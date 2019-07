Mate u središtu SEKS SKANDALA zbog Spomenke Cek

Autor: tjednik Imperijal iz 2000g./ 7dnevno

Objavljujemo tekst koji je pisao Velimir Bujanec za tjednik Imperijal prije 19 godina kada je razotkrio seks skandal Mate Granića:

Spomenka Cek, bivša pomoćnica ministra vanjskih poslova, trenutno na dužnosti veleposlanice Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, ovih dana proživljava neviđenu obiteljsku krizu. Prema dobro obavještenim izvorima ‘Imperijala’, Spomenkin suprug Nenad najavio je gospođi veleposlanici razvod! Brak između Spomenke i Nenada puca zbog Spomenkinog bivšeg šefa dr. Mate Granića!

Mate Granić ovim skandalom zapravo demantira vlastiti image „Očenašeka“. I Granić i njegova obitelj, baš kao i Cekovi dugo su od javnosti, često puta koristeći se čak i pritiscima, skrivali neugodnu istinu. Međutim: javnost ima pravo znati!

Mate Granić zaljubio se u Spomenku Cek još u studentsko doba. Međutim, ona mu nije uzvraćala simpatije istim žarom. Mate je konstantno ludio za Spomenkom, a ona ga je definitivno otpisala kada se Graniću, s tadašnjom djevojkom Jadrankom „dogodila“ kćerka Ivana. Pošto i Mate i Jadranka dolaze iz konzervativnih južnjačkih obitelji, nije im preostalo ništa drugo nego – svadba.

NOĆNI POSJETI

Za Matu je dugonoga Spomenka i dalje ostala tiha patnja. Jednom prilikom, trogodišnja kćerka Ivana tati Mati, udubljenom u knjige, za kosu (koje je tada imao više nego danas) zataknula je tri ružičaste špangice. Mate je tekst koji je, učeći za faks nabubao napamet, ponavljao i ponavljao… Hodao je od svog, tada podstanarskog stana, preko hodnika i zalutao u susjedni stan. Zlobna je susjeda, vidjevši Matu podignute kose s tri zataknute ružičaste špangice kako nešto zamišljeno mumlja, došla Jadranki i rekla:

– Mate bi manje mogel misliti na Spomenkicu. Skroz bu poludel!

U međuvremenu, 1983. godine, udala se i Spomenka. Supruga Nenada upoznala je u vikendici pokraj Crikvenice. S njim je prvu godinu dana živjela u Rijeci, nakon čega je došla u Zagreb. Kao službenica u Privrednoj banci bila je zadovoljna sa statusom svog supruga, skromnog inženjera s činovničkim namještenjem u Hrvatskoj tiskarskoj agenciji.

No, tada se dogodio telefonski poziv. S druge strane žice bio je kolega Mate. Ali ne Mate podstanar i popaljeni student medicine, nego Mate Granić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske! Godine 1991. Mate Granić je u Vladi bio zadužen za društvene djelatnosti. Ekipu je, isto kao i kasnije u Ministarstvu vanjskih poslova, skupljao više po kriteriju privatnih i rodbinskih veza, nego po profesionalnosti. Kada je jednog vrućeg ljetnog dana ratne 1991. godine u Matin ured ušetala visoka i elegantna Spomenka ovaj je ostao doslovce šokiran. Odmah ju je zaposlio u Vladinom uredu za prognanike. S obzirom da je Spomenka bila vrlo vrijedna i radila čak po noći, znalo se događati da je Mate posjeti u tri sata ujutro. U uredu, naravno. I sama je Spomenka u jednom ženskom tjedniku svojedobno izjavila da je posao u Vladinu uredu za nju bio fizički naporan!

SKUPI POKLONI

S obzirom da se pokazala kao odlična suradnica Mate Granić je Spomenku Cek 1992. godine imenovao voditeljicom projekta izgradnje naselja za prognanike vrijednog 50 milijuna njemačkih maraka.

Kada je postao ministar vanjskih poslova, Mate je svoju vjernu suradnicu nagradio mjestom pomoćnice. Ambiciozna magistrica ekonomije dobila je na raspolaganje Upravu za gospodarsku bilateralu i multilateralu. Naglo je prestala nositi trenirku i traperice. Odijevala se uglavnom u kostime s bezobrazno kratkim suknjama. Usporedo s napredovanjem, Spomenkin je brak proživljavao sve veće krize. Sve je manje dolazila kući, a suprugu Nenadu počelo je smetati što joj šef Mate poklanja skupocjene parfeme i odjeću s potpisom Escade i MaxMare. Još kada je vidio da su kostimi i bluze uglavnom žuti i tamnoplavi, a to su Spomenkine omiljene boje, Nenad je dodatno poludio. O Spomenkinim kćerkama Ivi i Petri uskoro se počela brinuti samo baka, jer je i tata počeo izbivati iz kuće.

Prvi veći skandal vezan uz ljubavnu vezu Mate Granića i Spomenke Cek, izbio je 1995. godine. Među djelatnicima Ministarstva vanjskih poslova započela su prva šaputanja o vezi ministra i atraktivne plavuše. Rađao se hrvatski sexgate. Mate se toliko uspalio da jednostavno nije mogao izdržati da Spomenkin ured ne bude u njegovoj blizini. Zato je naredio da se sjedište njezine Uprave iz Opatičke ulice preseli na Zrinjevac, u glavnu zgradu Ministarstva. Kako se već odavno izborila za status miljenice, Spomenka nije htjela prihvatiti bilo kakav ured. Zbog toga joj je Mate dodijelio najvišu kupolu u impozantnom zdanju na zagrebačkom Zrinjevcu. Baš kao u kakvom dvorcu, ljubavnici su se sastajali u posebnoj „kuli“. Oni nimalo diskretni mogli bi slobodno zaključiti: idealno mjesto za sex na radnom mjestu.

Spomenka je kao pomoćnica ministra, tvrde momci iz osiguranja zgrade na Zrinjevcu, bila gotovo nepodnošljiva. Pravi diktator. S tom se konstatacijom u nekoliko off the record razgovora složio i Željko Trkanjec, glasnogovornik ministarstva. Iako se redovito predstavljao kao Granićev prijatelj, jednom je zgodom u društvu još dvojice HDZ-ovaca izjavio da je „sramotno to što je Mate sredio da Spomenka dobije odličje od Tuđmana, pored toliko neodlikovanih dragovoljaca i invalida Domovinskog rata“. Svojim je aktivnostima vezu Spomenke i Mate diskretno pomagao i tajnik Ministarsva vanjskih poslova Gordan Radman. Njega je Granić uposlio u ministarstvu, također po privatnoj liniji. Samo što se Gordan tada zvao Goran. I prezivao Grlić.

PUTOVANJE U JAPAN

Sve su češća bila i zajednička službena putovanja Spomenke i Mate. Spomenka, još uvijek pamti uzbudljivo putovanje u Japan. Na Matu se naljutila jer je previše buljio u zgodnu žutu djevojku egzotičnog imena Keiko. Supruga Jadranka sve je to tolerirala i najviše se posvetila obitelji – kćerkama Ivi i Martini, te sinu Luki. S Granićevom majkom, koja živi zajedno s obitelji u vili, u zagrebačkom elitnom kvartu – Remetama, nikada se nije previše slagala.

Cijela ova priča doživjela je kulminaciju kada je posredstvom jedne zagrebačke gospođe, inače supruge poznatog (pokojnog) dubrovačkog slikara, gospođa Jadranka doznala da Mate muti sa Spomenkom! Nisu pričali tjednima. Za Martinu i Ivanu to je bilo strašno. Mali Luka zbog godina jedini nije shvaćao što se događa.

Napokon, Jadranka je zbog ugleda obitelji odlučila privremeno prijeći preko cijele priče. Odluka je za nju bila zaista teška. Tim više jer je znala da Mate smo dio skupocjenih umjetnina, skulptura i slika koje je dobivao na poklon na službenim putovanjima, donosi kući. Dio je, baš kao da su u braku, redovito ubirala Spomenka!

Jadranka je ubrzo odlučila krenuti u kontranapad. Nastojala je Matu sve više zbližiti s obitelji, pa ga je jednom čak ostavila da čuva maloga Luku. Luka je bio u kinderbetu i počeo je histerično vikati. Mate dobru minutu nije uspio shvatiti da je duda na boci iz koje je sinu dao piti mlijeka nepodnošljivo vruća. Kada je napokon primijetio što se događa, počeo je maloga Luku, ne bi li ga vratio u normalno stanje, bacati uvis. Hop, hop i – bacio ga je u plafon! Nekoliko dana poslije, u pravoj liječničkoj maniri, provjeravao je je li sve u redu sa sinovljevom glavom. Mama Jadranka slučajno je to primijetila, i kad joj je Mate priznato što je napravio rekla mu je da je nesposoban odgajati djecu!

To je Granića toliko pogodilo da se još više posvetio Spomenki, ali i gurmanskim užicima. Ambicioznoj Spomenki, za razliku od Jadranke nikada nije smetalo to što ministar previše jede. Prema van je Mate ostavljao reprezentativni image. Uvijek je bio uštogljen, u odijelu, sa kravatom. Niti na jednom prijemu, večeri, fešti ili sportskoj priredbi novinari ga nisu mogli uhvatiti u ležernoj pozi. No, Spomenka i nije htjela Granićeve neformalne poze dijeliti s drugima.

JADRANKA MATI DALA PO PRSTIMA

Što se pak tiče gurmanskih užitaka, Jadranka ih je odlučila dovesti do pristojne mjere. Zbog toga na velikom stolu u blagovaonici vile u Remetama, meso i krumpiri nikada, kada se ruča, ne stoje pred Matom. Pred ministrom stoji samo salata. A kad Mate ispruži ruku prema krumpirima, dobije po prstima. Od Jadranke. Zbog toga Granić redovito čeka da mu supruga zaspi u naslonjaču. Tada otvara frižider i brzo trpa u sebe. Kad se dogodi da frižider počne zviždati, Jadranka viče:

– Mate, opet jedeš! Zar ti Spomenka ništa nije skuhala?!

A Mate, punih usta, bezuspješno pokušava nešto promrmljati.

Još jedna obiteljska pikanterija dokazuje povezanost Spomenke i Mate. Granić, kako tvrde njegovi prijatelji, u podrumu vile ima zavidnu kolekciju vina. Kada u goste Granićevima dolazi Jadrankina rodbina redovito se otvaraju manje kvalitetna vina. No, jednom, kada je na večeru došla Spomenka sa suprugom Nenadom, Mate je otvorio najskuplje vino. Tada je Jadranka napravila skandal: ustala je od stola, otišla u sobu i više se nije vratila na večeru. To je bila posljednja večera Spomenke Cek u vili Granićevih.

Godine 1998. priče o skandalu došle su i do predsjedničkih dvora. Najdelikatnija je bila ona o putu u Izrael. Na državni trošak Granić je u Izrael poveo ženu, još nekoliko članova šire obitelji – i ljubavnicu. U Izraelu je umalo izbio težak incident na relaciji Spomenka – Jadranka. O tome se pričalo čak i među izraelskim diplomatima. Pokojni Tuđman je poludio. Izrael je uvijek bila njegova bolna točka. Osim toga, Tuđman je smatrao da je krajnje štetno za stranku da se uz ime jednog političara HDZ-a kojeg opozicijski listovi populariziraju u anketama, veže seks skandal.

Naredio je da se Spomenka Cek hitno mora udaljiti iz Granićeve blizine. Mate je sve činio da Spomenka ipak ostane u Zagrebu. Međutim, Tuđman nije popuštao. Na Graniću je odlučio primijeniti isti kriterij kao i na kćerki Nevenki. Naime, kada je Nevenka pretjerala u ljubovanju s Brankom Mikšom, stari je Tuđman rekao da se Mikšu mora udaljiti iz Zagreba. I Mikša je završio na dužnosti u Hamburgu.

ŽRTVOVANJE BEKIĆA

Mate je teška srca popustio Tuđmanu. Fotelja mu je ipak bila milija od svakodnevnih ljubavnih zadovoljstava. No, problem Granićevim pristankom nije bio riješen. Jer, Spomenka Cek toliko se u međuvremenu umislila da nije pristala na običnu diplomatsku dužnost, bilo gdje u svijetu. Zacrtala si je da mora biti, ni manje ni više, nego veleposlanica u Ženevi! I tada se Granić ponio, u ljudskom i moralnom, profesionalnom i politikom smislu – posve nekorektno. Bez ikakvog je obrazloženja s funkcije veleposlanika pri UN-u u Ženevi smijenio dr. Darka Bekića. Pred Tuđmanom ga je oklevetao kao „velikog ženskaroša koji se previše puta ženio“. Dodao je i to kako Bekića optužuju da „napastuje suradnice“. Graniću nije bilo nimalo neugodno što on sam primjenjuje slične postupke. Bekić je smijenjen. Otišao je u Lisabon, na dužnost veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalu. Bekić o ovom slučaju nerado priča. Povjerio se tek nekolicini najbližih prijatelja.

Nakon Spomenkinog odlaska u Ženevu, veza je malo splasnula, pa su se Mate i njegova diplomatska miljenica viđali znatno rjeđe i opreznije. Sve se svodilo na burne noćne provode u skupim hotelima svjetskih metropola, na račun državnog proračuna. Granićevi suradnici ovu su priču čuvali kao najstrožu državnu tajnu.

I Tuđman se umirio. Nakon preseljenja Spomenke Cek u Ženevu, Granića više nikada nije pitao za nju. A Granić je pred narodom, naročito pred TV-gledateljima i dalje ostavljao dojam „Očenašeka“. Čovjeka za kojeg se prije može povjerovati da je ko’ mali vlastitim rukama zaklao vola nego da ima ljubavnicu. Priču o malom mesaru Mati i klanju vola u četrnaestoj godini, na kolegiju Vjesnika, pred više suradnika, svojedobno je ispričao Nenad Ivanković.

BIJEG IZ SLAVONIJE

Veza Spomenke i Mate posljednji je put ludo buknula pred kraj prošle godine. Tuđman je bio teško bolestan i više nije mogao držati sve konce u svojim rukama. Nije imao snagu kontrolirati ni ljubavni život svojih ministara. Granić je Tuđmanovu bolest vješto iskorištavao pred Jadrankom. Kada je u prosincu prošle godine s obitelji otputovao u Slavoniju, na svinjokolju, rekao je Jadranki da je Tuđmanu pozlilo i da se hitno mora vratiti u Zagreb. Između slasnih slavonskih kobasa na obiteljskom pikniku i Spomenke, Mate je ipak izabrao Spomenku.

Za vrijeme predsjedničke kampanje, Granić je sebe građanima hrvatske dvolično prikazivao kao smirenog obiteljskog čovjeka, praktički radikalnog katoličkog konzervativca. Javnost je u to možda i povjerovala. No, zbog političke nedosljednosti, hrvatskog izolacionizma i prvenstveno loše socijalne situacije u zemlji, Granić je izgubio izbore. Za poraz danas optužuje kolege iz HDZ-a. Zasigurno su i oni djelomice krivi. Međutim, Granić nikada nije prihvaćao priče da su ga minirali u vlastitom stožeru. Čak nekoliko članova njegove šire obitelji aktivno se uključilo u kampanju, u kojoj se vrtio značajan novac.

Nakon poraza na izborima, Mate se primio lagodnog i (ne)odgovornog zastupničkog posla. S obzirom da sada ima mnogo više slobodnog vremena, intenzivirao je i kontakte sa Spomenkom. Spomenkin suprug Nenad, koji već godinama proživljava teške krize, jednostavno je poludio kada je shvatio da Spomenka, čim dođe u Zagreb, više vremena provodi sa zastupnikom Granićem, nego s vlastitom obitelji. Zbog toga je i definitivno odlučio rastati se od nje.

Granić ništa nije NAUČIO OD CLINTONA

Dok je još bio šef hrvatske diplomacije Granić je više puta posjetio Bijelu kuću. Iako su mu Amerikanci, prema njegovim vlastitim tvrdnjama, apsolutni politički uzor, od najpoznatijeg Amera – Billa Clintona nije naučio baš ništa.

Američka javnost u stopostotnom dijelu okrenula se protiv Clintona, kada je drsko lagao o vezi s Monikom Lewinsky. Čim je priznato da je između njih postojao „kontakt“, popularnost mu je naglo porasla. Za razliku od Clintona, Granić je lagao. Čak je pristajao i na ucjene političkog podzemlja koje ga je, zbog njegovog straha pred mogućim razotkrivanjem afere sa Spomenkom Cek, držalo u paničnom strahu. Da je kojim slučajem javno priznao vezu o kojoj je i onako šaputao cijeli državni vrh, zasigurno bi dobio simpatije najšire političke javnosti. Hrvatski birači htjeli su potentnog vođu, vražjeg ljubavnika, a nikako ne sterilnog Očenašeka. Granić je trebao pokazati samo svoje pravo lice.

Gerhard Schoder, njemački kancelar iz socijaldemokratske stranke više se puta ženio. Uz odar pokojnog francuskog predsjednika, socijaliste Francoisa Mitteranda osim supruge i zakonite djece, stajale su i njegova ljubavnica i vanbračna kći. Hrvatski premijer Ivica Račan učio je od kolega iz socijalističke internacionale. Ženio se više puta, nikada se nije previše uzbuđivao zbog toga, birači su ga prihvatili i postao je premijer.

Dražen Budiša predsjednički kandidat HSLS-a jedan je od rijetkih, istinskih obiteljskih ljudi u hrvatskoj politici. Uz njega se ne vežu nikakvi skandali. Za razliku od Granića koji nije ništa naučio od Clintona, Budiša je barem primijenio foru sa Saxofonom.

Ostaje jedino vidjeti kako će reagirati Mesić. On je danas predsjednik svih građana Hrvatske. Hoće li on, poput Clintona, priznati da ima ljubavnicu? Birači ne vole kad im se laže.