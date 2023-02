‘MARKO, SINE, NEMOJ ME VIŠE BOSTI’! Vlastita djeca ga izbola Miloš jecajući ispričao: ‘Nije mi žao mene’, ali što su mi Marinu zaklali?

Stravičan zločin dogodio se u Srbiji u mjestu Trešnjevica kod Paraćina gdje su brat i sestra najprije kuhinjskim nožem izmasakrirali maćehu, a zatim pokušali ubiti svog oca tako što su mu nožem zadali 41 ubod.

Dva tjedna nakon monstruoznog ubojstva i pokušaja ubojstva Miloš Pavlović smogao je snage i tek nakon izlaska iz bolnice progovorio o onome što se dogodilo kobne noći.

“U životu je neću preboljeti, njena smrt će me boljeti do sudnjeg dana”, rekao je Miloš Pavlović (58) iz sela Trešnjevica kod Paraćina, kojeg je njegov sin Marko Pavlović (22) nekoliko puta izbo nožem. Miloš je u prvom dijelu ispovijesti za portal ispričao što se dogodilo kada ga je sin napao, a nakon uhićenja je priznao i da je ubio svoju maćehu Marinu M. (50), te da je ona bila s njim u svemu je sudjelovala i njegova sestra Milica Pavlović (27).





Da se smrzneš

U prvom dijelu potresne ispovijesti sugovornik je ispričao kako su ga prije dva tjedna mučili sin i kći, a između ostalog rekao je da ga je sin gurnuo niz stepenice, uslijed čega su mi tri rebra slomljena, piše Nova.rs.

“Rekao sam mu: Marko, sine, nemoj me više bosti, a on je prišao meni i trljao ruke u moju krv koja je curila. Stao je iznad mene i počeo se smijati. Zatim je tim krvavim rukama namazao lice i oči”, rekao je Miloš.

Na pitanje o Marini, ženi koja je čuvala njegovu djecu nakon što ih je majka napustila, Miloš je briznuo u plač.

“Bio sam u komi 36 sati, borili su se za moj život. Probudio sam se i tu je bila moja starija kćer. Odmah sam je pitao: “Zašto Marina nije došla?”, a ona je pokušavala da mi ne kaže, ali nije mogla. Priznala mi je. Rekla mi je: “Tata, Marina je zaklana prije tebe”, jedva uz uzdahe i pauzu od nekoliko sekundi izgovara Miloš.

Kroz suze uporno ponavlja da mu je ubijena Marina bila sve kao i da sada više nema nikoga.

“Nije mi žao što su mene povrijedili, ali zašto su Marinu zaklali? Znam da su zajedno bili kod nje doma tu noć i da su je mučili, pa zaklali. Marina inače nije dobro čula, nosila je slušni aparat, a oni su joj odsjekli to uho, a zatim su joj odsjekli dojku. Također, rekli su mi da je u kući pronađen njen grkljan”, jecajući navodi Miloš.









Ne može im oprostiti

Poslije nekoliko minuta jecaja, jaukanja i nevjerice, uporno ponavlja da smrt svoje nevjenčane supruge neće preživjeti.

“Teško mi je za nju, duša me boli. Sve mi je bila, bila mi je desna ruka, znala me bolje od rođene majke. Nikada u životu je neću preboljeti, do sudnjega dana će me boljeti njena smrt. Mučan je bio njen život, mučna je i umrla”, kaže Miloš, pa dodaje:

“Čuvala ih je od malena, bila im je kao majka koja ih je ostavila. Kada odemo zajedno na njivu, a Marina me tjera kući i kaže: ‘Ostavi sve sada, idemo kući, doći će nam Marko iz škole da ne trpi gladan’. Bezdušno ju je zaklao, a čuvala ga je od njegove devete godine. Neka ih Bog kazni, za njih zatvor nije. Što su mene izboli bih im oprostio i istjerao iz kuće, ali što su mi Marinu ubili, to nikada ne mogu da im oprostim”, rekao je slomljeni Miloš…