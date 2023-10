Mario Radić se pridružio prosvjednicima na osječkom trgu: ‘Tražimo proglašenje ekološke katastrofe’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Dana je na osječkom Trgu slobode s početkom u 11:55 sati održan prosvjedni skup “Za zdravlje nas i naše djece” kao reakcija na ekološku katastrofu koja se dogodila u tvornici plastike Drava Internacional u Brijestu.

Kako stoji u pozivu Udruga s područja grada Osijeka kao i neformalne skupine građana, žitelji ovog područja koji već danima žive u ekološki i zdravstveno neprihvatljivim uvjetima dižu svoj glas sa svrhom da se javno kaže tko je krivac za ovu ekološku katastrofu, da se javno kažu sve činjenice, bez prikrivanja, a da se krivci kazne prema zakonu.





Građanima su se na prosvjedu pridružili i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić te brojni članovi i simpatizeri stranke.

Domovinski pokret je izrazio nezadovoljstvo zbog načina na koji Vlada RH rješava posljedice ekološke katastrofe uzrokovane požarom u osječkoj tvornici Drava International.

Ekološka katastrofa

“Tražili smo da na dnevnom redu županijske sjednice sljedećeg četvrtka bude točka o tome podržava li se proglašenje ekološke katastrofe. Kao što znamo, na sjednici Vlade RH nije donesena nikakva odluka. Znamo da su gradonačelnik i župan uputili zahtjev pa treba vidjeti jesu li ljudi u Županijskoj skupštini za proglašenje ekološke katastrofe ili ne i podupiru li zahtjev Anušića i Radića ili Plenkovića.



Očito je namjera da se ovaj događaj spusti na najnižu razinu, jer osim nas iz DP-a više nitko o tome ne govori. Osječani osjećaju taj problem, ali vidimo da u medijima ta tema de facto više ne postoji. Je li to zbog sprege politike, zbog gospodina Bede, za kojeg znamo da je u dobrim odnosima sa Šeksom i ljudima iz Zagreba, to ne znam, ali sigurno je da je ovo štetno. Plaši me što nemamo nikakav službeni dopis o tome koje su to čestice u zraku i koliko su štetne, a po mojim su saznanjima puno štetnije nego što oni priznaju”, poručio je Radić.