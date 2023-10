Masovni ubojica pronađen mrtav: Spominje se pismo sinu, stižu užasni detalji

Muškarac osumnjičen za pucnjavu u kojoj je izgubljeno 18 života u gradu Lewistonu, saveznoj državi Maine, pronađen je mrtav nakon trodnevne potrage, objavila je u subotu policija. “Osumnjičeni za pucnjavu u srijedu navečer je lociran i preminuo je”, objavio je na Facebooku ured šerifa okruga Androscoggin.

Osumnjičeni, Robert Card (40), pronađen je mrtav, no detalji o točnom mjestu pronalaska njegova tijela nisu još uvijek jasni. Prema izvješću CBS Newsa, njegovo tijelo je pronađeno u blizini reciklažnog centra. Šogorica osumnjičenog rekla je za NBC da obitelj “čini sve što može kako bi pomogla policiji”. Prema prvim informacijama, vjeruje se da je Card umro od samoranjavanja, što je potvrdio i službenik za provođenje zakona.

Vlasti su pronašle oproštajnu poruku na imanju povezanim s osumnjičenikom, no ta poruka ne otkriva nikakav konkretan motiv za strašnu pucnjavu. Poruka je bila upućena njegovu sinu. “Srca su nam slomljena”, rekla je Katie Card, koja je udana za napadačevog brata.

Potraga za vojnim rezervistom Robertom Cardom trajala je nekoliko dana, a jučer je uključivala i pretragu rijeke Androscoggin. Dužnosnici su naredili desecima tisuća stanovnika da ostanu u svojim kućama zbog vlastite sigurnosti, ističući da bi potjera za masovnim ubojicom mogla potrajati još najmanje nekoliko dana.

UPDATE: Robert Card, the suspect in the Lewiston, Maine, shooting rampage was found dead from an apparent self-inflicted gunshot wound. pic.twitter.com/usrwJJ0eCX

— Daily Loud (@DailyLoud) October 28, 2023