MARATONSKI SASTANAK JOŠ TRAJE! Sindikalisti ga prekinuli zbog konzultacija, o svemu se oglasio i Plenković!

Autor: Dnevno

U 16 sati je počeo sastanak u Vladi predstavnika sindikata obrazovanja s predstojnikom Ureda premijera Zvonimirom Frkom Petešićem.

Dnevnik. hr neslužbeno je doznao kako Vladina ponuda, osim što ide u smjeru dodataka, a ne i koeficijenata sadrži i “instant” rješenje, kako se plaće ne bi povećavale tek od lipnja, već i nešto brže. “Možda čak i idući mjesec ili početkom godine, no sindikati su tu ponudu ocijenili dosta skromnom. Štrajk će se prekinuti ukoliko Vlada ponudi 6,11, no čuli smo predstavnike Vlade, to je nemoguće”, javila je reporterka Martina Bolšec Oblak.

Otkriva kako bi sastanak mogao potrajati još nekoliko sati, da Vlada u današnju ponudu nije uvrstila dio nematerijalnih prava na koje su se učitelji požalili te da na današnjem sastanku nema premijera.

“Premijer je u Osijeku na obilježavanju obljetnice HDZ-a. No, sindikate je kratko na početku sastanka pozdravio njegov savjetnik Radovan Fuchs. Sastav Vladinog tima isti je kao u petak, tu su premijerovi najbliži suradnici i savjetnici, ali nema ministra. Pozvali su danas više sindikata – i Nezavisni sindikat znanosta i Preporod. Svaka odluka ide na referendum članstvu, a to traje u najboljem slučaju jos barem dva dana”, napominje.

Javio se i Plenković





Iz Osijeka se u večernjim satima o razgovorima sa sindikatima oglasio i premijer Andrej Plenković, kazavši da je “za kompromis potrebno dvoje”. Nakon upita na čemu temelji svoj optimizam da će se dogovor večeras postići, odgovorio je protupitanjem je li tako loše povećati plaće za 20 posto u mandatu jedne vlade.