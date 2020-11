MATE RIMAC OBJAVIO ZANIMLJIV VIDEO: ‘Eto, kokice u ruke i uživajte’

Mate Rimac na YouTubeu je objavio javni izvještaj svoje tvrtke Rimac Automobili. Sve je objavio i na svom Facebooku.

“Mislim da u Hrvatskoj postoji dosta jak interes za to što Rimac Automobili rade i što se kod nas događa. Isto tako ponekada vidim da postoji nerazumijevanje za to što radimo, kako radimo itd. Smatram da je najbolji način informiranja onaj izravni – da se što manje informacija izgubi.

Uzeo sam malo vremena i pokušao pokazati na što transparentniji način što, kako i zašto radimo. Možda ću od toga napraviti redovitu stvar. Nisam nigdje vidio ovakvu ‘radikalnu transparentnost’ pa me baš zanima kako će to proći. Sad kad sam snimio vidim puno stvari koje bih trebao dodati ili napraviti drugačije – ali to ću drugi put.

Eto, kokice u ruke i uživajte”, napisao je Rimac.

Rimčev cijeli izvještaj možete pogledati u videu ispod: