Mario Radić objavio gdje seli ministarstva kada dođe na vlast: ‘Zašto bi sve bilo u Zagrebu’

Autor: I.G.

Potpredsjednik Domovinskog pokreta Mario Radić gostovao je u Newsroomu na N1 televiziji, gdje je govorio o nadolazećoj superizbornoj godini, mogućim koalicijama i aktivaciji svog saborskog mandata.

”Domovinski pokret podržava prosvjede jer smatramo da je seljak u Slavoniji na koljenima. Od Udruge svinjogojaca Krešimir Kuterovac i Hrvatske poljoprivredne komore dobili smo podatak kako je od 17,000 divljih svinja, u Hrvatskoj u zadnje četiri i pol godine, uzorkovana samo jedna jedina divlja svinja uzorkovana u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ostalih 16,999 je van te županije. Afričku svinjsku kugu imamo u Srbiji, Grčkoj, Bugarskoj što znači da dolazi s te strane.”, rekao je.





‘Vidjeli smo što je HDZ napravio’

Radić je rekao da su lokalni HDZ-ovi moćnici kontrolirali feudalna lovišta, sprječavajući otkrivanje afričke svinjske kuge.

”Znate li zašto nije uzorkovano više divljih svinja? To vam je model vladanja HDZ-a. Tamo se nalaze feudalna lovišta lokalnih HDZ-ovih moćnika, na kojima se potencijalnim uzorkovanjem moglo otkriti afričku svinjsku kugu, a onda svi ti ne bi mogli odlaziti i loviti u te svoje ministarske šume nego gledaju svoju komociju i svoj komoditet.

Vidjeli smo što je HDZ napravio od te županije. Svinjska kuga je nastala u srcu Spačvanskog bazena oko kojeg se nalaze lovišta, dokaz tomu su njihove izjave na početku bazirane na temelju ovih podataka, a koji su vrlo, vrlo loši za Ministarstvo poljoprivrede. Neka podastru dokaz kako je došla afrička svinjska kuga osim što sve vrijeme govore da je to 100 posto tako.”

Podsjetio je na slučaj u selu Komletinci gdje je seljaku rečeno da su mu svinje zaražene, ali se žalio i dobio drugačiji nalaz, upozoravajući na ozbiljne propuste i nedostatak pravovremenih reakcija.

”Ovaj podatak o uzorkovanju znaju svi prosvjednici tamo. Oni znaju da je njima sve dozvoljeno – rušit ograde, saobraćajne nesreće… Neki dan smo imali u selu Komletinci slučaj gdje su čovjeku rekli da su mu svinje pozitivne, potom mu je došlo Rješenje na koje se žalio te tražio da se ponovno napravi drugi nalaz koji je rekao kako svinje nisu pozitivne. Kod njega sada nema afričke svinjske kuge, ali da se nije žalio imao bi pobijene svinje.”, rekao je.

‘Preselit ćemo Ministarstvo poljoprivrede u Slavoniju’

”Ima puno grešaka, nije se na vrijeme reagiralo, sve se prepustilo nekoj stihiji i sad imamo to što imamo. Puno seljaka nikada nije dobilo Rješenja, prvo dobiju novce i to da ne znaju na temelju čega i kako, tako da je i to jedan od problema koji njih muči. Premijer Plenković kad priča o tome priča s visoka, odbija otići među ljude zajedno s ministricom Vučković. Vrlo je zapaljiva situacija kod tih ljudi, oni su očajni, neće imati od čega živjeti.”, rekao je.









”Jedna od stvari koju ćemo mi napraviti kad budemo bili na vlasti jest da ćemo preseliti Ministarstvo poljoprivrede u Slavoniju, Ministarstvo turizma u Split ili u Rijeku, zašto bi sve bilo u Zagrebu? Tko je to napisao?”

”Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ako sad prođe novi pravilnik koji predlažu, imat će gotovo 1,000 ljudi. Kao poduzetnik koji poznaje velike sustave, pitam se što radi 1,000 ljudi u agenciji za plaćanje u poljoprivredi, a 1,100 u Ministarstvu poljoprivrede? Evo, mene živo zanima kakvi su to mastodonti? Nose li u vrećama novce, imaju li kovačnicu novaca?”, rekao je.

Osvrnuo se i na prevelik broj zaposlenih u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi









“Ne mogu pojmiti što bi neka takva organizacija mogla raditi s 1,000 radnika tamo? To su gluposti pa nama poljoprivredna proizvodnja pada, 2008. imali smo 450 ljudi u Ministarstvu poljoprivrede, ukupno sa svim agencijama, danas pričamo o 2,100 ljudi…”, rekao je Radić za N1.