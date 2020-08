Masovni pomor periski proširio se na cijeli Jadran: Smrtnost je čak 96 posto, populacija je pred uništenjem!

Autor: dnevno

Usprkos nekoliko dojava da u prirodi ima živih i zdravih periski, pitanje je hoće li preživjeti. Promjene koje se događaju oko nas, pa i izumiranje periski uzrokuju klimatske promjene, ali i ljudi i nebriga za prirodu. U Puli zato postoje bazeni u kojima se periske pokušavaju održati zdrave i na životu.

Pokušavajući ih spasiti od zaraze u morskom svijetu, njih tristotinjak stavljeno je u karantenu. Nažalost, samo njih 29 je potpuno zdravo. Masovni pomor ove endemske vrste školjkaša počeo je 2016. godine u Španjolskoj i Mediteranom se širio poput požara. Sjeverni Jadran dugo je odolijevao, no i tomu je stigao kraj, piše Dnevnik.hr.

“Na te tri postaje smrtnost je između 88 i 96 posto svih pregledanih periski, a pregledali smo na svakoj poziciji nekoliko stotina periski”, objašnjava dr. Andrej Jaklin.

Periske na korak do uništenja

Situacija je sad već iznimno loša, možemo reći da je populacija periski na korak pred uništenjem. Ali nade možda ipak ima. Ljudi dojavljuju o pojedinim preživjelim jedinkama. Pretpostavlja se da su to one koje su preživjele napad parazita te su genetički povoljne za opstanak vrste. Ipak, na stotinu tisuća mrtvih pronađu jednu živu.

Postoje uspjesi i kod njihovog razmnožavanja, pa će i to biti jedan od pokušaja spašavanja. Dr. Valter Kožul kaže kako imaju iskustva sa uzgojem periski, kao i pozitivne rezultate, pa bi to možda bio jedan od smjerova kako dalje pokušati obnoviti ovu prirodnu populaciju.

Sve ugroženije morske kornjače

Posla, kao nikada do sada, znanstvenici u pulskom akvariju, ali i kupači imaju i s morskim kornjačama. Kupači redom svjedoče kako ih pronalaze zapetljane u smeće ili plastiku. Oslabljeni morski promet i tišina na pučini nakratko su ih opustili i ohrabrili, no dolaskom ljeta sve se mijenja.

“Prvi put ovo ljeto je da imamo kornjače ozlijeđene, da nam pristižu tijekom cijelog ljeta, to se do sada nije dogodilo“, potvrdila je to i doktorica Milena Mičić.

Stoga, valja pripaziti na morske kornjače, a ako vidite periske žive ili uginule, svakako dojavite.