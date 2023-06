Masovni neredi u Francuskoj: Zapaljeni automobili i autobusi, izgrednici vikali ‘Pravda za Nahela’

U noći sa srijede na četvrtak nastavili su se nasilni prosvjedi u Francuskoj, posebno u pariškoj regiji, nakon što je policajac usmrtio sedamnaestogodišnjeg mladića koji ga je odbio poslušati.

Situacija u Nanterreu, udaljenom petnaestak kilometara od Pariza, eskalirala je oko 23 sata navečer. Desetak automobila, kontejnera i barijera postavljenih na cestu zapaljeno je u ovoj četvrti. Izgrednici su pritom uzvikivali “Pravda za Nahela” i “Policija ubija”.

Sukobi s policijom trajali su do 1 sat ujutro, kada je već bilo sukoba između građana i snaga reda. Građani su bacali kamenje, dok su policajci uzvratili upotrebom suzavca. Izvještaji Le Mondea navode da je policija u Nanterreu bila prisiljena djelomično se povući pred nasiljem.

⚡️ Reports of massive riots for second continuous day in #France.

Migrant rioters have reportedly looted a police station, stolen police dresses and arms. Robbed ATMs and stores. Chaos on roads. Sirens everywhere.

Riots have started after a criminal migrant youth was shot by… pic.twitter.com/2SzJJCQ2Yb

