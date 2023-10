Maras otkrio kako ga je opekla Sandra s petardama: ‘Kazat ću sve kad već istine izlaze’

Reakcije na pomalo bizaran istup kojim je Hrvoje Zekanović pokušao diskreditirati Sandru Benčić ne jenjavaju.

Podsjetimo, u Saboru ju je mrtav ozbiljan optužio da je 2001. godine na zagrebačkom Tomislavcu neovlašteno prodavala petarde i zbog toga zaradila prekršajnu prijavu.

Mahao je nekim papirom koji to dokazuje, a hrvatska javnost već se danima zabavlja tom pričom. Taj val odlučio je ‘zajahati’ i bivši SDP-ovac Gordan Maras, koji više nije aktivan u politici, ali i dalje rado komentira aktualnosti.

Maras: Sandra me odradila, svaka druga petarda mi nije pukla

Našalio se kako je baš on ‘rokao’ petarde koje je kupio od Benčić.

“Mislio sam da ovo neću morati otvarati, ali sada kada istine izlaze na vidjelo kazat ću sve. Ako može Uskršnji zeko mogu i ja. Bila je to 2002. Zima negdje pred Božić. Kupovao sam pirotehniku da se zabavim kao svaki pravi Hrvat oko Božića. Da roknem deset-dvadeset petardi dnevno i tako pokažem svima koliko sam vesel. Došao sam tako u grad na štandove i djevojka od nekih 25 godina mi je prodala kutiju piratica. II klasa. Nisu bile skupe, ali me odradila tako da to nikad neću zaboraviti. Svaka druga mi nije pukla. Kvaliteta nula. Prodala mi je, štono se kaže, “mu*a pod bubrege”. Dan danas me to peče. Pouka? Ne kupujte piratice od Sandre. Nikada”, napisao je Maras na Facebooku i izazvao salvu komentara.

Mnogima nije bilo jasno radi li se o stvarnom događaju ili šali, no iz Marasovih odgovora jasno je da je šaljiva anegdota zapravo sprdnja.

Kekin: Ne slušam ga jer to može izazvati oštećenje mozga

Na Zekanovićevu provokaciju reagirala je i zastupnica Možemo! Ivana Kekin, koja je rekla da navedenog zastupnika inače slabo sluša jer ‘on ima neurotoksični učinak i može uzrokovati trajna oštećenja mozga’.









„Ne znam ništa o tome, ali inače ne slušam kolegu Zekanovića jer je moj dojam da on ima neurotoksični učinak. Moždane stanice se ne obnavljaju tako da to može uzrokovati trajna oštećenja”, uzvratila je kratko Kekin.