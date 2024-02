Maskirani muškarac napao SDP-ovce u Zadru: Meta je bio poznati lokalni političar

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Nepoznati maskirani muškarac je uoči skupa u Zadru napao SDP-ovca Danijela Radetu. Prolio ga je crnom tekućinom i pobjegao s mjesta događaja.

“Netom prije početka skupa Dostojanstvo, čovjek bez dostojanstva i skrivenog lica, zalio me kantom kemikalija. Nastavio sam dalje na skup koji sam i organizirao bez milimetra uzmaka. Neće me ovakvi spriječiti da slobodno i javno govorim. Lice i robu ću oprati, ali ti obraz nećeš. Ipak, ne zamjeram mu ništa. Znam da je samo jadan i izmanipuliran”, rekao je Daniel Radeta dodajući da zamjera svima onima koji i dalje šute i ne čine ništa.

“Gradonačelniče, i ostale institucije, postavljam vam pitanje; što mi se to još u mom gradu treba dogoditi da bi vi konačno reagirali”, upitao se Radeta. Ovo nije prvi napad na ovog SDP-ovca. Nedavno je zbog jedne prijetnje, a kasnije i fizičkog napada, policija uhitila dva počinitelja. Cijeli slučaj je komentirao i Peđa Grbin.

Ovo nije prvi napad

“Ono što smo doživjeli je da je naš kolega Danijel Radeta prije 15 minuta doživio napad u samom centru Zadra od kukavice koja je sakrila svoje lice, koji ga je zalio kofom nekog smrada, ali to je to. To je jedino što kukavice mogu, sakriti se iza maske i bacati nešto na druge jer nemaju srama”, rekao je.

Njihov kolega Željko Posavec dan je proveo na policiji jer je dobio prijetnje smrću, rekao je, a onda je uslijedio i veli aplauz za stranačkog kolegu Radetu.