dati da se nešto na kraju ipak sazna i da se ova agonija završi. Nema druge nego vjerovati i nadati se i to je ono što mene vodi kroz život i što god da se dogodi ja ću znati da je Matej na pravom mjestu”, rekao je Periš.

“Cijeli slučaj je velika enigma”

“Više puta sam prošao cijelu priču i uklapao u nju i prijatelje i policiju i moja neka razmišljanja, i stvarno je to jedna velika enigma. Matej nije nestao, on je otišao. Moje mišljenje je da je Matej znao gdje ide i da, ako se nešto dogodilo, da je to bilo neočekivano za njega. Sve su opcije otvorene i ja se nadam najboljem. Znam da ako bi se pronašao, da bi i u Hrvatskoj i Srbiji bilo veliko slavlje”, rekao je Nenad i poželio sretan Uskrs svima u Srbiji sa suzama u očima.

Događaj koji ga je taknuo u srce

Podsjetio je i na trenutak u Beogradu kad je dobio čokoladicu od starijeg gospodina dok je šetao na Savskom keju i da mu je to mnogo značilo i da će taj trenutak pamtiti do kraja života, kao i to da je veliku podršku dobio od ljudi i kad se vratio u Split.

“Ja sam morao proći ponovno cijelu priču kad sam došao u Split i to mi je bilo jako bolno. Tu sam se vratio zbog obitelji i morao sam nastaviti živjeti realan život. Bolno je, ali to je život. Matej je uvijek sa mnom, možda neće biti kao nekad, ali srest ćemo se negdje”, rekao je Periš.