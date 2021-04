MARIĆ O NJEMU ’OMILJENOM’ SEKTORU: ’U NPOO-u za zdravstvo nema krpanja rupa, evo što će biti s doprinosima’

Autor: M.V.

Ministar financija Zdravko Marić gostovao je u Dnevniku HTV-a gdje je govorio o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti pa se osvrnuo na kritike da se radi razlika između privatnog i javnog sektora, no on to opovrgava. Navodi kako će projekte javnog sektora naposljetku izvoditi privatni sektor, a tu navodi Rimac Automobile, Končar…, ali ostavlja prostor i za druge koji se prijave na natječaje.

Upitan je i o reformi zdravstva, sektoru koji mu je u posljednje vrijeme zadao glavobolje, a zbog kojeg se na jednom sastanku i obrecnuo na ministra Vilija Beroša. Sada govori kako zdravstvo treba staviti na financijski stabilne noge, nije predviđeno krpanje rupa. Otkriva i kako u ovom trenutku ne razmišljaju o povećanju zdravstvenog doprinosa. “Sada fokus treba staviti na rashodnu stranu”, rekao je pa dodao: “Više je nego ikad jasnije da je na troškovnoj strani ključ nekakvog iskoraka i financijske održivosti zdravstvenog sustava”, zaključuje.

Naglasio je kako će ključno biti povlačenje novca, odnosno implementacija dokumenta.