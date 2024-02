Masovno trovanje na luksuznom kruzeru: Hitno su izolirali bolesne putnike i posadu

Više od 100 putnika i članova posade razboljelo se tijekom krstarenja na brodu Queen Victoria u vlasništvu tvrtke Cunard Cruise Linen, navodi se u izvješću američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Prema izvješću, 139 ljudi na brodu – 123 putnika i 16 članova posade – prijavilo je gastrointestinalne simptome koji uključuju proljev i povraćanje.

Kruzer je pojačao postupke čišćenja i dezinfekcije i izolirao bolesne putnike i posadu, navodi se u izvješću. Uzrok bolesti nije poznat, navodi se u izvješću CDC-a. Queen Victoria je na plovidbi od 107 noći koja je započela u Southhamptonu u Engleskoj 11. siječnja.

Ova etapa putovanja započela je plovidbom iz Fort Lauderdalea na Floridi 22. siječnja sa zaustavljanjima u Arubi, Gvatemali, Cabo San Lucasu, San Franciscu i Havajima, a završava 12. veljače, prema Cunardovoj web stranici.

NEW: Nearly 140 people have fallen sick during a gastrointestinal illness outbreak on a three-week Queen Victoria cruise, according to the CDC.

