MANJE MESA, VIŠE PLESA: Novi zdravi život bivše predsjednice!

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović preporodila se otkako se odlučila povući iz politike, tvrde oni koji je dobro poznaju i koji su s njom do prošloga tjedna redovito pili kave. No, premda je sve do zatvaranja ugostiteljskih objekata Grabar-Kitarović rado navraćala u zagrebačke restorane i renomirane kafiće, ona definitivno više nije ona osoba koja je kao šefica države neumorno putovala širom Hrvatske, pa i svijeta. Danas živi mirnim obiteljskim životom, a dok joj se djeca školuju, ona je napokon odlučila sebe staviti na prvo mjesto te se dobro odmoriti i posvetiti svojem zdravlju. Terapije kroz koje još prolazi nakon nedavne operacije daju rezultata, ali bivša predsjednica na terapijama ne misli stati, u fokusu njezina novog, zdravijeg stila života je zdrava prehrana.

Upućeni se šale da je Grabar-Kitarović postala opsjednuta zdravom hranom, i to do te mjere da se čini da je savjetuje prva dama Sanja Musić-Milanović. Redovito bivša predsjednica obilazi supermarkete i tržnice u potrazi za domaćim povrćem i voćem koje je baza njezine zdrave prehrane, obožava domaće maslinovo ulje i ribu, a meso konzumira u kontroliranim i umjerenim količinama. Kolači, razne grickalice i ostala nezdrava hrana posljednjih nekoliko mjeseci ne mogu se pronaći ni u njezinoj blizini ni u njezinoj kuhinji, u kojoj se povremeno može pronaći tek pokoja šnita domaćeg špeka kojemu ipak ne može odoljeti. Rado bivša predsjednica i svoje prijatelje s kojima se sada redovito susreće savjetuje o novom stilu života, s njima razmjenjuje recepte i uživa u novoj stranici svojega života koji nije baziran isključivo na prehrani, već i na tjelovježbi pa ju je često moguće sresti u šetnjama po prirodi, ali i na traci, a gotovo uvijek uza se ima običnu vodu.

Suspektni suprug

Za razliku od nje, bivši prvi gospodin Jakov Kitarović još nije prihvatio novi, zdraviji stil života svoje supruge, no za njega je to i razumljivo jer je odnedavno izložen velikom stresu. Prije nekoliko tjedana svjedočio je policijskim službenicima o svojim posjetima klubu u Slovenskoj ulici, u kojoj je uglednike primao kontroverzni šef Janafa Dragan Kovačević. U tom razgovoru s “dečkima u plavom” gospodin Kitarović rekao je kako Kovačevića poznaje i poštuje, no navodno nije imao pojma o torbi s novcem koja je kobne noći kružila prostorom u kojem se gostio. Da ne zna ništa o poslovima svojeg Jakova, posvjedočila je nedavno i bivša predsjednica, koja se time u cijelosti ogradila od medijskih napisa o svojem suprugu, kojega je rado gurala u prvi plan u onoj neslavnoj i pomalo nespretnoj kampanji za predsjedničke izbore koja je okončana uz slogan “Jakove, izdrži”.

Izdržati mora i kompletna nacija jer pred nama je novi, još ozbiljniji val pandemije koronavirusa, a premda više nije u političkim vodama, Grabar-Kitarović imala je potrebu pozvati naciju da se cijepi. “I od gripe se cijepim još od 1993. godine, kad sam zadnji put imala gripu i teško sam je podnijela a imala sam 25 godina. Cjepivo je dio rješenja, a ne problem. Nemojmo zaboraviti da danas nemamo polio ili velike boginje upravo zahvaljujući cjepivu”, istaknula je Grabar-Kitarović te dodala kako će se cijepiti cijela njezina obitelj. Kako tvrde upućeni, predsjednica je u apstinenciji od politike odlučila biti korisna i na taj način djelovati u društvu i javnom prostoru promovirajući zdrave navike i vrijednosti. Uz to, ovom svojom jasnom i nedvosmislenom porukom dala je do znanja svojem nasljedniku Zoranu Milanoviću da pravi dužnosnici s važnim temama ne kalkuliraju, već jednostavno pošalju državničku i jednostavnu poruku ne propitkujući teze znanstvenika i stručnjaka. Drugim riječima, tim je svojim istupom Milanoviću na diskretniji način pokazala srednji prst, baš kao što je to učinila u kampanji za parlamentarne izbore na račun Miroslava Škore koji je progovarao o abortusu. Upravo te goruće teme o kojima javnost polemizira predsjednica smatra prilikom za svoje povremene medijske istupe i polemike, a to čini kako ne bi bila zaboravljena jer njezina je nit vodilja kroz život da čovjek nikad ne zna kamo će ga život odvesti. Ona sama zasad nema namjeru sebe ponovno odvesti u HDZ i obnoviti članstvo u stranci premijera Plenkovića s kojim se ionako ne čuje često, dapače, znatno je češće na liniji sa Zoranom Milanovićem, a posljednji put su se čuli nakon američkih predsjedničkih izbora, kada mu se ponudila za savjetnicu u odnosima s Amerikom. To za nju uistinu nije nepoznanica, međutim, Milanovića su u to doba mnogo više intrigirali ovi domaći odnosi s Plenkovićem pa je sve ostalo na razini kurtoaznog razgovora. Ono što je nekoć u životu bivše predsjednice bila politika, to joj danas predstavlja sport, a to također ne iznenađuje jer je nakon predsjedničkog mandata postala članica Međunarodnog olimpijskog odbora.

Na tom poslu jako se angažirala pa je i prije nekoliko tjedana sudjelovala u virtualnoj konferenciji o investicijama u sportu koju je organizirala Hrvatska gospodarska komora. Ondje se srela i s mladom ministricom Brnjac, a za nju, tvrde upućeni, i ona, baš poput premijera Plenkovića, ima samo riječi hvale. Kolindi Grabar-Kitarović posebno je drago što se formiralo ministarstvo koje će se uz ostalo baviti i hrvatskim sportom jer ga smatra važnim hrvatskim brendom u koji bi trebalo mnogo više ulagati i koji bi vrijedilo daleko više promovirati. I sama je imala tu namjeru, međutim pod pritiskom javnosti i zbog boljih ponuda od toga je odustala. Zato od nekadašnje predsjednice nije odustao Međunarodni olimpijski odbor koji se uključio u borbu s epidemijom pa je dio svojih programa usmjerio na zdravlje, a u tom dijelu programa trebala bi djelovati i Grabar-Kitarović koja će na taj način pomagati Plenkoviću i nadležnima u borbi s koronavirusom i koronakrizom.

Intriga traje

Novi stil života i apstinencija od politike Kolindi Grabar-Kitarović po svemu sudeći prilično gode, a odgovara joj i to što je interes medija za njezin život danas osjetno manji pa se sada bez puno stresa može posvetiti stvarima na koje se prije zbog političkih obveza nije stigla fokusirati. Novi život bivše predsjednice, međutim, i dalje intrigira, pa se i sada, nakon poziva na cijepljenje na društvenim mrežama, povela žustra polemika o toj njezinoj poruci, što je pokazatelj da za njezin povratak još ima prostora, ali i da sasvim korektno i kvalitetno dozira svoju prisutnost u javnom prostoru.