Marušić

Autor: Doris Vučić

Još jedna misteriozna prometna nesreća prodrmala je domaću političku arenu. Tek što se prestalo pisati o junačkom vozačkom podvigu uhićenog župana Damira Dekanića, na red je došao novi incident sa službenim vozilom, točnije Škodom Superb, na kojemu je navodno nastala materijalna šteta od oko 100.000 kuna dok je za volanom sjedio vozač ravnateljica USKOK-a Vanje Marušić. Zbog toga je, spekulira se, Marušić jučer “iznenada” dala ostavku na prestižnu poziciju, a naveliko se piše i kako je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek “ostala zgranuta” kada je doznala što joj se događalo iza leđa.

Iako su iz DORH-a tek kratko poručili da Marušić napušta instituciju radi “osobnih razloga” i nastavili se braniti šutnjom, no sve glasnije se spominje da je Hrvoj-Šipek dobila anonimnu prijavu te da je od “ptičice” saznala da ravnateljičin vozač sudjelovao u nesreći izvan radnog vremena, dakle koristeći lijepu Škodu koja nije kasko osigurana u privatne svrhe. Prema tom, još uvijek nepotvrđenom scenariju, USKOK je štetu na automobilu podmirio i za to nije tražio refundaciju od vozača. Ljuta Hrvoj-Šipek potom je krajem prošlog tjedna pozvala ravnateljicu u svoj ured i na red, a što su dogovorile u javnosti je postalo jasno jučer poslijepodne.

“Meni se čini da se čekao njezin krivi korak i da je iskorištena ova prometna nesreća njezinog vozača da bi je se maknulo. Ovo samo potvrđuje koliko DORH i USKOK ne funkcioniraju. Mislim da je sad svima jasno da su pod potpunom kontrolom predsjednika Vlade Andreja Plenkovića”, poručio je danas Mostovac Nikola Grmoja.





No, odvjetnik Anto Nobilo zagrebao je malo dublje pa govori da iz svega priloženog možemo zaključiti da imamo dva utjecaja, tj. da Hrvoj-Šipek doista nije znala za nesreću ili da je posrijedi ostavke pozadinska situacija u DORH-u, gdje atmosfera nije ni blizu idilične. Prisjetio se Nobilo ozračja kada se trebala uhititi Plenkovićeva miljenica Gabrijela Žalac, kada je, kaže, Hrvoj-Šipek pokušala riješiti aferu tako da prisili šeficu USKOK-a da odstupi.

“Ona je smatrala da nije kriva, da ju je obavijestila. I – to nije uspjelo. Uz to, glavna državna odvjetnica je vidjela da ako bi otišla šefica USKOK-a, da bi to i nju povuklo s tog mjesta. Ostalo je najvjerojatnije, pretpostavljam, neka tenzija između njih”, istaknuo je poznati odvjetnik. Osim toga, Marušić se našla u poprilično nezgodnoj situaciji.

“Ako da ostavku, njoj je zagarantirano radno mjesto zamjenice državne odvjetnice, a ako ne da ostavku, glavna državna odvjetnica može pokrenuti stegovni postupak, a to može značiti gubitak posla. Vjerojatno je procijenila da je primorana da mora dati ostavku”, pojasnio je Nobilo i dodao da u očima javnosti Marušić bolje kotira od Hrvoj-Šipek, pošto je kao ravnateljica USKOK-a napravila i dosta dobrih stvari.