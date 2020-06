Mate Granić o Novom svjetskom poretku: ‘SAD više nije lider svijeta, pitanje je tko jest’

Autor: dnevno

Bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić je u razgovoru za Media servis komentirao teme od novog svjetskog poretka, velikih nereda u SAD-u, do sudbine Donalda Trumpa, parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, Dana državnosti te famoznih 10 milijardi eura koje bismo trebali dobiti iz plana oporavka EU nakon koronakrize.

Granić je istaknuo da se posljednjih desetak godina svijet drastično mijenja, a posebno otkako je na čelo SAD-a došao Donald Trump.

“Od momenta kada je Trump rekao ‘Amerika na prvom mjestu’, puno toga se izmijenilo. Apsolutni unilateralizam interesa SAD-a, što je bilo jedno vrijeme jako dobro za gospodarstvo SAD-a, ali SAD više nisu lider svijeta, slobodnog svijeta kao što su bile”.

Tko je onda novi svjetski lider?

“U tome je pitanje. Nitko nije u ovom trenutku. Kina je ojačala, pogotovo gospodarski, njen utjecaj u svijetu je daleko veći. Rusija je izašla izvan granica, glavni igrač je u Siriji. Trump se sučeljava i sa EU i čak i NATO-u. U ovom trenutku sve te stvari je još dramatično radikalizirala pandemija koronavirusa”, rekao je.

Komentirao je i nerede u SAD-u nakon ubojstva Georgea Floyda te pandemiju koju je Trump podcijenio i prekasno reagirao i kako će se to sve odraziti na predsjedničke izbore.

“On će sasvim sigurno imati, ako uspije ovo završiti, podršku jednog dijela i to onih koji ga podržavaju. Ako se uzme da je Amerika loše reagirala na pandemiju, a posebno njegova administracija, plus ovi prosvjedi, ukupno slabi pozicija predsjednika Trumpa.

Granić se osvrnuo i na Trumpove prijetnje da će raskinuti sve odnose sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

“Svjetska zdravstvena organizacija je kasnila 7-10 dana u donošenju mjera i odluka oko pandemije i vjerojatno je treba restrukturirati, pomoći joj i ojačati, ali ne ukinuti jer to je potpuno pogrešna stvar. Sutra može doći neki novi virus, neki drugi problem. Svjetska zdravstvena organizacija je apsolutno potrebna svijetu”.

Na pitanje je li bilo pretenciozno od premijera Andreja Plenkovića da objavi da će Hrvatska od plana Europske komisije za oporavak gospodarstva dobiti 10 milijardi eura, iako nije sigurno hoće li sve zemlje podržati taj plan, Granić je odgovorio:

“Nije on to rekao bez pokrića. Premijer Plenković je to rekao itekako s pokrićem jer je sa svima njima direktno komunicirao”.

Što se tiče parlamentarnih izbora, HDZ je jučer predstavio popis nositelja lista po izbornim jedinicama i samo je jedno ime žensko – Zdravka Bušić. Na pitanje znači li to da u HDZ-u nema dovoljno jakih ženskih imena, Granić je odgovorio:

“Sasvim je sigurno da je u ovom trenutku dijelom i to realnost, to što ste vi rekli i da o tome treba voditi računa i da treba biti više jakih žena u HDZ-u”.

Što se tiče Dana državnosti, Granić smatra da je promjena datuma obilježavanja s 30. svibnja na 25. lipnja bila jedna od najlošijih odluka SDP-ove Vlade 2001. godine. Osvrnuo se i na riječi Vladimira Šeksa da bi trebalo pokrenuti opoziv predsjednika države Zorana Milanovića koji Dan državnosti 30. svibnja ne priznaje i koji je bojkotira veći dio ovogodišnjeg programa.

“To je mišljenje gospodina Šeksa, a ja mislim da je važnije nešto drugo. Najvažnije je da predsjednik RH mora poštivati aktualni datum koji je donio Hrvatski sabor, kao što su sve HDZ-ove vlade poštivale 25. lipnja, jedan vrlo važan datum. Osobno može misliti što hoće, ali ga poštivati mora”.