MARIĆ OTKRIO TAJNU FORMULU: Kako riješiti problem koji trenutno muči dobar dio Hrvatske?

Autor: Hina / Ana Korenić

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić izjavio je u srijedu da poduzetnici problem s likvidnosti do nadoknade fiksnih troškova mogu premostiti covid kreditima.

“Ako netko ima likvidonosnog problema, može taj problem premostiti s brzim covid kreditima koji će mu ipak omogućiti da plati te račune (za fiksne troškove), a onda će Porezna uprava obraditi sve podatke sukladno jučerašnjim uputama i dati nalog Hrvatskom zavodu za zapošljavanje o isplati tih sredstava”, rekao je Marić odgovarajući na upite oko jučerašnje upute Porezne uprave i primjedbi Udruge Glas poduzetnika.

Iz te su udruge, naime, danas upozorili kako, prema uputi Porezne uprave, poslodavci prvo trebaju platiti svoje obveze, a tek potom će dobiti od države povrat isplaćenih troškova. Ističu međutim da je to u ovoj situaciji za većinu poduzetnika nemoguće, jer je aktualna godina bila izuzetno loša i poduzetnici nisu mogli stvarati nove zalihe, a upozorili su i kako račune za naknadu fiksnih troškova moraju predati do 15. veljače 2021. godine, što znači da podmirenje troškova mogu očekivati tek u ožujku ili travnju.

Ministar financija objašnjava kako je u uputi Porezne uprave navedeno da se zahtjevi podnose najkasnije do 15. veljače iduće godine, ali i kako se pretpostavlja da će oni kojima je odlukama Stožera civilne zaštite privremeno zabranjen rad to učiniti odmah kada budu imali podatke o prometu i fiksnim troškovima.

“Mi smo jučer u uputi naveli da se do 15. veljače 2021. podnose zahtjevi, ali pretpostavljamo da će porezni obveznici kojima je rad privremeno obustavljen, to učiniti odmah kad budu imali i raspolagali podacima o prometu i plaćenim fiksnim računima. Porezna uprava stoji na raspolaganju da to u najkraćem mogućem roku obradi i da isplate idu što prije, odmah na početku nove godine”, kazao je Marić.

Podsjetio je i kako je mjera naknade dijela ili svih fiksnih troškova dio paketa mjera, a tu su još i potpore za očuvanje radnih mjesta te tzv. covid krediti u ukupnom iznosu od 1,3 milijarde kuna, za što su prijave krenule od danas.

Porezna uprava jučer je objavila uputu o nadoknadi dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom, prema kojoj će poduzetnici kojima je odlukom Stožera civilne zaštite od 27. studenoga obustavljen rad zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova za prosinac moži podnijeti najkasnije do 15. veljače 2021. godine.

Pravo na naknadu plaćenih fiksnih troškova imat će poduzetnici kojima je pad prihoda/primitaka u prosincu ove godine u odnosu na prosinac lani bio najmanje 60 posto. Iznimno, pravo na naknadu će ostvariti i poduzetnici koji su započeli s radom tijekom ove godine, a kojima je prihod/primitak na mjesečnoj razini, odnosno u prosincu u odnosu na studeni, pao za najmanje 60 posto. Uputom su točno definirani fiksni troškovi za koje će se moći zatražiti nadoknada.

Iz Udruge Glas poduzetnika su danas ocijenili kako su nove kompenzacijske mjere samo još jedan spin Vlade, jer sav teret krize i dalje pada na leđa poduzetnicima, kako su mjere nelogične, maksimalno birokratizirane i manjkave te da bi podmirenje fiksnih troškova mogli dobiti tek na proljeće.

“Ove ‘mjere’ znače da se poduzetnici moraju prvo zadužiti, s tim da je upitno hoće li dobiti sredstva kako bi platili obveze. Nakon toga će im država vratiti sredstva umanjena za iznos PDV-a. Kako će poduzetnici snositi troškove još i potencijalnih kamatnih stopa te razlike između neto i bruto vrijednosti usluge”, upitali su iz UGP-a u priopćenju.