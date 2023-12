Marko je cijele godine skupljao kovanice i uspio je dobro uštedjeti: ‘Evo kako sam to uspio’

Autor: F.F

Koliko puta u životu ste pokušali nešto uštedjeti, ali vam to nikako nije pošlo za rukom. Najčešće vas iznenade neočekivani troškovi poput kvara na automobilu ili frižideru, pokoja svadba i rođendan. Nije to nimalo lagan zadatak, ali jedan je čovjek otkrio kako je uspio uštedjeti i to samo od kovanica. Marko je tijekom cijele godine marljivo skupljao kovanice, a rezultate svog truda podijelio je s drugima. Spremao je eure u metalnu kutiju, snimio otvaranje iste, te podijelio video na društvenoj mreži TikTok. Otkrio je i koliko je novca uspio uštedjeti.

“Želite li štedjeti novac, ali ga trošite lako kao i ja? Ova metalna kasica je rješenje jer, kao što vidite, teško ju je otvoriti. Riskirao sam i rezanje ruku. Kupio sam je točno 10. prosinca prošle godine, a danas sam je otvorio. Svi metalni novčići iz novčanika završili su unutra. Kutija može primiti mnogo novca, bila je toliko teška da sam osjećao težinu u rukama”, počeo je.

Pošlo mu za rukom

“Brojanje novca trajalo je dugo, prvih 100 eura sam brzo prebrojao, ali za svaki sljedeći iznos trebalo mi je više vremena. Ukupno mi je trebalo oko 45 minuta za brojanje svega. Kada sam došao do konačnog iznosa, bio sam više nego zadovoljan. Uspio sam uštedjeti ovo u manje od godinu dana, što je sjajan način štednje novca,” rekao je Marko dok pokazuje na kalkulator.

Tijekom godinu dana uspio je uštedjeti 492,5 eura. “Kupio sam istu stvar, otvorio je nakon mjesec dana! Borio sam se s prikupljanjem”, bio je jedan od komentara ispod videa. Ostali korisnici TikToka podijelili su svoja iskustva.









“Imam jednu za papirnati novac, odmah stavim 20, 50 (što god imam) čim dobijem plaću, a drugu za sitniš, to je za unuka”, “Razbio sam 2 prasice u mjesec dana. Banke, svaka čast na strpljenju”, “Meni ne traje ni pet dana”, “Niti ta kutija mi ne pomaže, svake godine potrošim više na njih nego što uštedim”, napisali su u komentarima.