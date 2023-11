Maske su pale, i HDZ-ovci negoduju: Penava je Plenkoviću zadao dva ogromna udarca

Autor: Iva Međugorac

Vijest o tome da je premijer Andrej Plenković ušao u kampanju za parlamentarne izbore na kojima će se boriti za osvajanje još jednog – trećeg uzastopnog mandata vjerojatno više nije potrebno niti spominjati, jer je to jasno i onom djelu građana koji nisu previše zainteresirani za politiku. No, kako je pred nama super izborna godina tako su upravo izbori tema o kojoj se u vladajućim redovima ne prestaje polemizirati.

U HDZ-u kreću pripreme za izbore

Kako to obično biva, HDZ-ovci zbijaju redove, i pokušavaju se na sve načine približiti predsjedniku svoje stranke ne bi li na taj način osigurali što bolju poziciju na izbornim listama pošto je dobra pozicija jamstvo za ulazak u Sabor, nakon čega su sve opcije za napredovanje i lagodan život otvorene. Do ulaska u idući saziv Sabora, HDZ-ovci će bez obzira na ankete koje im daju vjetar u leđa ipak morati proći trnovit put, jer kratka povijest političkih anketa u Lijepoj našoj otkriva kako one mogu biti i više nego varljive te kako se na njih naprosto niti jedna ozbiljna opcija ne smije i ne može osloniti kao na jamstvo za siguran rezultat na izborima, posebice na onim parlamentarnim koji su u HDZ-u označeni kao izbori od vitalne važnosti za opstanak na vladajućoj poziciji.





Da bi HDZ doista opstao na svojoj dosadašnjoj poziciji pored relativne pobjede na parlamentarnim izborima, morati će se okrenuti i potencijalnim koalicijskim partnerima s kojima će formirati vladajuću većinu što bi s obzirom na Plenkovićev pristup kampanji i izborima moglo biti poprilično problematično. Ankete su te koje možda ne pokazuju realan rezultat izbora, ali ukazuju na značajnu krizu u oporbenim redovima pa iz njih proizlazi da se opozicija svela na svega nekoliko stranaka – na ljevici su to SDP i Možemo, a na desnom spektru Most i Domovinski pokret.

Upravo su Možemo i Domovinski pokret dvije nove političke opcije koje unutar svojeg biračkog tijela izazivaju najviše pažnje. Bez obzira na sve probleme s kojima se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević susreće Možemo je još uvijek stabilna treća opcija koja konkurira SDP-u, s kojim nisu željeli u koaliciju za parlamentarne izbore, dok s druge strane Pokretu posljednjih godinu i pol dana iz mjeseca u mjesec raste rejting pa se profiliraju kao najstabilnija politička opcija na desnom spektru, na kojega je HDZ do sada uvijek računao bez previše uloženog truda znajući da na tom dijelu političke scene nemaju konkurenciju.

Plenković u ratu s DP-om

Umjesto da pokuša pronaći način na koji bi gradio neku domoljubnu koaliciju Plenković je s predstavnicima Domovinskog pokreta odlučio ući u žestok rat, dok njegovi puleni po glavnom gradu ratuju s Tomaševićem, a u Sabornici pak sa Sandrom Benčić mada u Plenkovićevim redovima tvrde kako premijer od njene kandidature za predsjednicu Vlade ne strahuje. U neformalnim razgovorima HDZ-ovci ipak priznaju kako je Plenković u ovom predizbornom periodu odredio dvije mete s kojima se misli obračunati i prije samih izbora, a riječ je o Možemo i Pokretu.

”Plenković će svim raspoloživim sredstvima i kroz dio medija Možemo rušiti već viđenom mantrom kojoj je javnost svjedočila na lokalnim izborima pa će ih se prozivati za aktivizam, nedostatak kadrova i amaterski pristup politici”, kaže naš sugovornik iz vladajućih redova te dodaje da bi obračuni s Pokretom mogli biti još složeniji, jer tu Plenkoviću ništa ne ide po planu.

”Ekipa iz Pokreta igra vrlo mudru i nadasve inteligentnu igru, oni su ovim posljednjim potezom koji se odnosi na pripremu Kolone sjećanja nadigrali i Plenkovića i kompletan HDZ. Naprosto su spale maske, pa dobar dio HDZ-ovaca misli ono što Ivan Penava izgovara. Plenković to zna, i zna da ga je ovaj udario ispod pojasa”, kaže naš dobro upućeni sugovornik iz vladajuće stranke te dodaje da premijeru ne ide u prilog niti to što Domovinski pokret krivi za peticiju protiv Domovinskog pokreta.

”Plenković takvim izjavama sebi trajno zatvara vrata kod desnog biračkog tijela, a to za HDZ ne može biti dobro. Mi nikada nismo mogli dobiti izbore bez svojeg desnog krila, kada izbori prođu premijerovi suradnici će opet tragati za crnim labudovima, ljudi će ga bojkotirati jer ratuje oko tema oko kojih se nije smjeo uvući u polemike”, navodi naš sugovornik nadalje.

Šimpraga nije slučajno u Vladi

Inače se Plenković u svojim medijskim istupima referirao i na činjenicu da građani Škabrnje ne žele predstavnike SDSS-a u svojem mjestu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje za što je prozvao Domovinski pokret.









“Imali smo sličnu situaciju i lani. Sve je to aktivnost Domovinskog pokreta, čista politizacija, kad jedna stranka pokušava zlorabiti ključne dane hrvatska povijesti”, rekao je Plenković koji je žestoko stao u obranu SDSS-a i kolegice Šimprage. Namjerno držim manjine uz sebe. Gospođa Šimpraga nije slučajno potpredsjednica Vlade, ona predstavlja sve manjine”, rekao je Plenković koji svojim napadima na Pokret pokazuje da nije ravnodušan prema njegovom utjecaju na desnoj sceni, posebice u ovo predizborno doba kada bi Pokret Plenkoviću dodatne probleme mogao stvoriti referendumom o migrantima, koji bi i nakon Kolone sjećanja mogli ostati goruća tema o kojoj će se govoriti sve do izbora.

Nema dvojbe da će s obzirom na atmosferu u društvu Pokret uspjeti mobilizirati veliki broj građana da pristupe procesu prikupljanja potpisa kojim će se tražiti zaštita hrvatskih granica po uzoru na ostale europske zemlje.

”Plenković pokušava marginalizirati Domovinski pokret, ali mu je Penava i sa ovim referendumom, ali i sa time što će HOS predvoditi Kolonu sjećanja što se desnog biračkog tijela tiče zadao dva velika udarca. I u dijelu stranke prevladava stav da se premijer priklonio Pupovcu, a situacija je po tom pitanju među desnim biračkim tijelom za Plenkovića još i gora. Naravno da će Penavin stav podržati i braniteljska populacija i njihove udruge, a to za Plenkovića i HDZ sada kada kreću pripreme za izbore nije i ne može biti dobro”, zaključuje naš sugovornik.