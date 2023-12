Marko iz Kutine spriječio katastrofu u zadnji tren: ‘Nema se tu što puno razmišljati’

Autor: Z.S.

Prometnika vlakova Marka Lončarević prošlog mjeseca spriječio je katastrofu u Dugom Selu. naime, zaustavio je vlak zaustavio vlak skočivši na njega. Riječ je o teretnom vlaku od 2000 tona i 26 vagona, kojem je zadnji vagon iskočio je iz tračnica, što strojovođa nije vidio.

“Ja sam mu pokušao i dati signalni znak STOJ kad sam vidio što se dogodilo. Budući da je vlak bio dugačak 400 i nešto metara, on je samim krajem bio tu već kod mene pred prometnim uredom. Strojovođa je već napustio kolosijek, počeo je izlaziti iz kolodvora s mašinom, tako da me nije mogao vidjeti više ni u retrovizoru, ni u kameri iza, kako mu dajem signalni znak STOJ lampom”, ispričao je za HRT i dodao kako je primijetio da nema druge opcije jer bi isključenje napona predugo trajalo.

Postao junak

“To bi trajalo minutu-dvije, a za to vrijeme on je već prošao kolodvor s tim zadnjim vagonom, i pitanje je što bi se dogodilo. Znam da je treća opcija bila da ga ja zakočim i da tako ispadne kako je ispalo. I hvala Bogu sve se pogodilo, i stepenica je bila na mojoj strani, i slavina glavnog zračnog voda na mojoj strani. Tako da odmah, čim sam ja povukao, čitav vlak je počeo kočiti i stao je nakon 15-ak, 20 metara”, rekoa je i naglaiso kako iskustva za ovakav potez Marko je imao s obzirom na to da je radio godinama kao manevrist na Ranžirnom kolodvoru u Zagrebu.

Nakon što se priča probila do medija Marko je postao junak. “Meni je to sad čudno, svi me nazivaju herojem, ali to je bilo to za napraviti. Nisam ja razmišljao o tome da će to ovako ispasti kako je ispalo. Čudno je sad, svi pozdravljaju, šale se: “Evo ide heroj” ili “Daj nam autogram da se slikamo”, ja se uvijek smijem… Ništa meni to ne treba. I ljudi u Dugom Selu, iako sam tu već 6,7 godina, svakodnevno me viđaju, ali ipak sad je malo drugačije”, kazao je i nastavio.

‘Kako si se usudio?’

“Nekome sam ja ispao heroj, to su ljudi koji to tamo rade svaki dan već 30 godina. Znači, da bi zaradili za život, a ne da bi bili heroji! Tamo sam i ja uskakivao s vagona u pokretu, kočio vlakove na više načina, ne samo na ovaj, postoji više načina kočenja. Ovaj je bio najbrži, najefektivniji, ali tamo sam isto imao situacija gdje sam možda i više ugrožavao sam sebi život nego što sam ovdje učinio. Mnogi ljudi kažu “Joj, pa kak’ si se usudio, ja ne bih!”. Pa nema se tu što razmišljati puno, to je bio trenutak. Znači nekih 30, 40 metara, brzina 20 kilometara na sat vlaka je bila, nije pretjerana brzina, ali eto, skok, zakočio, i to je to”, rekao je 35-godišnjak, koji živi u Kutini sa suprugom i dvoje djece.









“Nisu oni ni bili svjesni što se tu dogodilo, u školi su ih onda počeli malo zafrkavati, jer sam izašao i u novinama i u vijestima. Pa eto sada, valjda su ponosni, imat će o čemu pričati jednog dana, ako će biti neko pitanje o tati”. kazao je.