‘MATE RIMAC JE PREVARA, ON JE ‘POSTER BOY’!’ Kanonada na poduzetnika, Peović ga ne može smisliti, svašta mu je rekla: ‘Radi po ‘too big to fail’ modelu’

Autor: L.B.

Liderica Radničke fronte Katarina Peović, gostujući danas u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 i odgovarajući na pitanja gledatelja, nazvala je Matu Rimca “ultimativnom svjetskom prevarom”.

Naime, pitanje jednog gledatelja je glasilo: “zašto Peović i njena stranka uporno prozivaju Matu Rimca koji svojim radnicima pruža daleko najbolje uvjete za rad te toliko doprinosi razvoju Hrvatske u svakom segmentu. Čemu frustracija i negativnost prema Mati Rimcu?”

“Mislim da je u samom pitanju dosta toga iskonfabulirano, ali neću ni od toga bježati. Govorili su nam da smo pravi hrvatski jal kad smo kritizirali Todorića, pa se danas malo drugačije odnosimo prema Todoriću”, rekla je Peović pa se obrušila na Matu Rimca:





‘Kojih radnih mjesta? Što mi dobivamo time što proizvodimo elitni auto?’

“Mate Rimac je balkanska verzija Elizabeth Holmes. Prvo je pitanje što on zapravo proizvodi? Koliko je taj proizvod koristan nekoj društvenoj većini? Elitni auto koji se sigurno neće proizvoditi u serijskoj proizvodnji. Drugo je pitanje, hoće li dostaviti ono što obećava ili će mu se opet zažmiriti na jedno oko kao što mu se zažmirilo na homologaciju Nevere. Robotaksiji moraju biti na zagrebačkim ulicama do 2024. godine. Sumnjamo da će se to dogoditi. I da se dogodi, to bi značilo jedan ogromni prometni kolaps na našim prometnicama da se pojavi 700 robotaksija”, rekla je.

Dobili smo dvije tisuće radnih mjesta, kazao joj je voditelj Stanković te dodao da se to ne može zanemariti.

“Kojih radnih mjesta? Kad bi Mate Rimac razvijao baterije za električne autobuse, to bi za sve nas bilo puno korisnije. Ako društveni subvencioniramo nečiju proizvodnju, onda bi nam to svima trebalo ići u prilog. Nije stvar u Mati Rimcu, niti u baterijama, nego se proizvodi elitni auto za klijentelu koja spada u deset posto najbogatijih na svijetu, a oni su odgovorni za pedeset posto proizvodnje CO2 u svijetu. Znači, globalnog zagađenja. Što mi dobivamo time što proizvodimo elitni auto? Druga stvar, privilegira se jedan poduzetnik koji razvija industriju koja za sobom ne vuče druge industrije kako se to može reći za, recimo, brodogradnju”, kazala je Peović.

‘Mi podržavamo investicije u našu industriju, a ne u poster boya Matu Rimca’

Potom je Stanković kazao da je Mate Rimac državi dao 33 milijuna eura, a od nje dobio 3.2 milijuna eura.

“Taj čovjek je prošle godine iz državnog proračuna dobio milijardu i pol kuna za što? Dobio je teren u Svetoj Nedelji za jednu lipu po kvadratu. Za cijenu koju nitko nije dobio. Njegov otac je bio HDZ-ov tajkun koji je na namještenom natječaju dobio taj kampus.”

“Zašto je bitno što je njegov tata radio”, upao je Stanković.









“Zato što je nazivao gradonačelnika i njegove savjetnike i pritiskao da se dobije taj kampus. Zapisničarka s vijeća gradske skupštine u Svetoj Nedelji moli gradonačelnika da se to izbaci iz zapisnika.”

“Rimac tvrdi da ima pravo građenja na toj čestici uz uvjet da završi taj projekt za 36 mjeseci i zaposli 729 ljudi”, rekao je Stanković i dodao da bi Radnička fronta to trebala podržavati.

“Mi podržavamo investicije u našu industriju, a ne u poster boya Matu Rimca koji je balkanski Elizabeth Holmes. Znate tko je ona bila? To vam je ultimativna svjetska prevarantica koja je osuđena prije par dana.”









‘Mate Rimac je prevara’

Dobro, ali nemamo dokaze da je Mate Rimac prevarant, opet će Stanković.

“Rimac ne isporučuje ono što tvrdi da će proizvesti upravo po modelu koji je radila Elizabeth Holmes. Po “too big to fail” modelu u kojem izmišljate što ćete napraviti, ali to nikad ne isporučite. Kao to autonomno vozilo koje obećaje, a njega nema. Umjetnu inteligenciju za takvo vozilo će vjerojatno kupiti. Mi samostalno ništa ne razvijamo. Zašto smo ukinuli farmaceutsku industriju? I u Elisabeth Holmes su ogromni, veliki investitori ulagali, njima je to ništa.

“Mate Rimac je prevara”, zaključila je.

Stanković je rekao da za to dokaza nema, na što je Peović odgovorila: “Ako baš hoćete, dokazi su to da je kasnio s opravdavanjem sredstava koje je dobio iz proračuna i drugo je što nemamo apsolutno ništa što on obećava ovog trenutka.”