‘MARINE MOJ, MENE JE SRAM!’ Miletić izbrbljao što mu je šapnula HDZ-ovka: ‘Primila me za ruku, ovo je žalosno’

Autor: I.G.

Događaji koji su se odvijali u Saboru bili su vezani uz prijedlog izmjena Zakona o socijalnoj skrbi koji je uputila Anka Mrak Taritaš (Centar), a koji se odnosi na roditelje njegovatelje. Oporba je napustila glasanje nakon što njihov prijedlog nije bio prihvaćen. Nakon stanke, Sabor je nastavio s radom, a klubovi su iznosili svoja stajališta.

Umjesto Gordana Jandrokovića, predsjedatelja Sabora, na mjestu se pojavio potpredsjednik Sabora Željko Reiner, ali sabornica je bila potpuno prazna. Marin Miletić iz stranke Most tada je iznio svoje dojmove o onome što se dogodilo tijekom stanke, a to je bilo pred potpuno praznom sabornicom.

“Dok sam tijekom stanke sjedio ispred sabornice prošla je pored mene kolegica iz vladajućih, neću drukati koja, no primila me za ruku i rekla mi: “Marine moj, mene je sram”. I mogu samo reći – kako je lijepo biti slobodan, biti svoj, biti potpuno svoj, a ne pod stranačkom stegom. Mene je isto sram kada radi nekih, možda partikularnih interesa ili stranačkih boja, ne možemo stati uz ljude i one koji su najpotrebniji naše pomoći. Imamo najviše dužnosnike koji, a i mi sami, imaju pravo na status “6 plus 6”.





Kod nas ljudi budu uhićeni pa i oni, čak i oni koji su u pritvoru, koriste “6 plus 6″. A onda imamo majke koje godinama njegujući svoju bolesnu djecu 24 sata mogu nositi veliki križ na svojim leđima, trpjeti i fizičko i psihički i dušeno, i onda kada im dijete umre te majke kao posve ostavljene i napuštene moraju trčati po nekim zavodima i biroima kako bi se prijavile. To je stvarno žalosno. Zato apeliram na srca dobrih ljudi da ne dopuste da nam prođe još nekoliko mjeseci i da to padne u zaborav. Tih ljudi ima pet tisuća. Apeliram na savjest. Učinimo nešto za te ljude”, poručio je Miletić vladajućima.